Admiterea la universitate. Prima facultate care încheie victorios procesul: concurență mai mare decât anii trecuți

Perioada de admitere la Facultatea de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” s-a încheiat alaltăieri, ieri fiind centralizate datele: s-au depus 213 dosare pentru locurile la buget şi 6 pentru cele la taxă. Astfel, având în vedere că sunt disponibile 90 de locuri pentru buget şi taxă, concurenţa anul acesta este de aproape 2,5 candidaţi pe un loc, uşor mai mare decât în anii anteriori.

„Admiterea la Facultatea de Arhitectură este diferită anul acesta. Am discutat şi am stabilit îndelung, alături de colegi, criteriile pe care trebuie să le avem în vedere pentru departajare. Sistemul adoptat este unul similar cu cel de la celelalte facultăţi de arhitectură din ţară. Noi am ales 10 lucrări edificatoare din portofoliu, care să arate calităţile artistice ale candidaţilor, iar celelalte care să respecte anumite cerinţe formulate anterior. Desigur, în anii trecuţi existau mai multe comisii de evaluare, se susţinea examen, însă anul acesta comisia este mai mare, se corectează încrucişat, astfel încât evaluarea să fie cât mai obiectivă”, a precizat decanul Facultăţii de Arhitectură „G.M. Cantacuzino” din Iaşi, prof. dr. arh. Mihai Corneliu Drişcu.

Decanul a adăugat că, anul acesta, numărul de candidaţi este ceva mai mare, precizând faptul că probabil au fost atraşi mai mulţi absolvenţi de liceu având în vedere că dificultatea admiterii este uşor mai mică în acest an. Evaluarea portofoliilor cu lucrări depuse de candidaţi a început de ieri, în prima zi după finalizarea perioadei de admitere, urmând ca profesorii din comisia de evaluare să delibereze rezultatele până pe 23 iulie. Rezultatele concursului de admitere la Arhitectură vor fi afişate în cursul zilei de 24 iulie.

La celelalte facultăţi, admiterea continuă până pe data de 28 iulie, cu excepţia Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, unde se va încheia pe 24 iulie. Până în prezent, cel puţin pe hârtie, Politehnica ieşeană este pe punctul să îşi ocupe locurile pentru studiile de licenţă la buget, pentru cele 11 facultăţi fiind disponibile 2.269 de locuri. La acestea se adaugă 849 de locuri la taxă şi 80 de locuri pentru pentru candidaţii care au absolvit licee din mediul rural, dar şi 332 pentru românii de pretutindeni, acestea din urmă fiind bugetate, iar 198 dintre ele sunt şi cu bursă. Până la finalul zilei de ieri şi-au depus dosarele la TUIASI aproximativ 2.800 de candidaţi, aici fiind incluşi şi românii de pretutindeni şi cei care au optat exclusiv pentru locurile la taxă.