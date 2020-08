Administraţia Trump revizuieşte contractarea istorică a PIB-ului pe trimestrul al doilea la -31,7%

Această prăbuşire istorică a PIB-ului american şi cea înregistrată în primul trimestru (-5%) au aruncat în mod oficial America în recesiune, cauzată de pandemia covid-19, care le-a obligat pe autorităţi să ia măsuri drastice de izolare ce au oprit economia americană.

Măsura folosită de Statele Unite în estimarea creşterii este evoluţia în ritm anualizat, care compară PIB-ul cu cel din trimestrul precedent şi proiectează evoluţia pe întregul an în acest ritm. Ea diferă de ritmul de la an la an, care compară PIB-ul cu cel din acelaşi trimestru al anului precedent.