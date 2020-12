Airsoft - un sport care creste rapid in popularitate

Airsoft este un sport competitiv care seamana foarte mult cu paintball-ul, cu exceptia faptului ca participantii la jocul de airsoft folosesc mitraliere si pistoale airsoft replicate pana in cel mai mic detaliu dupa armele adevarate. Acest sport este excelent din mai multe puncte de vedere: se poate juca in mai multe moduri, poate fi personalizat, permite participantilor sa cunoasca oameni noi si sa faca miscare in aer liber. Barbatii, femeile si copiii din intreaga lume pot participa la acest sport!

Ce trebuie sa stii despre airsoft?

Airsoft a fost inventat pentru prima data in Japonia, dupa al doilea razboi mondial. Jucatorii se impart in echipe, creeaza strategii de lupta si simuleaza batalii si razboaie. Jucatorii loviti de BB-uri trebuie sa iasa din joc. Avand in vedere ca nu exista vopsea care sa marcheze loviturile, luptele airsoft se bazeaza pe onoare si corectitudine din partea oricarui jucator.

In ceea ce priveste echipamentul, toti jucatorii trebuie sa poarte ochelari de protective pe terenul de lupta. Pe langa ochelari, mai sunt disponibile o multime de articole de protectie si echipamente tactice, care pot fi achizitionate din magazinele airsoft. In Romania, unul dintre cele mai populare magazine destinate acestui sport este Airsoft6. De curand, magazinul si-a schimbat imaginea si numele, devenind astfel NRG.ro, un magazin mult mai mare, care dispune de o gama variata de produse din nise diferite.

Obiectul jocului de airsoft

Obiectul jocului de airsoft poate varia. Unele jocuri se numesc Dominare, iar obiectivul este acela de a scoate din joc intreaga echipa inamica. Alte tipuri de jocuri sunt Capturarea Steagului si Regele Dealului. In cel din urma, un numar mic de jucatori trebuie sa apere o pozitie strategica pentru o anumita perioada de timp, impotriva unei echipe formate din mai multi jucatori. Partea buna a jocului de airsoft este ca poate fi personalizat dupa preferinte. Echipele isi formeaza propriile strategii si isi aleg jucatorii in functie de experienta.

Airsoft poate fi impartit in doua categorii diferite. Prima categorie este Simularea militara, care, de obicei dureaza mai mult si adopta strategii de lupta din lumea reala. Aceasta categorie a jocului este extrem de populara si este folosita uneori sub forma de antrenament pentru politisti si militari. Cealalta categorie a jocului de airsoft seamana foarte mult cu jocul de paintball si se numeste Speed Soft. Acest joc nu dureaza foarte mult si se joaca pe terenuri mici. Participantii folosesc haine obisnuite pentru acest tip de joc, spre deosebire de echipamentele tactice pe care le poarta jucatorii in simularile militare si folosesc adesea pistoale ca arme principale.

Oricine este interesat de acest sport ar trebui sa-l incerce. Cea mai buna varianta pentru incepatori este o arena oficiala de airsoft si un joc organizat. Majoritatea terenurilor de airsoft ofera arme spre inchiriere si echipamente de protectie a fetei. Este indicat sa inchiriezi arme si echipamente pentru primul tau joc, iar daca esti interesat sa participi la mai multe lupte, atunci poti cumpara arme airsoft, consumabile si echipament tactic.