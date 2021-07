Admiterea la Școala Postliceală FEG Iași (P)

Admiterea la Școala Postliceală FEG Iași - Perioada de inscriere: mai – septembrie 2021

Cine se poate inscrie?

Absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, indiferent de varsta si formare profesionala (conditia minima – absolvirea unui liceu), care isi propun sa dobandeasca o calificare de nivel superior, recunoscuta in UE.

Inscrierea:

Pentru inscriere veti prezenta, la sediul FEG din str. Cuza-Voda nr. 1, Iasi, un dosar care va contine:

Diploma de bacalaureat sau Certificat de absolvire a liceului (in copie si original)

Foaie matricola (in copie si original)

Carte de Identitate (in copie)

Certificat de nastere (in copie)

Certificat de casatorie (in copie, pentru doamne)

Adeverinţa medicala de la medicul de familie, care sa ateste ca este clinic sanatos si apt pentru a urma cursurile scolii postliceale

Cerere si contract tip (se vor completa la Secretariatul FEG)

Doua fotografii tip buletin.

Nota: Absolventii de liceu din promotia 2021, care nu au intrat in posesia actelor de studii, se vor inscrie pe nbaza unei adeverinte eliberate de catre scoala la care si-au finalizat studiile.

Va puteti preinscrie si online, la adresa: https://www.feg.ro/ro/scoala_postliceala_feg_iasi/pre-inscriere-online/

Admiterea

Se organizeaza sesiuni de admitere pentru locuri fara taxa si cu taxa, invatamant de zi.

Locuri fara taxa

Admiterea pe locurile fara taxa la specializarea Asistent medical generalist va consta intr-un test grila ce va cuprinde un numar de 60 de intrebari din anatomia si fiziologia omului( 40 de intrebari din Ghidul de admitere publicat pe site-ul scolii si 20 de intrebari la prima vedere). Examenul de admitere pentru locurile fara taxa, pentru specializarea Asistent medical generalist se va sustine in data de 27.08.2021.

Ocuparea locurilor fara taxa de la celelalte specializari, se face in ordinea descrescatoare a rezultatelor obtinute la testul de admitere, calculate dupa urmatorul algoritm: (M s +M b )/2, unde: M s – media anilor de studii si M b – media de la examenul de bacalaureat.

Locuri cu taxa

Pentru locuri cu taxa, organizam sesiuni de admitere saptamanale, pana la data 30 septembrie 2021, in functie de numarul de locuri ramase disponibile pentru fiecare specializare.

Proiecte de mobilitate Erasmus+

Cursantii Scolii Postliceale FEG Iasi pot concura in vederea participarii de stagii de practica organizate in parteneriat transnational, in Spania, Norvegia, Danemarca, Turcia si Portugalia. In anul scolar 202-2022, se vor organiza stagii Erasmus si pentru cursantii din anul I, de la specializarile Stilist si Analist Programator.