Al Capone la Casa Albă

Istoria ne-a arătat că dintotdeauna au existat relații între putere și nelegiuiți, dar că taberele erau elegant diferențiate. De regulă, puterea folosea răufăcători pentru diverse „operațiuni speciale” sau pentru lichidarea adversarilor, iar bandiții aveau grijă să mituiască oameni importanți pentru a primi imunitate sau ponturi. Niciodată până astăzi, în secolul XXI, gangsterii nu au luat efectiv puterea. Nici măcar în Columbia sau Mexic unde cartelurile de droguri atotputernice au fost finalmente lichidate de stat. Chiar Italia, leagănul mafiei siciliene și calabreze, cu o elită politică aflată decenii pe lista de plată a organizațiilor criminale, tot s-a scuturat și printr-un efort nu lipsit de victime și pierderi a reușit, grație operațiunii „Mani pulite”, să eradicheze în mare măsură influența nefastă și criminalitatea financiară și penală care devenise endemică. Nu de tot, dar, oricum, sub control. Însă ceea ce se întâmplă acum, odată cu revenirea la putere a lui Donald Trump, depășește orice închipuire.

Vladimir Vladimirovici Putin este un cocălar cu labele pline de sânge, care vorbește mat, argoul golanilor moscoviți, și a cărui filosofie de viață a fost limpede exprimată atunci când și-a justificat, la o întâlnire cu Macron, agresiunea criminală, neprovocată, asupra Ucrainei, stat suveran și independent, prin expresia batjocoritoare folosită de golani la violurile în grup: „Stai, fă, nu te zbate degeaba. Îndură!i”. Acest aspect al personalității fostului kaghebist, angajat pentru cruzimea lui în ciuda faptului că este „un pitic palid și reptilian” (Madeleine Albright), nu e perceput ca atare de lumea occidentală. Așa cum am arătat acum trei ani, Dan Alexe, poliglot și corespondent la Bruxelles al Europei Libere, a surprins pe viu adresarea golănească, primitivă și arțăgoasă a președintelui rus. „Limbajul dictatorului de la Kremlin – arată el – este extrem de mărginit și agresiv, tipic pentru subcultura gangsterilor moscoviți, lucru care se pierde în traducerile oficiale unde translatorii, siderați, modulează politicos formulările grosolane și vulgare ale unui personaj obsedat de putere și violență (făcută, desigur, prin intermediari, nu precum în caraghioasele sale filme de propagandă unde se luptă cu tigri albi sau, la fiecare scufundare găsește câte o amforă grecească în mare!). Rusia, arată Dan Alexe în continuare, este condusă de o elită războinică cu mentalitate și limbaj de interlopi pentru că între mafiile criminale și mafia de stat s-a creat o întrețesere greu de descifrat, tricotată de serviciile de securitate. Obișnuința de a folosi argoul mat specific bandiților a modelat și cadrele mentale ale lui Putin și percepția că într-o dispută se negociază cu pistoalele pe masă și o câștigă doar cel mai rapid și lipsit de scrupule care-și termină adversarul. Această filosofie de viață a mafioților se numește «razborka» și ea sintetizează politica de stat a lui Putin. Sub aparența de stăpânire de sine cinică, rece, nu se află decât un golan timid, obișnuit ca «gașca» să se bată în locul lui și el să apară la final, flegmatic, ca șeful care cere dreptul de a fi primul la viol. Totuși, din fericire, sub presiune își pierde calmul devoalându-și adevărata față.”ii La Kremlin însă s-a cristalizat pentru prima oară într-o țară europeană dominația fărădelegii ca politică de stat. Există o veche tradiție a conlucrării dintre elitele politice comuniste și bandiți. În timpul lui Stalin, bandele criminale formate din copiii rămași orfani erau strânse și trimise în Gulag ca o grupare de terorizat deținuții politici de acolo. Apoi, în ciuda preceptelor aparent morale ale vieții bolșevice, traficul și piața neagră, precum și operațiunile de lichidare a dușmanilor erau efectuate de interlopi cu ocrotirea KGB-ului. Această umbrelă de securitate, krîșa, reprezintă taxa de protecție pe care comercianții sau oamenii cu bani trebuie să o plătească mafiei ca să nu fie executați. Ea a devenit în vremea lui Putin politică de stat. De altfel, așa cum arată și Françoise Thom, bandiții de sub „krîșa” KGB-ului „și-au construit averi personale colosale, în special prin extorcarea acelor tsekhoviki, antreprenori ai economiei paralele care a înflorit în anii 1970. Am asistat la o derivă mafiotă în sânul KGB, contrar legendei răspândite în acel moment, potrivit căreia KGB era singurul organ de stat al URSS care nu era corupt. Această osmoză dintre lumea interlopă și ofițerii organelor de securitate a ieșit la lumină la începutul perioadei Elțîn. Ascensiunea lui Putin la primăria orașului Sankt Petersburg este o ilustrare perfectă a acestui fenomen.”iii Acest proces de întrepătrundere a creat o pătură complexă care conduce Rusia sub pumnul de fier al lui Putin. Ea este alcătuită din ceea ce Marc Galeotti numea „bandiții în lege”, adică gangsteri îmbogățiți, transformați în oligarhi, dar care ascultă de legile interlope, care sunt albiți de tribunale, plasându-se deasupra legii și dând seamă doar Gangsterului Suprem, cel de la conducere, cel care poate să ordone în orice moment aruncarea lor de la etaj sau explozia avionului în care se deplasează împreună cu toată echipa de conducere. Rusia este astăzi întruchiparea perfectă a statului banditesc.

