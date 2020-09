Afacerea Murfatlar, scoasa la licitatie pentru mai mult de 13 milioane de euro

La inceputul lunii octombrie 2020, lichidatorul financiar al societatii Murfatlar SA va vinde prin licitatie deschisa mai multe active ale cunoscutei marci de vinuri aflate in faliment.

Sunt scoase la vanzare un teren de 64.000 de de metri patrati cu tot cu constructiile aferente, instalatii si utilaje tehnice, dar si un portofoliu de marci.

Activele producatorului de vin Murfatflar, potrivit publicatiei Ziarul Financiar, sunt vandute pe bucati de catre lichidatorul judiciar, cele mai valoroase fiind crama, care are un pret de pornire de 10 milioane de euro (plus TVA), si cele 370 de hectare de vie, care pornesc de la 3 milioane euro (plus TVA).

Mai sunt scoase la licitatie si sediul administrativ, alte terenuri si constructii si stocul de bauturi, conform unui anunt al Fair and Full Insolvency Consultant, lichidatorul judiciar al Murfatlar Romania.

Vanzarea afacerii Murfatlar pe bucati vine la opt ani de la momentul in care producatorul de vin a intrat in insolventa la propria cerere. Compania era atunci cel mai mare producator de vinuri, cu afaceri care au ajuns la un maxim de aproape 50 milioane euro.

Tot atunci exploata circa 3.100 de hectare de vita-de-vie, nu toate pe rod (de aproape 10 ori mai mult decat ce e scos azi la licitatie), potrivit cifrelor comunicate la momentul respectiv de reprezentantii producatorului. Compania avea in portofoliu branduri precum Zestrea Murfatlar, Lacrima lui Ovidiu, Trei Hectare sau M1. Cativa ani mai tarziu, mai exact in 2018, a venit falimentul, potrivit datelor.

Murfatlar a fost o afacere controlata de fratii Dobronauteanu (Emanuel-Corneliu Dobronauteanu si Ion Serban Dobronauteanu) si de George Ivanescu.

Aflati amanunte de pe ziare.com.