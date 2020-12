Adunarea belelelor în Copou

Poli: Axinte – Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu – Vanzo, De Iriondo (’89 - Fr. Cristea), Passaglia – Platini (’73 - Popadiuc), A. Cristea (‘90^2 - Chacana), Calcan. Antrenor: Daniel Pancu.

Academica: Vâlceanu – Paşov, Patriche (’72 - Jutric), Gardoş, Dobrescu – Dumitriu, Cebotaru (’57 - Boiciuc), Cascini – Cordea (’57 - Andronic), Rusescu (’72 - Petrescu), Longher (’23 - Cr. Tănase). Antrenor: Ilie Poenaru.

Cartonaşe galbene: Baxevanos (’22), A. Cristea (’52), Vanzo (’79, ‘88) – Dobrescu (’34), Cordea (’35), Gardoş (’47), Cascini (’53), Patriche (’66).

Eliminat: Vanzo (’88).

Arbitri: Bogdan Dumitrache; Ciprian Danşa, George Neacşu.

Îndemnurile la unitate lansate public înainte de meciul de ieri de preşedintele Ciprian Paraschiv, antrenorul Daniel Pancu şi căpitanul Andrei Cristea au avut ecou în vestiarul Politehnicii. Deşi Poli venea după o serie de opt meciuri în care obţinuse un singur punct, iar Academica era pe val, cu cinci succese şi o remiză în ultimele partide, gazdele au avut atitudine şi au dominat aproape în permanenţă o echipă care va ierna în zona play-off, sensul partidei fiind aproape în permanenţă spre poarta oaspeţilor. De altfel, cifrele statistice vorbesc de la sine despre cum a arătat un joc în care ilfovenii, care nu au pierdut în deplasare în acest sezon, au faultat de nu mai puţin de 28 de ori (!) pentru a tempera ofensiva ieşeană: 12-4 la şuturi (5-3 la încercări cadrate; 7-1 la şuturi în afara ţintei), 5-2 la cornere, 1-0 la bare. Un alt element foarte important în economia disputei a fost norocul. Poli, logodită strâns cu ghininul în acest tur, a completat tacâmul din alte partide: a trimis în bara transversală în minutul 40, prin Vanzo, iar din bară mingea a căzut pe linia porţii. Apoi, în minutul 84, Gardoş a lovit mingea cu mâna în careu, după ce blocase cu corpul şutul lui A. Cristea, iar arbitrul a lăsat meciul să curgă. Dumitrache s-a bazat, probabil, pe o nouă prevedere de regulament, care susţine că nu se acordă henţ dacă mingea loveşte întâi corpul şi apoi mâna, deşi în fotbalul românesc au mai fost date penaltiuri la faze asemănătoare. Mai trebuie precizat şi că Politehnica a suferit din plin din cauza terenului, noroios, foarte prost, care a îngreunat vizibil construcţia şi viteza de joc. Drept urmare, mai multe ocazii au apărut în urma unor şuturi din afara careului, trimise de A. Cristea (’27), Onea (’61) sau Calcan (’68). Din careu a fost periculos Calcan (’36), în timp ce Frăsinescu nu a încercat o “sanie” în minutul 3, când a fost aproape de mingea care s-a scurs prin faţa porţii goale. De cealaltă parte, Academica a creat emoţii o singură dată, în minutul 33, când Frăsinescu a luftat în faţa lui Dumitriu, dar şi-a reparat imediat greşeala, blocând apoi şutul adversarului.

Trăgând linie, o remiză albă după un meci în care Poli a pierdut alte două puncte pe care le merita.

Breeveld şi Assulin şi-au depus memorii

^ În afara jucătorilor anunţaţi înaintea meciului că sunt indisponibili, Mihalache (accidentat), Zajmovic şi Acka (bolnavi de COVID-19), de la Poli a lipsit şi Breeveld, care a spus la ultimul antrenament dinaintea partidei că nu se simte bine. În plus, Breeveld şi-a depus memoriu pentru a-şi încasa salariile restante. Singurul jucător din lot care a mai depus memoriu este Assulin. ^ Refăcut capital anul trecut, terenul de pe “Emil Alexandrescu”, pentru care Primăria a cheltuit sume consistente, a arătat execrabil, jucătorii ambelor echipe taxând dur situaţia. ^ Pancu a efectuat doar trei schimbări, două pe final, în condiţiile în care banca de rezerve a fost, iarăşi, foarte “subţire”. Rezerve neutilizate la gazde au fost Brînză, Tălmaciu, A. Stan, Cabral, Angiulli şi Mensah. ^ Doi dintre titularii oaspeţilor, Gardoş şi Longher, şi o rezervă, Boiciuc, au jucat în trecut la Poli. ^ Iaşul va juca ultima partidă oficială din acest an duminică, în deplasare, cu Hermannstadt. Meciul va începe la ora 14:00. În disputa de la Mediaş, Pancu va avea mari probleme de lot, mai ales la mijloc. În afară de Breeveld, antrenorul Iaşului nu se va putea baza pe Vanzo, care va fi suspendat după ce a fost eliminat ieri,primind două cartonaşe galbene pe final. Rămâne de văzut starea lui De Iriondo, care a ieşit accidentat.

Declaraţiile tehnicienilor

Daniel Pancu: “Ne-am regăsit spiritul, atitudinea, colectiv am funcţionat foarte bine, am dominat jocul de la început la final. Sunt convins că am fi meritat să câştigăm astăzi în faţa echipei de pe locul V, care e foarte bine organizată. Sunt trist, că nu am câştigat, dar sunt bucuros că văd iarăşi spiritul de echipă al Politehnicii. Şansa joacă în continuare un rol mai mult decât negativ în ceea ce ne priveşte. Ori lovim bara, ori avem o fază de penalty, când mai erau cinci minute, şi nu se acordă. Ne-a incomodat şi terenul, avem probleme şi cu cel de antrenament, care e mocirlos. Probabil va trebui să ne mutăm pe sintetic. În ceea ce priveşte memoriile jucătorilor, unii au cedat. E dreptul lor, nu pot să mă supăr pe ei. E presiune foarte mare pe mine, somnul e mai puţin… Aşa cum le spun însă şi jucătorilor: munca ne salvează! Muncă, muncă, muncă şi vor veni şi rezultatele!”.

Ilie Poenaru: “Nu mă aşteptam să fie un asemenea teren. Am întâlnit o echipă bună. Joacă bine, chiar dacă nu au rezultatele aşteptate. Mă bucur că am câştigat un punct, pentru că Iaşul a avut foarte multe momente în care ne-a dominat. Am avut şi puţină şansă. Poziţia pe care o ocupă Iaşul e nemeritată! I-am spus şi lui Pancone, i-am zis că are nevoie şi de şansă. La noi, faptul că am adus mulţi jucători de valoare în vară se simte. Am schimbat şi puţin strategia. Anul trecut jucam frumos şi luam câte trei, cum ia şi Iaşul acum. Acum, jucăm mai atent, avem şi linişte din partea conducerii. Nu ne gândim la play-off, ci la evitarea retrogradării”.