AI între instrument și amenințare. Patru invitați FILIT discută impactul inteligenței artificiale asupra oamenilor și profesiilor

Inteligența artificială (AI) scrie, traduce, documentează, pictează și diagnostichează. Ce îi mai rămâne de făcut ființei umane? La Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași (FILIT), patru invitați din domenii diferite – literatură, medicină, arheologie și comunicare – au discutat despre felul în care această revoluție digitală schimbă profesiile, inclusiv educația, dar și despre ce ar fi de făcut.

Moderată de Alex Ciorogar, discuția a pornit de la ideea că inteligența artificială nu mai poate fi analizată doar dintr-o singură perspectivă. „Suntem martorii celei de-a patra revoluții industriale – Revoluția digitală”, a spus acesta, subliniind că modelele de limbaj precum ChatGPT ne obligă să ne regândim raportarea la cunoaștere, la creativitate și la drepturile de autor.

„Baza matematică ce a funcționat până nu demult, liberalismul prin biopolitică, prin management era modelul statisticii și al frecvențelor. Cercetătorii spun că s-a trecut la un model care funcționează pe probabilități și predictibilitate. Adică nu ne mai interesează un anumit eșantion pe baza căruia putem generaliza. Ne interesează această logică de predictibilitate, de probabilități care au un punct inițial subiectiv”, a început dezbaterea Alex Ciorogar.

Invitații au adus în discuție perspective personale și profesionale asupra impactului inteligenței artificiale. Pentru medicul Cristina Drăghici, AI-ul e „un stetoscop secundar” care sprijină diagnosticul, dar nu poate înlocui experiența umană. Scriitorul și arheologul Cătălin Pavel a avertizat asupra riscurilor unei educații dominate de tehnologie, în timp ce Cristina Foarfă, jurnalistă și comunicator cultural, a pledat pentru o integrare responsabilă a AI-ului, cu reguli clare. Scriitorul și editorul Marian Coman a vorbit despre „zorii unei lumi noi”, în care adevărata provocare nu e AI-ul, ci felul în care oamenii aleg să-l folosească.

Medicul Cristina Drăghici: „AI-ul a devenit un fel de stetoscop secundar al medicilor”

Medicul Cristina Drăghici a spus la dezbaterea din cadrul FILIT că inteligența artificială este deja o prezență familiară în viața profesională. „AI-ul a devenit un fel de stetoscop secundar al medicilor”, a afirmat ea, explicând că tehnologia nu înlocuiește complet specialistul, dar îi oferă un instrument de verificare și precizie.

„Au existat nu puține momente când am testat «gândirea» pe care o folosește AI-ul, iar în ceea ce privește diagnosticul, probabilitățile, statisticile și efectiv toate criteriile care trebuie îndeplinite pentru a duce către un diagnostic prezumtiv sau către unul categoric nu au fost îndepărtate de cele pe care le aveam și noi în absența lui. Asta nu înseamnă că e folosit într-un mod excesiv”, a precizat aceasta.

Se pare că în medicină algoritmii calculează, compară și actualizează date cu o acuratețe remarcabilă, par un sprijin în diagnostic, fără a substitui însă experiența umană.

„Aș spune că e util în măsura în care îl poți verifica, nu greșește, își face update-uri, ține cont de studii, vine cu cifre exacte, dar am avut diferite studii pentru care am vrut să verific bibliografii și înțeleg că nu sunt puține persoanele care nu au găsit referințele respective cu adevărat”, a completat Cristina Drăghici.

Inteligența artificială vs examenul clinic

Totuși, între eficiență și empatie există o linie subțire pe care tehnologia nu reușește încă să o traverseze. Chiar dacă, uneori, concluziile algoritmilor coincid cu cele ale medicilor, Cristina Drăghici a atras atenția asupra riscului de a pierde tocmai acel „ceva” care ține de contactul direct cu pacientul. Înlocuirea procesului cu rezultatul final i se pare periculoasă.

