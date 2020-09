Ai un site de cultură sau învățământ? Găzduiește-l cu 50% reducere la Host-Age.ro

Alegerea unui furnizor de găzduire potrivit pentru un site educațional poate fi un proces dificil, din cauza faptului că necesitățile trebuie echilibrate și cu un buget strict. Pentru a scăpa de stres și a economisi din cheltuieli poți alege oferta de 50% reducere pentru site-uri de cultură/învățământ de pe https://www.host-age.ro/gazduire-web/

În plus, vei beneficia și de alte avantaje (ex. nivel de performanță ridicat, securitate generală îmbunătățită etc.), indiferent dacă este vorba despre:

• Un site de cultură, învățământ, prezentare pentru muzeu

• Un site pentru școli și licee, pentru instituții de cercetare sau bibliotecă

• Un site club sportiv școlar, fundație umanitară.

În cazuri umanitare, găzduirea prin Host-Age.ro poate fi gratuită.

Afacerea ta merită să fie online!

Dacă te întrebi care este serviciul de web hosting potrivit pentru site-ul tău, cel dintâi trebuie să înțelegi necesitățile afacerii tale și ce soluții ar fi bune pentru web site.

Principalele aspecte de luat în considerare când alegi serviciile de găzduire web sunt:

• Optează pentru un plan de găzduire care să-ți permită să instalezi automat software-ul necesar pentru afacerea ta

• Găzduirea de site ar trebui să aibă servere în apropierea clienților afacerii

• Alege o gazdă cu VPS și opțiuni dedicate de upgrade

• Timpul de funcționare trebuie să fie fiabil

• Trebuie să existe servicii și caracteristici utile de întreținere, ca de exemplu servicii automate de backup

• Măsuri de securitate – firewall de server.

Tipuri de afaceri

În cazul unui site de magazin online poți apela la soluțiile inovatoare, pentru toate provocările de comerț electronic, oferite de BigCommerce sau de Shopify. Acestea sunt considerate cele mai bune pentru site-uri de eCommerce.

Pentru un site de blog sau de tip business poți alege Host-Age.ro, A2 Hosting care sunt recomandate pentru site-uri de afaceri statice, ce doresc să-și extindă baza de clienți și desigur să-și crească afacerea.

Dacă este vorba despre un site de afaceri complexe atunci poți apela la o gazdă web care oferă performanță și caracteristici foarte bune; acestea fiind aspecte importante pentru orice afacere mică sau medie cu un site web cu volum mare de trafic. Cele mai bune în domeniu sunt: SiteGround și Host-Age.ro.

Alte sfaturi utile pentru a alege dezvoltatorul web site potrivit

Ține cont de preț

Dacă apelezi la un developer trebuie să plătești un preț pentru serviciile oferite. În cazul în care optezi pentru platforme gratuite poți fi sigur că acestea oferă caracteristici limitate și deci este posibil să nu poți implementa anumite funcționalități pe care le vrei pe site-ul web.

Personalizarea site-ului

Pentru a-ți personaliza site-ul nu trebuie neapărat să apelezi la serviciile unui designer web sau dezvoltator web. Serviciile oferite de un web designer îți permit să folosești anumite elemente pentru a face ca site-ul să aibă un aspect unic.

Ușurința de utilizare

Alege întotdeauna un dezvoltator web care să-ți ofere o platformă a site-ului care să fie ușor de utilizat și în același timp să aibă toate caracteristicile care te interesează (care țin de șabloanele de design adecvate pentru mobil, interfață, instrumente și altele). Pentru o platformă care este mai complexă și dificil de utilizat ar trebui să plătești un preț mai mare.

Opțiuni de upgrade

Când numărul de clienți va crește, vei avea nevoie de un developer care oferă opțiuni de migrare, deci va fi nevoie de o nouă gazdă web sau de un plan prin care să oferi o experiență nouă vizitatorilor site-ului web. Prin urmare, site-ul trebuie să aibă opțiuni de creștere, posibilitatea de a introduce o secțiune de blog, un portofoliu, un magazin online.

Suport clienți, optimizarea SEO

Web developerul trebuie să ofere un nivel de asistență clienți. De exemplu, ar putea fi asistență prin chat live, sau prin telefon și e-mail. Ideal ar fi să se aleagă o combinație între toate acestea.

Foarte important este și aspectul site-ului web, dar și optimizarea SEO . Cel mai bine ar fi ca platforma de construire a site-ului să-ți permită optimizarea acestuia (prin implementare SEO) și deci să ai o prezență online mai bună și astfel, posibilitatea de a atrage noi clienți și vizitatori.

Credibilitatea dezvoltatorului web

Alege un dezvoltator de site-uri care are o reputație bună. Citește recenziile lăsate de clienți și nu în ultimul rând, analizează cu atenție toate serviciile și avantajele oferite, comparându-le bineînțeles, cu celelalte oferte din piață.