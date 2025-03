Ajutorul dezinteresat – poveste de adormit adulți

Cine crede că Rusia și Iran au ajutat guvernul sirian să se apere împotriva rebelilor „obraznici” pe gratis, fără vreun interes? Nici de partea cealaltă, SUA, Turcia și alții nu au sprijinit aceiași rebeli să lupte împotriva regimului totalitar al lui Bashar al-Assad total dezinteresat.

În 2001, SUA și aliații săi, sub titlul Enduring Freedom, au invadat Afganistanul ca urmare a atacului șocant asupra Turnurilor Gemene, soldat cu numeroși morți și răniți. Războiul a durat 20 de ani. În tot acest timp, Rusia și Iran au aprovizionat talibanii cu arme și provizii pentru a slăbi cât de mult posibil trupele „invadatoare”. Totul „fără niciun interes”, pur și simplu pentru că voiau ca lucrurile să fie „bune”, ”drepte” și totul să fie „frumos și la locul lui”?

Același tipar a fost în Vietnam: nordul era susținut de Rusia (URSS) și China, iar sudul de SUA și aliații săi. Nu era o declarare directă de război, Doamne ferește, ci doar un act de ajutor ”total dezinteresat” față de un popor prieten, pentru democrație și libertate – fiecare înțeleasă de ambele părți în feluri proprii, evident diferite. Chiar așa?

La fel în războiul civil din Angola, care a durat 27 de ani, și în multe altele.

SUA a creat în 1961, în plin Război Rece, sub președintele J. F. Kennedy, agenția USAID, al cărei scop declarat și oficial are trei direcții: ajutor umanitar (dezastre, sănătate etc.), ajutor pentru dezvoltare economică, ajutor în lupta pentru democrație. Totul era făcut din bunătatea SUA, fără niciun interes, fără niciun scop material?… Adică zeci de miliarde de dolar au fost dați în stânga și în dreapta în scop caritabil?

În conflictul din Ucraina, UE, SUA și multe alte țări au declarat că ajută regimul de la Kiev să lupte împotriva agresiunii ruse „atâta timp cât va fi necesar” și „fără a cere nimic în schimb”. Doar pentru principiul „apărării libertății, democrației și integrității teritoriale, suveranității” etc. Eu unul mă îndoiesc.

Evident, toate astea sună ca niște povești foarte frumoase în urechile spectatorilor de rând. Când spui că ajuți pe cineva pentru niște principii nobile, fără niciun interes declarat, din pur altruism, face pe oricine să se simtă bine, mulțumit. Ideea îi gâdilă suflețelul oricui și îl convinge să își ofere toată încrederea și speranța în acel demers.

Dar nu e așa, părerea mea din rubrica de ”Opinii” e că totul e doar de fațadă. Ca să rup mâța în două, o zic pe șleau: nu există nimic dezinteresat pe lume, în special în politică. Nimic. Nu a fost, nu este și nici nu va fi vreodată. Nimeni nu o să te ajute cu ceva fără să îți ceară altceva în schimb. La un moment dat, în special când ți-e lumea mai dragă, ți se va bate la ușă pentru plata datoriei. Niciun politician nu va face acte de caritate față de cineva, chiar și cu binecuvântarea de moment a votanților lui, pentru că știe că trebuie să dea socoteală acelorași oameni la un moment dat. Totul se recompensează.

În aceste circumstanțe a venit Trump și i-a spus lui Zelenski că trebuie să plătească ajutorul „dezinteresat” al poporului american, iar cea mai bună și indicată metodă ar fi prin oferirea pe tavă a metalelor rare, cu care SUA ar putea să țină piept Chinei în războiul economic. Totul fără nicio garanție de securitate, pentru că asta ar implica direct SUA în mișcări militare, ceea ce ar fi deja prea mult. Dezinteresul, cu alte cuvinte, s-a cam terminat, ”atâta-timp-cât-va-fi-necesar” s-a înfundat. A venit acum timpul pentru sinceritate și ”corectitudine”, ca între parteneri egali…

Văzând că SUA e foarte hotărâtă, UE a zis să nu rateze ocazia și să nu rămână cu buza umflată, așa că a pus și ea pe masă o ofertă Ucrainei de „cooperare” în materie de metale rare. Argumentul UE a fost că îi acordă mai multe avantaje Ucrainei decât i-a propus SUA. Cum însă UE nu are capacitatea militară de-a asigura protecție Ucrainei, Zelenski a mers mai întâi peste ocean.

Până acum, timp de trei ani de război, nimeni nu a pomenit nimic despre metale rare. Toți credeam că Ucraina e doar o țară ca toate celelalte, prinsă la mijloc, în mod nedrept, între două imperii și care are nevoie de ajutor. Dar, peste noapte, când Trump a vorbit de acele bogății insistent, spunând că SUA nu are zăcăminte de astfel de metale și că doar Ucraina și Rusia au, și și-a arătat interesul mai mult decât evident pentru obținerea lor, totul a devenit o târguială pe față, nesimțită, ca între rude pentru moștenire, peste coșciugul soldatului mort.

