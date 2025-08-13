MICA PUBLICITATE
Caută
Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii
Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS
Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel
Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
Mica Publicitate Contact
SPORT

Agentul lui Gianluigi Donnarumma critică PSG: „O imensă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei”

De Redacția
miercuri, 13 august 2025, 12:44
2 MIN
Agentul lui Gianluigi Donnarumma critică PSG: „O imensă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei”

Agentul lui Gianluigi Donnarumma, Enzo Raiola, a denunţat marţi, într-un interviu acordat Sky Sport Italia, „o enormă lipsă de respect” din partea PSG şi a vorbit despre posibilitatea unei acţiuni în justiţie, relatează L’Equipe, preluat de news.ro.

„Un castel construit în patru ani s-a prăbuşit în zece zile”, a declarat Enzo Raiola la scurt timp după ce portarul italian, deja trecut pe tuşă de clubul parizian, şi-a anunţat marţi plecarea de la PSG, declarându-se „dezamăgit şi amărât”.

„Situaţia a durat mult timp, deoarece PSG a propus condiţii mai puţin avantajoase în primăvară, pe care Gigio le-a acceptat din respect pentru club şi suporteri”, a explicat el iniţial. „Cu toate acestea, în martie-aprilie, după ce am decis să mergem mai departe împreună, clubul a modificat din nou regulile. Aşadar, am preferat să discutăm din nou după finala Ligii Campionilor. »

Consecinţe asupra imaginii jucătorului

„Am discutat din nou după Cupa Mondială a Cluburilor, ei au confirmat situaţia, iar eu am răspuns că Gigio îşi va respecta contractul (care expiră în 2026), dar nu îl va reînnoi. Apoi, în ultimele zece zile, PSG a schimbat din nou totul”.

Clubul din capitala Franţei l-a transferat săptămâna trecută pe portarul francez Lucas Chevalier (23 de ani) pentru aproape 55 de milioane de euro.

„Înţeleg necesitatea de a angaja un nou portar, dar a-l lăsa să plece pe Gigio după tot ce a făcut pentru club este o enormă lipsă de respect, pe care o voi evalua împreună cu avocaţii mei”, a concluzionat agentul italian, adăugând că „imaginea lui Gigio a fost pătată”.

Acum, Donnarumma ar putea reveni în Anglia, având în vedere că Manchester City şi jucătorul în vârstă de 26 de ani au ajuns la un acord, precizează L’Equipe.

Autor:
Leila Bolat
Etichete: Gianluigi Donnarumma, psg

Publicitate și alte recomandări video

Îți recomandăm

Comentarii

Educație

Național

Zdi TV

Acasă Business Local DOSARELE ZDI Sănătate SPORT Opinii Ultima oră Mai multe
Acasă Ultima oră Local Sănătate Anunțuri SPORT Zdi TV Editorial Opinii Național Educație MOZAIC EXTERN Ghidul auto Ghidul casei PULS Frumusețe Religie IT Caricatura zilei Laboratorul de analize Psihologul de weekend Travel Z Trends Job Alert Știință Animale Pătrățelul roșu Rețete culinare Viața de asociație Tribuna parlamentarului
© 2006 - 2024 Ziarul de Iași. Toate drepturile rezervate.
Powered by Expert Network. Expert Network