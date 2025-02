Adrian Iftene, Facultatea de informatică: Scopul AI este de a elimina și de a înlocui o parte din activitățile repetitive realizate de oameni (I)

Privind în urmă, în CV-ul dumneavoastră, când și cum s-a născut dorința și pasiunea pentru informatică și în egală măsură, pentru fascinantul domeniu al inteligenței artificiale? Care este parcursul dumneavoastră profesional?

Privind în urmă, întâi a fost pasiunea pentru matematică, peste care a venit mai apoi pasiunea pentru informatică. Matematica stă la baza informaticii, iar pasiunea mea pentru matematică a apărut în gimnaziu, când am avut norocul să îl am ca profesor la Școala 11 de atunci (Școala Gimnazială “George Tutoveanu” Bârlad) pe domnul Marcel Rotaru, unul din cei mai respectați și apreciați profesori de matematică din județul Vaslui. În liceu pasiunea pentru matematică a continuat sub îndrumarea doamnei profesor Aurica Popovici și a doamnei profesor Gabi Ghidoveanu.

Fiind pasionat de matematică și mai ales de partea aplicată a acesteia a fost cumva natural să înclin spre secția de informatică a Facultății de Matematică de la Iași în anul 1991, care în 1992 a devenit Facultatea de Informatică. Aici am urmat studiile de licență, de masterat în optimizare computațională și de doctorat în inteligență artificială (IA). Pasiunea pentru IA a apărut din facultate de la licență, de când urmam cursurile coordonate de domnul profesor Dan Cristea, iar apoi mi-am urmat această pasiune la master și la doctorat. Doctoratul a fost în aria procesării limbajului natural, cu aplicabilitate pe limbile engleză și română. Aici am dezvoltat sisteme și soluții în aria sistemelor de tip întrebare – răspuns și a sistemelor capabile să realizeze inferențe textuale.

În prezent, am cursuri care îmbină ingineria software, cu inteligența artificială și cu realitățile mixte, iar studenții care colaborează cu mine au proiecte de semestru, de licență, disertație sau doctorat în aceste arii. Temele au aplicabilitate în domeniul medical, în educație sau în divertisment, dacă ne gândim la jocuri.

Vă propun să abordăm câteva aspecte, de ordin general, privind inteligența artificială. Așadar, cum le-ați explica cititorilor noștri ce înseamnă inteligența artificială?

Ca să înțelegeți mai bine la ce o sa mă refer când am să vorbesc de inteligența artificială, am să încerc să explic pe scurt ce este. Inteligența artificială are mai multe subdomenii, printre care procesarea limbajului natural, procesarea de imagini, procesarea de sunete, robotica, analiza colecțiilor mari de date, etc. Scopul ei este de a elimina și de a înlocui o parte din activitățile repetitive realizate de oameni cu activități realizate cu ajutorul aplicațiilor de pe calculator sau a roboților.

Calculatorul poate fi considerat ca fiind orice dispozitiv începând de la o brățară inteligentă, un telefon sau o tabletă inteligentă, până la un headset VR sau AR, laptop sau un desktop și chiar până la servere și supercalculatoare. Robotul poate fi considerat orice dispozitiv fizic care preia parțial sau total o parte din munca noastră repetitivă, începând de la roboții casnici spre cei industriali sau cei folosiți în domeniul medical.

Care sunt asemănările și deosebirile dintre digitalizare și inteligența artificială?

Sunt multe elemente comune între digitalizare și inteligență artificială precum faptul că ambele necesită platforme hardware și software informatice, folosesc date și ne ajută în activitățile noastre zilnice. La diferențe aș puncta faptul că IA are nevoie de digitalizare, dar digitalizare nu are nevoie de IA și aș da exemplu de două tipuri de aplicații din cele două zone.

În domeniul medical, aplicația realizată pentru medicii de familie, care îi ajută să-și gestioneze pacienții și să interacționeze cu CAS și cu farmaciile, este o aplicație ce ține de digitalizare. IA ar putea folosi informațiile dintr-o astfel de aplicație pentru a prezice când ar fi util pentru un pacient să meargă la control, să anticipeze posibile focare de infecție într-o zonă geografică, să recomande folosirea unor tratamente care s-au dovedit mai eficiente în timp, etc. După cum vedeți cea de-a doua aplicație nu ar putea exista fără să acceseze informații primare create de prima aplicație. Va urma…