Până ieri, statele teroriste arabe, statul autoritarist chinez, caraghioșenia medievală din Coreea de Nord sau sultanatele din Ungaria, Venezuela ori Slovacia erau ținute în echilibru de alianța statelor civilizate aflate sub domnia legii, a pieței libere și a separației puterilor în stat. Deodată, acest echilibru s-a rupt și vedem ridicându-se la orizont fața hidoasă a Imperiului Răului, așa cum a fost el denumit de marele politician și strateg american (da, și el un actoraș acolo!), Ronald Reagan, neîndoielnic cel mai mare om de stat din lumea postbelică. Cine aruncă în aer două secole de modernitate precum și moștenirea Părinților Fondatori ai Constituției americane?

Ia, colea, un țepar imobiliar, care a băgat în faliment zeci de mii de afaceri familiale sau firme mici nemaiplătindu-și datoriile, bolnav de egolatrie, iresponsabil și, grație steroizilor care-i sunt zilnic injectați, cu o energie debordantă care-i provoacă fantasme de violator (mă rog, a fost deja condamnat pentru asta!). Vrea și el în America „bandiți în lege”. Adică mână liberă, neîngrădită, pentru comilitonii lui: Adolf Mască să distrugă departamentele de supraveghere nucleară și cel de reglementare a circulației ca să poată vinde statului, pe sute de miliarde, rablele „eco” și să mai înșface alte sute de miliarde pentru programul lui spațial falimentar, ruinat. J.D. Goebbels, premiatul autor de „poverty porn” care pendulează amețit între țărănuș (hillbilly) și mârlete (redneck), să poată lătra, scăpat din lesă în Europa, amenințări și minciuni sfruntate, că, da, de-acum e voie să facă și el ca Lavrov. În fine, The Bully-in-Chief să poată da nerușinat telefon „în provincie” urlând ca prietenii lui, doi urangutani drogați, violatori și pedofili, implicați în traficul de carne vie și în spălare de bani, să fie imediat lăsați în libertate că-i sunt trebuitori la siluiri. Te uiți crucit și nu mai înțelegi nimic. Oare Al Capone, dacă era „președinte ales”, adică sacrosanct, ar fi mers atât de departe precum „geambașul imobiliar” (Traian Băsescu) de azi? În orice caz, se vede că nu degeaba Trump Organization și-a început afacerile sub mâna lui Donald fiind ajutată în New York, Atlantic City și Las Vegas de Cosa Nostra grație avocatului Roy Cohn.

Păi cum să nu se pupe pe gură, ca între buni mafioți, cu „Don” Putin și să adopte „razborka” ca strategie de guvernare precum maestrul lui de la Kremlin?

iPudibondă cum o știm, presa occidentală a tradus, candid, această expresie brutală cam așa: „Fie că îți place sau nu, îndură, frumusețea mea!” și nici nu a făcut prea mult tam-tam în fața acestei ieșiri golănești.

iiCum a fost momentul în care, la o conferință de presă la Bruxelles, a reacționat isteric la o întrebare banală despre drepturile omului în Cecenia. Scrie Dan Alexe, prezent acolo: „Deodată, fața lui Putin s-a descompus într-un rictus metalic, ochii i-au devenit o fantă șerpească, iar el a sâsâit (în rusește desigur), făcând să înghețe și traducătorii: Dacă vă plac atât de mult musulmanii extremiști și vreți să vă deprepuțați pentru asta, vă invit la Moscova. Avem specialiști buni, vă garantez că am să recomand să v-o taie în așa fel încât să nu vă mai crească niciodată.”

iiiVezi detalii aici

Florin Cîntic este istoric, director al Arhivelor Naționale, Filiala Iași și scriitor

Publicitate și alte recomandări video