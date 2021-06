Afecţiunile respiratorii, cel mai mare pericol pentru bolnavii cu scleroză laterală amiotrofică

Rodica Pandelea, Roman: „Soțul meu are 62 de ani și, în urmă cu două săptămâni, a fost diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică. Încă suntem în stare de șoc amândoi, pentru că nu ne-am așteptat la așa ceva, mai ales că nimeni din familia lui nu a suferit de această boală. Este adevărat că de mai multă vreme, ani chiar, se plângea că are crampe, dureri musculare, spasme și, uneori, dificultăți de mestecat sau înghițit. Vă spun drept că nu l-am prea băgat în seamă, că el se plânge mereu de câte ceva, fără să fie cu adevărat o problemă de sănătate. Abia când a început să se împiedice din senin, nu putea să-și țină echilibrul, urca și cobora scările tot mai greu iar, în ultimul timp, se poticnea când vorbea. Din ceea ce ne-a explicat medicul neurolog la care am mers, din păcate, de data aceasta, chiar este o problemă și înțeleg că este foarte serioasă. Suntem extrem de tulburați amândoi și nu prea putem să ne împăcăm cu acest diagnostic. Ne-ar ajuta foarte mult dacă ne-ați putea sugera care sunt pașii care ar trebui făcuți în continuare, pentru a ține boala cât de cât sub control, pentru că am înțeles că nu sunt șanse de vindecare“.