„Mi se pare riscant dacă l-ai înlocui, ca medic, din punct de vedere clinic, dar, în rest, privindu-l ca un fel de alt instrument de care ai nevoie ca să-ți oferi o a doua opinie, e util”, a mai spus medicul.

Dincolo de domeniul medical, Cristina Drăghici privește cu un soi de neliniște extinderea inteligenței artificiale în sfera creativă. Dacă în medicină tiparele pot salva vieți, în literatură ele pot ucide unicitatea. „Mi-e teamă de pericolul uniformizării. AI-ul vine direct cu rezultatul, se pierde procesul”, a spus ea. Gândirea critică, încercarea, greșeala și reflecția – toate acele etape care definesc actul de creație – riscă să fie înlocuite de un flux rapid de răspunsuri generate automat.

Scriitorul și arheologul Cătălin Pavel: „Impresia mea este că ar trebui limitat substanțial contactul elevilor și studenților cu AI”

Pentru scriitorul și arheologul Cătălin Pavel, inteligența artificială e o provocare tehnologică educațională și morală. El a început intervenția evocând un avertisment al lui Victor Hugo: „după revoluția din 1789 au venit la putere oameni care nu știau să scrie, iar după revoluția de la 1830 au venit la putere oameni care nu mai știau nici să citească”. „Acum ne întrebăm”, a spus Cătălin Pavel, „ce fel de oameni va crea această a patra revoluție”. A subliniat faptul că într-o țară cu un sistem educațional deja fragil, introducerea necontrolată a AI-ului i se pare o greșeală majoră.

„Cred că în numele progresului ne-am aruncat cu capul înainte. Hannah Arendt spunea prin anii ’50, într-un eseu despre educație, că educația este punctul în care decidem dacă iubim lumea asta suficient încât să ne asumăm responsabilitatea pentru ea. Facem chestia aceasta? Impresia mea este că ar trebui limitat substanțial contactul elevilor și studenților cu AI. Contraargumentul frecvent este «lumea de azi e plină de AI și de haos, lasă-i să se obișnuiască». Părerea mea este că pentru haos nu te pregătești cultivând haos, te pregătești cultivând ordine”, a transmis Cătălin Pavel.

AI-ul și nevoia unui cadru educațional

Cătălin Pavel consideră că problema nu este accesul la tehnologie, ci felul în care adulții se raportează la ea. În opinia sa, elevii și studenții ar trebui să aibă un contact limitat cu instrumentele de inteligență artificială, tocmai pentru a nu confunda învățarea cu simularea învățării. Mai grav, a observat că în ochii multor tineri ChatGPT are un prestigiu nedrept, pentru că discursul său „în mod tragic, este mai articulat decât al adulților din jurul lor”.

„Problema nu e de a bloca accesul la AI printr-o ordonanță de urgență, problema este că trebuie găsită o soluție prin care adulții din jurul acestor copii să fie mai competenți decât un biet motor de inteligență artificială”, a declarat Cătălin Pavel.

Ajungând la literatură și scriitori, invitatul FILIT a subliniat cum mulți afirmă că „nu scriu cu AI, doar se documentează cu AI”. „Este ca și cum o țestoasă decide că nu mai are nevoie de carapace. Carapacea poate fi de la o firmă care i-o aduce când are nevoie. Trebuie să fii în stare să zbori cu aripile tale și să te protejezi cu carapacea ta”, a spus acesta, aducând în discuție nevoia unui proiect educațional în acest sens.

Jurnalista Cristina Foarfă: „Depinde dacă îl folosești ca o unealtă sau ca un substitut al tău”

Pentru Cristina Foarfă, jurnalistă, om de comunicare și persoană implicată în proiecte culturale, relația cu inteligența artificială e una asumată și nuanțată.

