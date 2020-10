Ai probleme cu auzul? Afla care sunt cele 4 grade de pierdere a auzului si simptomele lor (P)

Pierderea timpurie a auzului este frecventa in randul populatiei expusa la zgomote ridicate, dar poate fi dobandita si prin alte cauze, cum ar fi accidentele. Poti avea nevoie de un aparat auditiv , si atunci cand te-ai expus unui tratament medicamentos nepotrivit.

Exista anumite indicii ce iti pot semnala nevoia unui astfel de dispozitiv, cum ar fi dificultatea de a percepe mesajele comunicate de ceilalti si imposibilitatea de a percepe vocea soptita. Daca nu auzi soneria de la intrare sau telefonul cand suna si simti nevoia sa dai mai tare televizorul decat este normal, deranjandu-i pe ceilalti, e cazul sa consulti urgent un specialist.

Exista 4 grade de pierdere a auzului

Daca ti se pare ca problemele de auz cu care te confrunti nu sunt grave, trebuie sa stii ca ele pot degenera. Exista nu mai putin de 3 grade prin care se masoara pierderea auzului, de la cea usoara, la cea severa:

• 30 – 45 dB: pierderea usoara a auzului

Aceasta etapa este asociata cu dificultati de auz in contexte zgomotoase. Daca exista un fundal cu galagie, iti este greu sa percepi mesajele care iti sunt transmise. De asemenea, constati imposibilitatea perceperii sunetelor joase, rostite in soapta. Simti mereu nevoia sa repeti intrebarea sau te prefaci uneori ca intelegi, pentru a nu te simti inconfortabil. Iti este greu sa socializezi in medii aglomerate, preferi sa nu mergi la evenimente si esti usor predispus izolarii. Se intampla sa nu auzi telefonul cand suna, dar consideri ca nu este o situatie grava. Este prima etapa a pierderii auzului, care ar trebui sa iti atraga atentia numaidecat.

• 46 – 65 dB: pierderea moderata a auzului

Este urmatorul grad de pierdere a auzului, care se manifesta prin situatiile descrise mai sus, la nivelul urmator. Iti este imposibil sa distingi suntele atunci cand zgomotul de fond e prezent, chiar daca acesta inseamna doar televizorul care merge sau un radio pornit. Sunt activitati de zi cu zi pe care le faci mai greu, pentru ca nu poti distinge ceea ce ti se comunica. Se intampla sa nu auzi soneria de la usa, dar de cele mai multe ori pui acest lucru pe seama neatentiei. Intelegi ca exista o problema medicala, dar parte a fi una lipsita de importanta. Este a doua etapa a pierderii auzului, pe care nu ar trebui sa o ignori!

• 66 – 90 dB: pierderea severa a auzului

Este penultimul grad de pierdere a auzului, o etapa ireversibila. Problemele auditive au ajuns la un nivel mult superior si necesita un consult de specialitate de urgenta. In acest stadiu, pacientii se folosesc de simtul vizual pentru a percepe mesajele ce le sunt comunicate. Intelegerea vorbirii, bazata pe simtul auditiv nu mai este posibila, iar mediul de conversatie normal iese din discutie. Simti nevoia sa repeti continuu, sa ceri clarificari, iti este foarte greu sa te intelegi cu ceilalti, daca nu ii observi atunci cand vorbesc. Poti percepe cu usurinta doar sunetele tari, cum ar fi muzica de la un club de noapte si asa mai departe.

• 91 dB +: pierderea profunda a auzului

