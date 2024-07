Admiterea la facultate: la Matematică a fost concurență ca la Drept – 3,4 candidați pe loc

Astfel, în sesiunea iulie 2024, facultatea s-a situat în topul specialităților cu cea mai mare concurență. Primul loc l-a ocupat Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației – 5,69 candidați pe loc bugetat, urmată de Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice – 4,67 candidați/loc, Facultatea de Drept – 3,69 candidați/loc, Facultatea de Matematică – 3,40 candidați/loc și Facultatea de Educație Fizică și Sport – 3,12 candidați/loc.

Numărul candidaților la Matematică a fost cel mai mare din ultimii 7 ani

Pentru Facultatea de Matematică, în sesiunea de admitere din iulie, s-au depus 530 de dosare în vederea admiterii, reprezentând o concurență de 3,40/loc bugetat și cel mai mare număr din ultimii 7 ani.

Începând cu anul 2021, dacă ne uităm la date, observăm o tendință de creștere. Defalcat, în anul 2018 s-au înregistrat 329 de dosare, în anul 2019 cu 82 mai mulți, 411. Apoi, în 2020 au fost 382. În 2021 cifrele indicau 412 candidați. Ulterior, în 2022 a mai scăzut numărul, s-au înscris 403. În 2023 a ajuns la 479, iar anul acesta s-a atins un record: 530 de candidați.

Tinerii, din ce în ce mai pasionați de matematică?

Întrebându-ne care ar putea fi motivele pentru care numărul candidaților la Facultatea de Matematică a crescut atât de mult, spre deosebire de anii anteriori, am aflat, chiar de la ei, că matematica oferă speranța unui viitor.

,,Am acest drum, conștientă fiind de abilitățile mele. Atunci, de ce să nu le valorific? Părinții îmi spuneau mereu că nu am cum să dau greș cu știința exactă. Ca matematician, nu trebuie să zbori din loc în loc ca să-ți găsești drumul. Am ținut cont de acest aspect pentru că îmi și place matematica. Poate e și ceva nativ. Și tata știe matematică, după mulți ani, doar că nu a avut ocazia să profeseze în domeniu. Nu că nu ar fi putut, așa a ales el. Eu vreau să o fac. La liceu, în Botoșani, tot matematică am făcut”, a declarat Andreea Gabriela, admisă recent la Matematică.

În plus, așa cum a mai subliniat tânăra, paradoxal poate pentru unii, matematica chiar ajută în fiecare zi a vieții. ,,Vezi altfel lucrurile, într-un mod realist. Tot tata îmi zicea că dacă știu matematică, le pot face foarte bine pe toate în viață. De la șofat la cele mai multe profesii”, a mai spus aceasta.

Nu în ultimul rând, în general, câștigurile persoanelor din zona reală nu sunt de neglijat, tocmai pentru că matematica are rădăcini adânci în majoritatea domeniilor ,,bănoase” . ,,Inginerii știu matematică, IT-iștii, la fel. Profesorii mai știu. Fiecare meserie este demnă, dar nu toate mi-ar putea asigura un viitor exact cum îmi doresc. Depinde ce vrei. Și având în vedere societatea în care trăim, indiferent că ne raportăm la Inteligență Artificială, tehnologie sau matematică pură, toate se intersectează cumva. Nu le poți exercita fără gândire critică, logică, calcule”, a conchis tânara.

