Agentul lovit cu maşina de o şoferiţă: “A fost intenţie clară, sută la sută, de a mă lovi”

Angajatul IPJ Buzău, motociclist, care miercuri a fost accidentat în timp ce se afla în misiune, în urmărirea unui autoturism condus de o tânără de 32 de ani, a declarat că a totul a pornit în momentul în care a observat un autoturism cu probleme la sistemul de iluminare.

Agentul spune că i-a făcut semn şoferiţei să oprească pentru a o avertiza cu privire la problemele tehnice pe care le are maşina, intenţionând să-i dea un avertisment, cel mult, scris.

Adrian Popa spune însă că şoferiţa nu a oprit la semnalul său, motiv pentru care a pornit în urmărirea ei, pe străzile Buzăului, totul desfăşurându-se conform protocolului.

”În timp ce mă deplasam pe str. Unirii am observat că unui autoturism nu-i funcţiona sistemul de lumini. Nu era ceva grav, dar dat fiind că era 7.30-8.00 seara, m-am gândit că va fi problemă când se întunecă. Apoi am observat că şi în partea din spate avea aceeaşi problemă. I-am făcut semn să oprească, nu a oprit. Am plecat uşor după ea, i-am făcut al doilea semn iar atunci a accelerat. A trecut pe roşu, apoi am crezut că se va opri într-o intersecţie mai mare. Nu s-a asigurat, a trecut. La un moment dat, s-a uitat la mine, a tras de volan şi m-a lovit. Nu a frânat, nu nimic, şi-a continuat drumul. Am avut mare noroc, puteau muri oameni”, spune poliţistul. Agentul principal Adrian Popa declara că nu se aştepta ca o tânără aflată la volanul unui Fiat roşu, ”bine îmbrăcată şi cu mască pe faţă” să aibă un asemenea comportament.

”Nu credeam că o aşa persoană poate avea intenţia să mă omoare sau să fugă. Am zis ori a consumat alcool ori nu are permis. Am zis că e ceva grav, de aceea am şi urmărit-o după ce nu s-a conformat semnalelor iniţiale”, explică el.

Poliţistul spune că în momentul în care a fost lovit de maşina condusă de tânără, şi-a dat seama că lucrurile pot degenera, a sărit de pe motocicletă şi s-a târât pe asfalt, acesta fiind gestul care l a salvat.

”Am dat drumul la motor. Mi-am dat seama că nu-l mai pot redresa, are peste 300 de kilograme. I-am dat drumul, m am dus târâş pe asfalt şi mă rugam să nu ajung sub vreo maşină. Am scăpat cu o entorsă la mână. A fost intenţie clară, sută la sută, de a mă lovi”, afirmă el.

După ce l-a lovit pe poliţist, tânăra de 32 de ani şi-a continuat drumul, fiind prinsă ulterior de un echipaj de poliţie locală, ajutat de participanţi la trafic care au pornit în urmărirea ei după ce au fost martori ai accidentului. Tânăra de 32 de ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile pentru tentativă de omor prin ultraj, fugă de la locul accidentului fără încuviinţarea Poliţiei. Ea nu consumase nici alcool şi nici droguri, rezultatele testelor fiind negative.