Agresivitatea în trafic: șoferii din Iași au transmis peste 500 de sesizări la Poliție prin aplicația ESAR

Din octombrie anul trecut, momentul implementării aplicației ESAR, prin care cetățenii pot transmite sesizări privind comportamentul agresiv al conducătorilor auto pe drumurile publice, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a înregistrat până în prezent 512 sesizări. Este singura contravenție admisibilă prin acest sistem.

Potrivit reprezentanților Poliției Iași, „în urma sesizărilor înregistrate și a verificărilor efectuate de către polițiști, 386 dintre aceste sesizări au fost invalidate, fie din motive legate de lipsa elementelor constitutive ale contravenției prevăzute la articolul 54 din OUG 195/2002, fie înregistrarea video încărcată nu îndeplinea criteriile de admisibilitate. De asemenea, în 109 cazuri au fost dispuse măsuri legale, iar alte 17 sunt în lucru.

Comportamentul agresiv este definit expres la articolul 54 din OUG 195/2002, iar conform art. 109, înregistrarea video încărcată pe platformă trebuie să cuprindă următoarele elemente: extrasul cadrului din filmarea audio-video sau video care surprinde manevrele agresive percepute de participantul la trafic, data și ora când au fost surprinse manevrele agresive, locul ori elemente de natură să conducă la identificarea locului unde au fost surprinse manevrele agresive, vehiculul implicat și numărul de înmatriculare ori înregistrare al acestuia, după caz, semnalizarea rutieră a sectorului de drum public pe care au fost surprinse manevrele agresive relevante pentru constatarea contravenției” (IPJ Iași).

Pentru a face sesizare trebuie să ai cont

Aplicația oferă cetățenilor posibilitatea de a sesiza rapid abaterile de la regimul circulației, iar pentru validarea sesizărilor este necesară crearea unui cont pe platforma M.A.I. hub.mai.gov.ro, secțiunea ESAR. Utilizatorii trebuie să introducă date personale precum nume, adresă, număr de telefon, e-mail și parolă. După conectare, se completează un formular care include detalii despre incident – data, ora, locul și numărul de înmatriculare al vehiculului implicat – și se atașează probe audio sau video.

Pentru ca o sesizare să fie considerată validă, trebuie să îndeplinească mai multe condiții: înregistrarea audio sau video să fie clară, sesizarea să conțină datele de identificare ale persoanei care o depune, să includă o declarație pe propria răspundere privind corectitudinea informațiilor și să fie transmisă în termen de 30 de zile de la filmarea incidentului.

După încărcare, polițiștii analizează imaginile și verifică autenticitatea acestora, dispunând măsurile legale necesare.

Comportamentul agresiv, așa cum este definit în articolul 54¹ din OUG 195/2002, include o serie de manevre considerate periculoase pentru siguranța rutieră: deplasarea succesivă între benzi pentru a depăși șiruri de vehicule, întoarcerea vehiculului prin folosirea frânei de ajutor, pornirea vehiculului prin patinarea excesivă a roților, circulația la distanță foarte redusă față de alte vehicule sau reducerea bruscă a vitezei fără motiv, folosirea repetată a semnalelor sonore și/sau luminoase pentru intimidarea altor conducători, mersul cu spatele pentru intimidare, derapaje controlate sau accelerarea repetată a motorului pentru a stânjeni participanții la trafic.

Ce sancțiuni se dau

Sancțiunea pentru comportamentul agresiv este prevăzută de articolul 100/3/i din OUG 195/2002 și constă în 4-5 puncte amendă (660-825 de lei), precum și reținerea permisului de conducere pentru 30 de zile. Autoritățile subliniază că scopul acestei platforme digitale este reducerea evenimentelor rutiere cu consecințe grave, prin sancționarea comportamentului agresiv și respectarea regulilor de circulație.

