Agamiţii Dandanache de la Iaşi: o lungă şi tristă poveste de succes

Nu că am avea ceva cu chestiunea, care e total anormală, evident, ci doar cu personagiul care spune asta. De ce? Apăi, musiu Şică, la Iaşi oare cum a fost paraşutat pe listele locale la parlamentare conţilierul tău de imagine online, dipotatul Kocsis, om ce abia dacă ştia unde-i Iaşul pe hartă, fiind de loc din Târgu Mureş, dar trăitor la Bucureşti, totul la intervenţia mătăluţă pe lângă Alexe?

Şi asta ca să nu amintim de alegerile anterioare, când madama sinator Scântei, trăitoare la Bucureşti, dar foarte generoasă cu partidul la servicii notariale, a fost la fel paraşutată pe listele de la Iaşi doar pentru că, vorba unui ex-liberal ieşean, era o apropiată a sforăresei Alinei Gorghiu, doctorandă de Iaşi la Tudorel, şi mai ales a clanului Fenechiu-Chiuariu... O mână spală pe alta şi amândouă faţa, cum ar veni.

Iată lista completă a paraşutaţilor pe listele de la Iaşi, care au şi fost aleşi!

Şi, pentru că tot veni vorba de paraşutaţii pe listele de la Iaşi, ce moment mai bun să fie, dragi telespectatori, decât cel de acuma, ca să facem şi un mic remember din 1990 încoace, ca să vedem dacă vă mai aduceţi aminte de vreun astfel de „servant” al intereselor judeţului.

Iacătă-i, aşadar, pe toţi, pe căprării: bucureşteanul Dan Florin Trepcea (PL’93, în legislatura 1992-1996);tot şmecheraşii bucureşteni Costel Aferăriţei (revoluţionar pe listele PAR-Vosganian-CDR) şi Mugurel Vintilă (PDSR, paraşutat pe filieră de ochi albaştri direct de Bunicuţa, via Solcanu) - ambii în mandatul 1996-2000; harghiteanul Valer Dorneanu (nu mai spunem ce şi cum, via Bunicuţa, în anii 2000-2008, adicătelea două mandate); prahoveanul Leonard Cazan (PSD, via Bunicuţa, 2004-2008), bucureşteanul Vladimit Fârşirotu (PRM, amic de şpriţuri cu Vadim, 2004-2008); tot gheneralul bucureştean Gheorghe Emacu (amic cu gheneralul UNPR Gabriel Oprea, zis Izmană, 2012-2016); Alin Ciocârlie (PUR, amic cu Varanul, 2000-2004), ardeleanul Ioan Manea (PNŢCD, 1992-1996, n-a trecut deloc prin Iaşi estimp).

Mno, acuma pe bune şi fără vrăjeală: în afară de Dorneanu, ruşinea ruşinilor, îl mai ştiţi pe vreunul din aceşti bravi reprezentanţi ai Iaşului, din care mulţi încă iau pensii babane pentru că v-au reprezentat? Vedeţi: ce vă spuneam şi noi...

**** PONT ****

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.