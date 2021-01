Adrian Vasile este alesul FRH

Antrenorul Adrian Vasile, de la CSM Bucureşti, va conduce şi naţionala de handbal feminin. El a reunit cele mai multe voturi din partea Subomisiei Tehnice a FRH, în număr de opt, iar apoi şi-a dat acordul de a prelua reprezentativa în urma discuţiilor cu preşedintele FRH, Alexandru Dedu. Numirea lui Adrian Vasile urmează să fie validată de membrii Consiliului de Administraţie al FRH. În urma discuţiei purtate cu preşedintele FR Handbal, Alexandru Dedu, Adrian Vasile şi-a dat acordul să conducă naţionala în 2021, cu obiective de performanţă care vor fi anunţate de forul naţional de profil. Numirea sa în funcţie urmează să fie validată în următoarea şedinţă a CA al FRH, unde trebuie să întrunească jumătate plus unu din voturile membrilor. Contractul este valabil până la finalul anului, când este programat şi Campionatul Mondial, iar anterior turneul preolimpic şi Jocurile Olimpice de de la Tokyo.

„O să fac tot ce pot, sunt un antrenor tânăr,am foarte multă energie, foarte multă pasiune şi mă dedic foarte mult în tot ceea ce fac. Le promit tuturor că voi face tot ce depinde de mine şi de staff-ul meu şi de echipă ca să ne îndeplinim obiectivele :sistemul defensiv, răspunsul nostru defensiv împotriva celor mai importate acţiuni şi jucătoare ale echipelor Norvegiei şi Muntenegrului şi, ceea ce este cel mai important într-o echipă, spiritul, relaţia dintre oameni, inclusiv spiritul de sacrificiu”, declara Vasile în urmă cu câteva zile, făcând referiri şi la turneul preolimpic din luna martie. Antrenorii Bogdan Burcea şi Robert Licu nu au mai continuat la conducerea tehnică a naţionalei de handbal feminin, după clasarea pe locul 12 la Campionatul European din decembrie, cea mai slabă clasare a sa din istoria participărilor.

Adrian Vasile conduce CSM Bucureşti din toamna lui 2019, după ce Tomas Ryde a renunţat la funcţia de antrenor principal. Vasile a fost, timp de trei ani, şi secund al naţionalei Muntenegru, alături de Per Johansson. Prima acţiune oficială a echipei României în 2021 va fi turneul preolimpic din luna martie, în Muntenegru, de unde doar două locuri sunt calificante la Jocurile Olimpice, programate între 23 iulie şi 8 august. Campionatul Mondial va avea loc între 2 şi 19 decembrie, în Spania, iar calificarea se dispută în dublă manşă eliminatorie cu adversare venite din prima fază a calificărilor. Meciurile sunt programate în aprilie, la nici o lună de la disputarea turneului preolimpic.

Meci greu cu „viperele”

Dar până atunci, Vasile are treabă şi la CSM Bucureşti, care are meci foarte greu astăzi cu Vipers Kristiansand (Norvegia) în Liga Campionilor. „Va fi un meci foarte intens, la limită, sper să gestionăm mai bine faza de apărare şi finalul de meci. Este mult echilibru în Liga Campionilor, fiecare echipă a demonstrat că poate bate pe oricine, este o grupă în care nimic nu este câştigat, nimic nu este pierdut ăn orice loc al clasamentului ai fi, este bine pentru noi că suntem în prima parte a clasamentului. Trebuie să consolidăm lucrurile la care am lucrat, astfel încât la momentul testului suprem să fim siguri pe o bază bună”, a declarat antrenorul. CSM Bucureşti va juca astăzi de la ora 17.00, pe teren propriu, a zecea partidă din grupa A a Ligii Campionilor. Înaintea acesteia se află pe locul II, cu 11 puncte, iar Vipers este pe V, cu 8 puncte.