Administratorul unei firme de echipamente electronice, condamnat după ce a adormit la volan și a lovit mortal un pieton ce circula pe trotuar

Un ieșean și-a pierdut viața după ce a fost lovit de un autoturism scăpat de sub control. Șoferul a adormit la volan într-o curbă, iar automobilul și-a urmat cursul, intrând pe contrasens și lovind pietonul, aflat pe trotuar.

Acesta a decedat două ore mai târziu, la spital. Șoferul a fost condamnat cu suspendare.

Autoturismul a avariat o conductă de gaz

Tragedia s-a produs pe 21 aprilie 2022, în jurul orei 18.15. Marius Stîrcia se îndrepta spre Iași, dinspre Podu Iloaiei. La intrarea în Lețcani, într-o curbă deosebit de periculoasă, autoturismul și-a continuat drumul în linie dreaptă și a intrat pe contrasens. A acroșat ușor un alt autoturism, care circula pe celălalt sens, după care a intrat pe trotuarul de pe marginea drumului.

Aici, l-a lovit pe C.U., care se deplasa regulamentar pe lângă bicicletă, proiectându-l într-un autoturism parcat. În final, autoturismul a avariat o conductă de gaz și a distrus gardul unei case, pe o lungime de aproximativ 7 metri. S-a oprit în cele din urmă pe un podeț. Pietonul a fost transportat la Spitalul Sf. Spiridon, la ora 20.35 fiind declarat decesul.

Era profund obosit

În cursul urmării penale, Stîrcia a precizat că în ziua respectivă plecase de acasă la ora 4.00 spre Borsec. Umblase toată ziua cu afaceri, spre seară plecând spre Iași. Nu-și aducea aminte clar accidentul. Își amintea că lovise un stâlp. Când redevenise conștient, autoturismul era deja oprit, iar motorul încă funcționa. Oamenii prezenți la fața locului i-au spus că lovise un pieton. Șoferul nu consumase alcool. Invoca însă ca explicație starea de oboseală profundă. Era administratorul unei firme de echipamente electronice și telecomunicații, lucrând într-un ritm intens și trebuind să efectueze deplasări lungi la fiecare 2-3 zile. Luna aprilie 2022 fusese una extrem de încărcată. Își asuma însă fapta. Nu a dat vina pe victimă sau pe alte împrejurări. Pur și simplu adormise la volan.

La 54 de ani, Stîrcia se afla la primul conflict cu legea penală, fiind trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Judecătorii au remarcat că după accident o contactase pe proprietara casei al cărei gard îl distrusese, cerându-și scuze și plătind reparațiile.

Nu luase legătura cu familia victimei, explicând că procedase astfel la sfatul polițiștilor de a evita contactul într-o perioadă deosebit de sensibilă pentru apropiații pietonului.

„Deși o asemenea recomandare putea fi justificată într-o fază inițială, de la momentul producerii evenimentului au trecut aproape trei ani, interval în care inculpatul avea posibilitatea de a relua demersurile și de a-şi manifesta disponibilitatea de a oferi sprijin financiar sau măcar de a-şi exprima regretul pentru cele întâmplate, chiar pe cale indirectă, prin intermediul altor persoane”, au remarcat magistrații Judecătoriei.

Daune morale de 85.000 de euro

Aceștia l-au condamnat pe Stîrcia la doi ani și trei luni de închisoare, cu suspendarea executării pe durata unui termen de supraveghere de doi ani și jumătate. Șoferului i s-a interzis totodată să mai conducă timp de trei ani. Instanța a obligat firma de asigurări, Grawe România SA, la plata unor daune materiale de 25.000 lei, reprezentând costul estimat al înmormântării și pomenirii victimei. În favoarea soției și a celor doi copii ai victimei, de 17, respectiv 21 de ani, instanța a stabilit daune morale de câte 85.000 euro. Sentința a fost contestată de familia victimei și de asigurător, procesul urmând să se reia în fața Curții de Apel pe 28 octombrie.

