Ajuta-l pe copilul tau sa invete ceea ce nu i se preda la liceu. Spune-i despre cursurile pentru adolescenti! (P)

Pentru a tine pasul cu lumea care este intr-o schimbare continua, adolescentii au nevoie de capacitati speciale, precum comunicarea, adaptabilitatea, creativitatea sau rezistenta la stres. Din pacate, liceul nu le ofera posibilitatea de a dezvolta sau dobandi aceste abilitati, esentiale pentru a avea succes atat in viata academica, cat si in cea personala.

Cursurile pentru adolescenti, insa, acopera acest deficit si ofera copiilor sansa sa invete ceea ce nu li se preda in liceu. Astfel, ei vor fi pregatiti pentru a face fata cerintelor managerilor care considera abilitatile sociale, de relationare sau de leadership personal la fel de importante ca rezultatele la examene. Totodata, le vor fi de folos pentru a-si gasi mai usor drumul in viata si a-si putea urma si implini visurile!

De ce copilul tau are nevoie de pregatire speciala?

Angajatorii din companiile mari considera ca detinerea competentelor de leadership personal, de team leadership si relationare imbunatatesc sesizabil sansele de angajare.

Psihologii considera ca un adolescent pregatit pentru a gestiona situatiile, adaptabil si increzator in sine are sanse mult mai mari de a-si gasi vocatia si a face ceea ce ii place cu adevarat.

Cu ce vin in plus aceste cursuri adolescenti fata de programa scolara?

Cursurile de genul personal leadership, life thinking skills, team leadership si relationare, business skills sau business launch permit elevilor de liceu se beneficieze de expertiza de specialitate pentru a se dezvolta si a avea performante crescute atat in viata academica, cat si in cea personala. Astfel, cursurile dezvolta si cultiva abilitati necesare in lumea reala si vor fi de un real folos pentru gasirea jobului dorit.

Cursurile se bazeaza pe multi ani de experienta si pregatesc adolescentii cu abilitati speciale pentru a putea deveni lideri si studenti de succes in universitatile de top din intreaga lume!

Misiunea celor care predau cursuri pentru adolescenti este de a face accesibile adolescentilor abilitati care le vor fi utile intreaga viata, atat in plan personal, cat si academic sau profesional. Este dovedit ca doar cunostintele academice nu sunt suficiente si, prin urmare, pentru a face fata provocarilor si cerintelor, adolescentii trebuie sa fie pregatiti si din alte puncte de vedere.

Modul in care comunica si isi prezinta ideile, capacitatea de a lucra in echipa, de a se organiza si de a conduce sunt abilitati valoroase care se pot dezvolta si cultiva inca din perioada liceului, iar cursurile pentru adolescenti exact acest lucru il fac!

Cursuri pentru adolescenti online

Se prevede ca, in viitor, o mare parte din activitatea academica si din joburi se va muta in mediul online. Cursurile dedicate tinerilor desfasurate online dezvolta abilitati de invatare si relationare folosind platforme moderne si creeaza abilitati necesare pentru a prospera intr-o lume in continua schimbare si evolutie.

Astfel, un program de cursuri online desfasurat dupa orele de scoala poate deveni o metoda eficienta de invatare si de valorificare a timpului intr-un mod productiv si pregateste copiii pentru activitatea in mediul online.

Cursurile de dezvoltare personala creeaza un sentiment de apartenenta la un grup, imbunatatesc abilitatile sociale promovand cooperarea, sprijinul si respectul reciproc, fac procesul de invatare mai atractiv si mai eficient, ofera adolescentilor un mediu sigur si bine protejat in care se pot exprima si, deloc in ultimul rand, contribuie la construirea si dezvoltarea increderii in sine!

Prin urmare, ajuta-ti si tu copilul sa se pregateasca armonios pentru viata si vorbeste-i despre cele mai bune cursuri adolescenti! Inscrie-te pe successacademy.ro!