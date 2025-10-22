Aeroportul s-a modernizat, drumurile de legătură au rămas la fel: conexiunea propusă dinspre Tătărași spre aerogară bate pasul pe loc de ani buni. Unde s-a blocat?

Un banal schimb de terenuri blochează de câțiva ani posibilitatea creării unei noi legături rutiere spre Aeroportul Iași. La mijloc nu sunt privați, ci sunt trei instituții: Primăria Iași, Consiliul Județean Iași și Ministerul Afacerilor Interne.

Proiectul de amenajare a unui nou drum spre Aeroport, dinspre Tătărași, se află într-un blocaj administrativ continuu. Sunt mai bine de cinci ani de când a fost lansată o astfel de idee, iar de peste un an este în desfășurare o licitație de proiectare a lucrărilor care nu poate fi finalizată.

Mărul discordiei este o porțiune din traseul de 1,6 km care este în proprietatea Statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne (MAI): în ciuda presiunilor de la nivel local, Bucureștiul nu dă curs unui banal schimb de terenuri.

Probleme au fost și în cazul unor suprafețe pe care le dețin sau administrează Consiliul Județean Iași și Aeroportul: au fost întârzieri în actualizarea unor detalii tehnice. Nu în ultimul rând, în cazul unui teren inclus pe traseu s-a aflat pe ultima sută de metri că nu există proprietari, astfel că poate fi inclus în proprietate publică printr-o hotărâre a Consiliului Local (CL).

Lungimea drumului este de doar 1,6 km

Amenajarea noului drum a fost asumată de Primăria Iași înainte de pandemie, în contextul prognozatei dezvoltări a Aeroportului. Între timp, aerogara a trecut printr-un proces de modernizare, dar infrastructura rutieră a rămas aceeași: subdimensionată și supraaglomerată în zilele/orele de vârf de la aeroport.

Lungimea drumului este de doar 1.620 metri: 600 metri se suprapun cu str. Aeroportului (care face legătura cu str. Aurel Vlaicu), iar 1.020 metri reprezintă al doilea tronson unde sunt mai mulți proprietari. O parte din acest ultim sector a fost transferat către Primăria Iași de către Ministerul Apărării Naționale (terenul era administrat de unitatea militară din zonă) în primăvara anului 2024, la capătul unui proces birocratic îndelungat. Dar cea mai mare parte din tronsonul 2 aparține Consiliului Județean Iași și MAI.

Conform unei înțelegeri anterioare între Primăria Iași și CJ Iași, toate parcelele din patrimoniul județului urmau să intre în proprietatea municipalității la pachet cu terenul deținut de MAI. Lucrurile s-au împotmolit la transferul parcelei MAI către CJ: sunt câțiva ani de când strigătul autorităților ieșene nu are ecou la București. Acest lucru arată, dacă mai era necesar, slaba influență a factorilor politici locali în Capitală, în condițiile în care nici nu este vorba despre o alocare financiară, ci strict despre un act normativ care trebuie emis de către Guvern.

Având la bază protocolul cu CJ și terenul transferat de la MApN, Primăria Iași a lansat anul trecut o licitație pentru proiectarea lucrărilor pe tronsonul 2. Dar această procedură nu poate fi finalizată întrucât municipalitatea nu a intrat până în prezent în proprietatea tuturor terenurilor incluse în traseu.

Probleme au fost și la nivel local: CJ Iași și Aeroportul Iași au fost nevoite să facă, la rândul lor, unele actualizări. Culmea, în cazul unei suprafețe din tronsonul 2 s-a descoperit că nu există proprietari – parcela poate fi inventariată în domeniul public al Primăriei Iași printr-o simplă hotărâre a Consiliului Local, terenul fiind pe teritoriul administrativ al municipiului.

CJ Iași spune că transferul va fi făcut în acest an

Vicepreședintele CJ Iași Marius Dangă ne-a declarat ieri că proiectul de hotărâre de guvern pentru schimbul de terenuri cu MAI este „în circuitul de avizare”. „Noi suntem optimiști că până la finalul acestui an va fi realizat acest schimb de terenuri”, a completat acesta.

Cert este că, dacă juriștii MApN s-au mișcat ceva mai repede, chiar dacă cu întârziere, în a realiza documentațiile necesare predării terenului către Primăria Iași, juriștii de la MAI continuă să tergiverseze un proces care, în condiții normale, ar fi fost rezolvat de mult timp. Blocajul este unul strict administrativ, de la actualizarea unor valori de inventar a bunurilor și până la modul în care funcționarii își îndeplinesc sarcinile de serviciu. În context, reamintim că MAI a acceptat terenurile propuse la schimb de către CJ Iași.

„Proiectul de hotărâre de guvern referitor la schimbul de terenuri între MAI și CJ Iași în vederea amenajării străzii către Aeroportul Iași nu a ajuns la Secretariatul general al guvernului (SGG) în vederea supunerii spre aprobare. Municipiul Iași a ținut legătura cu Direcția tehnică și investiții de la CJ Iași. Vom finaliza evaluarea procedurii pentru servicii de proiectare, dar nu putem proiecta pe un teren pe care nu avem drept de proprietate”, a declarat Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primăriei Iași.

Când se vor putea lansa licitațiile?

În prezent, proiectul de hotărâre are nevoie de unele avize de specialitate înainte de a fi publicat în transparență decizională. Abia după momentul consultării publice, inițiativa va ajunge la SGG și, în final, inclusă spre aprobare în ședință de Guvern. Ulterior, sunt necesare hotărâri ale deliberativelor locale (CJ și CL) prin care toate terenurile necesare să ajungă, în final, în proprietatea municipiului Iași.

Odată îndepliniți acești pași, Primăria poate semna contractul de proiectare, care va avea o durată de 3 luni. Cu documentația tehnică avizată, municipalitatea poate lansa licitația de lucrări, dar nu există un termen precis pentru momentul în care acest lucru se va întâmpla.

Publicitate și alte recomandări video