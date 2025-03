Ai balcon deschis? Posibil să ai parte de o surpriză în martie-aprilie. O situație paradoxală, în care nimeni nu poate interveni

„Ce facem dacă găsim un liliac?” – o întrebare frecventă pe grupurile ieșene de socializare. Lucrurile sunt mai complicate. Există o variantă teoretică și una practică, dar ilegală. În mod normal, oamenii ar trebui să sune la Agenția pentru Protecția Mediului (APM), deoarece liliecii sunt specii protejate și pot fi manipulați doar de persoane autorizate, altfel există riscul unei amenzi. Însă, APM nu are specialiști sau echipamente pentru a interveni. Din acest motiv, cei care găsesc lilieci apelează, de obicei, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), care, la rândul lui, contactează Centrul pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor. Totuși, din punct de vedere legal, responsabilitatea revine celor de la APM, deoarece voluntarii ONG-ului nu au dreptul să manipuleze un animal sălbatic protejat. Un cerc vicios complet.

„Dacă sunt găsiți pe jos sau în alte situații, soluția neoficială este să fie luați cu grijă, puși într-o cutie cu găuri pentru aerisire, să li se ofere puțină apă, iar seara să fie eliberați. În mod normal și legal, oamenii ar trebui să sune la APM, deoarece doar această instituție are dreptul de a prelua animale sălbatice. Noi nu avem voie să ridicăm niciun animal, nici măcar un liliac”, ne-a declarat Viorel Pocora, membru al Centrului pentru Cercetarea și Conservarea Liliecilor.

Biologul spune că, în zona Moldovei, sunt foarte puțini specialiști care se ocupă de lilieci. Deși încearcă să pregătească doi-trei studenți, intervențiile lor nu sunt recunoscute oficial, iar oricând ar putea primi amendă pentru ele. În mod normal, oamenii ar trebui să sune la APM, dar, în realitate, cei mai mulți apelează direct la ISU, care îi contactează pe ei.

El spune că, de-a lungul timpului, au fost momente în care a trebuit să ghideze de la distanță intervențiile, iar activitatea s-a terminat cu bine. Prin urmare, nu este întotdeauna nevoie de un specialist la fața locului. Totodată, acesta susține că munca lor ar fi mai ușoară dacă APM ar verifica apelurile și i-ar contacta doar pentru situațiile care chiar necesită un specialist, deoarece multe solicitări se dovedesc a fi false.

„O familie susținea că are podul plin de lilieci, doar pentru că au găsit doi-trei în casă, dar le era frică să urce să verifice. Când am ajuns, am constatat că podul era plin de păianjeni, ceea ce înseamnă că liliecii nu trecuseră pe acolo. A fost o alarmă falsă. Însă, oamenii trebuie să înțeleagă că ceea ce facem noi este voluntariat, adică investim timp și bani pentru aceste intervenții. De aceea, ar fi mai bine ca aceste situații să fie direcționate către APM. Cei de aici pot merge la fața locului, pot verifica dacă există sau nu o problemă reală și, doar dacă este necesar, să cheme specialiști”, a explicat biologul.