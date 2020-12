Ai de luat un pachet de la Fan Courier Iași ? Ai de trecut ”testul noroiului”

Situat în zona industrială a Iașului, firma este inconjurată de noroi care s-a extins pe trotuar.

”Mlaștina din fața noului sediu Fan Courier. Pe trotuarul din imagine, acoperit de noroi, circulă atât mașinile, cat și pietonii. Iar toată mizeria ajunge, evident, pe străzi”, scrie Cristian Cojocariu pe pagina de Facebook ”Vocea Iașului”.

Poza care însoțește postarea a strâns numeroase critici legate de modul în care arată această zonă a orașului.

”E groaznic, se parcheaza haotic , banda 1 blocata de cei care vor sa intre in parcare, organizare praf cum a fost tot timpul Fan courirer”, a scris un ieșean. ”Refacerea carosabilului in sensul cosmetizarii lui, n-o sa schimbe cu nimic situatia locala. Fan ar trebui sa-si amenajeze parcarea cum se cuvine, sa o separe de trotuar si sa delimiteze intrarea in sediu atat pentru clienti cat si pentru personal sau autovehicule de transport. La momentul actual nici nu e legal ce se intampla acolo, atata timp cat legea rutiera interzice circulatia autovehiculelor pe spatiul destinat pietonilor”, a scris un altul.

”Trotuar e, linga sediu e ciment, parcarea e neamenajata dar libera, daca iesenii urca pe trotuar cu masina, cine-i vinovat?”, este punctul de vedere al unui alt internaut,

Un ieșean care susține că este consilier local a promis în caderul discuțiilor generate de postare că va sesiza Primăria.