Nu poate fi o coincidență, nu are cum să fie. Bogățiile Ucrainei au fost de la bun început obiectul disputei. Toți banii băgați în război au fost, de fapt, o investiție, iar toate lozincile despre libertate, suveranitate, democrație nu au fost decât vorbe goale, menite să stârnească susținerea populară. Pentru că așa se procedează.

La începutul omenirii, când comunitățile erau mici, interesele economice se manifestau direct, fără ocolișuri, fără voal. Un trib invada pur și simplu teritoriul altuia pentru a-l prăda de bunuri și pentru a-și însuși teritoriul respectiv, care îi oferea beneficii economice, scurt si cuprinzator. Cu timpul, odată cu evoluția culturală, acest deziderat nu mai putea fi pus în practică fățiș, așa că s-a apelat la motivele religioase, ideologice, sociale, într-un cuvânt, la cele emoționale. Interesele economice nu mai erau declarate public între rivali, deși ele existau ca mobil principal pentru conducători, pentru decidenți. În schimb, aceste interese economice erau convertite la nivelul populației, prin mecanisme sociale și culturale din ce în ce mai complexe și mai bine puse la punct – prin manipulare, adică – în interese emoționale. Oamenii nu mai aveau impresia că luptă pentru bani și avere, ci pentru o cauză așa-zis ”nobilă”.

Motivul manipulării emoționale era simplu: câștigurile de bunuri și teritorii nu mai avantajau populația largă, așa cum se întâmpla în epoca primitivă. Oamenii nu mai beneficiau individual și imediat de bunurile prădate de la alt trib, din această cauză nu mai puteau fi motivați cu recompense materiale, ci doar cu satisfacții spirituale, emoționale.

Interesant este că motivația emoțională a funcționat și funcționează la fel de bine, poate chiar mai bine decât cea materială de la început. Masacrele, crimele în masă, dezastrele umane au căpătat din motivație emoțională dimensiuni colosale. Oamenii de rând se omorau între ei pentru idei și principii, în timp ce liderii lor numărau bani pe la spate.

Pe scurt și pe românește, un exemplu: dacă pe vremea vikingilor șeful unei expediții de prădăciune promitea luptătorilor și familiilor acestora, ca să-i motiveze, bogății, sclavi și bunuri – pe care aceștia le primeau fizic în caz de victorie –, în zilele noastre liderii promit poporului, pentru susținerea „proiectelor” lor mărețe, lucruri fictive, dar care stârnesc emoții puternice, precum dreptate, adevăr, egalitate, democrație, suveranitate și alte rahaturi. În plus, aceștia arată cu degetul către un alt grup, tot dintre ai lor, care chipurile „nu vor” aceste lucruri, pentru a fi obiectele urii. Cu alte cuvinte, ei promit iubire, bunăstare și frumusețe, instigând la ură și distrugere. Cam asta e politica actuală, acesta este tiparul pe care îl urmează toți și care funcționează perfect.

Acest lucru este ilustrat minunat în România și în întreaga lume. Interesele economice sunt la locul lor, dar nu sunt niciodată declarate, ele figurează doar în documentele oficiale, văzute și știute doar de cei care le semnează. Lumea, țara noastră, este acum împărțită aproape perfect în două și, culmea, ambele părți – care se urăsc reciproc – sunt la fel de convinse de adevărul pe care îl știu și îl doresc. Cum e asta posibil decât printr-o manipulare emoțională?

Sfârșitul fiecărei „crize” create astfel artificial va fi simplu și sigur: totul se va negocia concret, pe fiecare bănuț în parte, la masa mai-marilor, apoi fiecare participant își va convinge suporterii, prin mijloacele proprii, că soluția adoptată este cea mai bună posibilă pentru toată lumea. Adică va veni cineva și ne va spune oficial că s-a făcut dreptate și va fi pace, și că fiecare trebuie să meargă la casa lui. Am fost din nou folosiți ca gașcă de intimidare. Restul e circ.

În concluzie: războaiele acestea nu se poartă pentru dreptate, ci pentru bani, influență, putere. La nivelul cel mai înalt, la conducători, iubirea și ura pe care noi, cei de rând, le exprimăm unii față de alții, nu există. Acolo există doar calcule reci, seci, indiferente la sentiment, la emoție. Noi suntem asmuțiți unii împotriva altora pentru a le justifica lor dorința de putere și luptă. Ne trimitem copiii și rudele pe front, la moarte, în schimbul unor medalii din tinichea făcute în China. Ei, în schimb, pun mâna pe metale adevărate: înainte era aur și argint, acum apar sub denumirea de „pământuri rare” (litiu, grafit, titan, uraniu etc.).

Scăparea ar fi să te refugiezi în munți undeva, unde să nu te știe nimeni și să nu afli nimic despre lume, dar ce te faci că acolo nu ai supermarket și nici semnal?!!…

Briscan Zara este scriitor și publicist

Publicitate și alte recomandări video