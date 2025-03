Ai rămas cu mașina în pană pe stradă la Iași, și ești șoferiță? Ai încurcat-o: deși unul nu oprește, iată ce poți auzi de la „colegii de trafic”!

Omul de afaceri și activistul civic ieșean Nicu Roșu a povestit, pe pagina sa de socializare, o întâmplare care ilustrează tocmai lipsa colegialității în trafic din partea șoferilor. Evenimentul povestit a avut loc pe strada Păcurari, înainte de intrarea pe pasarela Băncilă, iar protagonistă a fost o șoferiță a cărei mașina nu mai pornea.

Iată întreaga întâmplare, cu concluziile proprii, povestită de Nicu Roșu:

«Ieșind din firmă am văzut o mașină staționată pe a doua bandă, cu un triunghi reflectorizant în spate, pe asfalt, exact la intersecția străzii Păcurari cu pasarela Octav Băncilă.

Cu coada ochiului am văzut că la volanul mașinii era o femeie. Am parcat mașina mai încolo și m-am întors la acea doamnă să o ajut. Am sunat la un băiat din Iași, a venit, a rezolvat problema tehnică cât să poată pleca cu mașina la un service, să rezolve cu alternatorul sau bateria

Cât am stat acolo cu doamna, în trafic, foarte mulți au claxonat îndelung, ba câțiva au făcut și niște îndemnuri de genul…,,du-te și dă-i foc, uăăăi!” .

Mașina doamnei, un Audi Q3 din 2021, dar la care a apărut o problemă cu bateria sau alternatorul, așa cum se poate întâmpla oricui

Stăteam și mă gândeam, ascultând epitetele și claxoanele celor care treceau pe lângă acea doamnă, că noi românii suntem un popor de oameni foaaaarte credincioși, care îl băgăm pe Dumnezeu în discuții și comentarii pe diferite subiecte, ca și cum bunuțul nu are și alte treburi, ba chiar avem și o catedrală unde să ne mântuim, dar în fapt există foarte multă răutate în noi și prea puțină disponibilitate pentru a ne ajuta semenii, ba la o adică îi mai și înjurăm, iar dacă semenul e o femeie, chiar mai apăsat …»

Publicitate și alte recomandări video