„Trebuie să recunosc că folosesc destul de mult inteligența artificială, dar cred că și în a folosit AI-ul sunt nuanțe. Cred că depinde pentru ce îl folosești. Depinde dacă îl folosești ca o unealtă, dacă este doar un instrument, sau dacă îl folosești ca un substitut al tău. Dacă îl folosești să genereze de la zero ceva sau să documenteze, să pună diacritice, să editeze”, a declarat aceasta în cadrul dezbaterii de la FILIT.

A explicat că problema nu este existența tehnologiei și AI-ului, ci modul în care acestea sunt folosite. Ea a vorbit și despre „cartoful fierbinte” al dezbaterii publice: reglementarea. În opinia sa, fără un cadru legislativ clar, inteligența artificială riscă să devină un teritoriu al abuzului, în care „se poate întâmpla orice”. De aici vine și nevoia unei responsabilități colective, atât din partea utilizatorilor, cât și a instituțiilor care ar trebui să traseze limitele între inovație și etică.

„În ceea ce privește educația, cred că AI-ul poate fi integrat. Nu poate înlocui, dar cred că poate fi integrat în procesul educațional și cred că trebuie realizat acest lucru, pentru că asta este lumea în care trăim în momentul de față. Dar trebuie să existe limitări”, a completat Cristina Foarfă.

Scriitorul Marian Coman: „Lumea se schimbă și suntem în zorii acestei schimbări”

Pentru scriitorul și editorul Marian Coman, inteligența artificială nu mai este o promisiune, ci o realitate care ne-a prins deja în vârtejul ei.

„Sunt pasionat de inteligența artificială. Suntem cu toții de acord că lumea se schimbă și suntem, cred, în zorii acestei schimbări. Lumea se schimbă indiferent de ceea ce ne dorim noi. Suntem în punctul T1, probabil, fiindcă punctul T0 a fost în urmă cu doi ani când s-a lansat ChatGpt”, a menționat scriitorul.

Fascinat de potențialul acestei tehnologii, Marian Coman recunoaște că lumea se schimbă indiferent de dorințele noastre, iar întrebarea nu mai este „dacă putem opri valul”, ci „cum învățăm să navigăm în el”. În fața acestei transformări accelerate, el propune o raportare lucidă.

„Lumea se schimbă, iar noi va trebui să ne dăm seama dacă înțelegem și dacă ne raportăm corect la schimbarea aceasta, dacă ne urcăm în valul acesta și mergem cu el și îi înțelegem dedesubturile, reușind să ne raportăm și etic și economic și politic la el, pentru că sunt mai multe componente și fiecare înseamnă ceva, din punctul meu de vedere. De asemenea, să ne întrebăm ce mai înseamnă creativitatea, în momentul în care valul acesta va crește și mai mult”, a completat Marian Coman.

Ce-i mai rămâne omului când AI-ul poate face totul?

Dacă inteligența artificială poate scrie, traduce, desena și compune, ce-i mai rămâne omului de făcut? Marian Coman, invitatul FILIT a spus că, în opinia sa, „în curând, în ciuda optimismului sau pesimismului nostru, nu va fi nimic ce inteligența artificială nu va putea face la nivel creativ, la nivelul traducerii, la nivelul limbajului, la nivelul graficii, la nivelul desenului”. A scos în evidență faptul că depinde de creatori în ce măsură vor reuși să își apere drepturile, să promoveze creativitatea umană în raport cu cea a inteligenței artificiale.

Dincolo de artă, Coman a adus în discuție și dimensiunea politică a fenomenului, poate cea mai periculoasă dintre toate.

„Problema prezentului nu este inteligența artificială, ci inteligența artificială în raport cu prostia naturală, umană”, a spus el, avertizând că acest instrument, în mâinile celor care știu să-l folosească, poate deveni o armă de control și manipulare. În opinia sa, adevărata miză a viitorului va fi să transformăm AI-ul într-un aliat al cunoașterii și al creației, nu într-un instrument „împotriva celor mai slabi”.

