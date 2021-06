Adolescenta de 13 ani salvată din ştreang a murit la spital. Familia va dona organele

Nefericitul eveniment a avut loc lunea trecută, când fata s-a spânzurat de o scară de la ferma familiei din satul Zăpodeni. Părinţii săi au observat atunci că a dispărut şi au găsit-o în scurt timp, sunând imediat la 112. Atunci, părinţii au fost ajutaţi prin telefon de personalul din dispecer şi au efectuat manevre de resuscitare până la sosirea unui echipaj medical. Medicii care au intervenit au spus că la momentul preluării respira spontan, era stabilă hemodinamic şi au decis transferul său la Iaşi pentru tratament de specialitate. La cinci zile de la internare, în ciuda eforturilor medicilor, fata nu a mai putut fi salvată. În cursul zilei de sâmbătă, au fost prelevate mai multe organe - ficatul, rinichii şi corneele, fiind efectuate operaţiile de transplant.

„A fost un donator, copil de 13 ani, de la care s-au prelevat ficatul, rinichii şi corneea, toate organele rămân la Iaşi. Este al şaselea transplant hepatic care se efectuează la noi în acest an şi al 30-lea transplant hepatic din momentul acreditării Centrului hepatic Iaşi”, a declarat dr. Raluca Neagu-Movilă, coordonator Centru Regional de Transplant. Cei doi rinichi au salvat viaţa a două paciente de pe lista de aşteptare, transplanturile fiind făcute în Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi. „Una dintre acestea are 45 de ani, este din Iaşi şi face dializă din 2017. A doua are 40 de ani, este din Galaţi şi a fost diagnosticată de la vârsta de 9 ani cu diabet zaharat de tip 1”, a declarat conf. dr. Ionuţ Nistor, purtător de cuvânt al Spitalului „Dr. C. I. Parhon” din Iaşi.

Coorodnatorul regional al Centrului de Transplant a precizat că în acest moment se confruntă cu o problemă: fondurile pentru derularea transplanturilor sunt insuficiente. „Nu stăm foarte bine cu banii pentru anul în curs, în momentul de faţă am făcut deja acelaşi număr de transplanturi cu cel efectuat pe parcursul anului trecut şi am primit doar o treime din sumă, ceea ce înseamnă că nu prea ne mai descurcăm în aceste momente cu banii”.