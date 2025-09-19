Afaceri împotmolite lângă turbionul autostrăzilor A7 și A8. Parcul industrial cel mai bine situat din Iași, de la Pașcani, tot mai greu de adus în intravilan

Schimbarea statutului terenului și pregătirea Planului Urbanistic Zonal trebuiau să fie gata în jumătate de an, dar contractul a fost prelungit la un an și trei luni.

Contractul de servicii de proiectare pentru faza Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și introducere în intravilan a terenurilor în suprafață de 65 de hectare pe care urmează să fie amenajat Parcul Industrial Pașcani a fost prelungit în trei rânduri până acum. Prevederea ca terenurile respective să fie în intravilan este una dintre condițiile pentru acordarea licenței de parc de către Ministerul Dezvoltării.

Asocierea Goldbach Design & Build SRL București și Goldbach Consulting SRL trebuia să finalizeze documentația în șase luni, contra unui preț ceva mai mare de jumătate de milion de lei. Contractul a fost prelungit de trei ori anul acesta, durata asupra căreia Consiliul Județean a fost de acord devenind 454 de zile, adică un an și trei luni. Practic, documentația trebuie să fie gata până la finalul toamnei. Și costul a crescut, de la 508 la 538 mii lei.

Nu este clar de ce proiectarea s-a prelungit. De remarcat însă că administrația județului și-a asumat realizarea infrastructurii zonei studiate pe cheltuiala proprie. De asemenea, branșamentele și racordurile la prestatorii de utilități vor cădea în sarcina beneficiarilor, deoarece pe lista de investiții Primăria Municipiului Pașcani nu are prevăzute lucrări de extindere rețele în zonă.

Amintim că cel mai avansat dintre parcurile administrate de CJ, cel de la Lețcani, ar urma să intre parțial în funcțiune în debutul anului viitor (pe care să îl încheie cu profit, nu în pierdere, ca până acum). La Holboca, un contract pentru realizarea studiului de fezabilitate a fost finalizat în decurs de un an de firma bucureșteană SMM Invest Co SRL. SF-ul a fost recepționat în iunie de Consiliul Județean, care acum trebuie să găsească 136 de milioane de lei pentru amenajare.

În schimb, viitorul parc de la Pașcani va fi cel mai bine situat, din punct de vedere al accesibilității: la intersecția autostrăzilor A7 și A8, respectiv lângă turbionul care tocmai se construiește acum.

