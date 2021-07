Al doilea test cu juniori, la Politehnica

Politehnica Iaşi dispută astăzi a doua partidă de verificare a verii. De la ora 11:00, pe stadionul “Emil Alexandrescu”, Poli se va confrunta cu echipa Liceului cu Program Sportiv Iaşi. Pentru divizionara secundă este al doilea test al săptămânii cu o grupare juvenilă. Reamintim, miercuri, formaţia pregătită de Costel Enache a trecut cu 3-0 de formaţia de juniori a Politehnicii. Primele “amicale” cu echipe de seniori vor avea loc săptămâna viitoare, în compania unor echipe din Liga a III-a: miercuri, acasă, cu Huşana Huşi şi sâmbătă, la Piatra Neamţ, contra Ceahlăului.

În ceea ce priveşte efectivul, ieri s-au confimat informaţiile prezentate de „Ziarul de Iaşi”. Astfel, au sosit în Iaşi jucătorul de bandă Tiberiu Serediuc (29 ani, Rodos, liga a doua greacă) şi fundaşul Ştefan Marian Cană (21 ani), care va fi împrumutat încă un an de la FCSB. În plus, aseară era aşteptat şi mijlocaşul Cristi Puşcaş (27 ani), de la Dunărea Călăraşi, care a semnat deja pe un an cu Poli.

Puşcaş este a patra achiziţie oficială a verii, după stoperul Florin Plămadă (30 ani, FC Botoşani), mijlocaşul Marian Târşa (23 ani, FC Botoşani) şi mijlocaşul Marian Stoenac (28 ani, FC U Craiova). Azi ar putea să fie oficializate şi legitimările celor trei jucători veniţi de la FCSB: Alexandru Stan (32 ani, fundaş), Andrei Istrate (atacant, 19 ani) şi Cană, ultimii doi fiind doar împrumutaţi pe un an.În ceea ce-l priveşte pe Serediuc, acesta va fi înrolat de Poli, la fel ca stoperul Răzvan Hodorogea (26 ani, Viitorul Constanţa) săptămâna viitoare, după efectuarea unor teste medicale.

Tot săptămâna viitoare ar putea fi înrolaţi şi alţi jucători care vor fi testaţi.

În ceea ce priveşte numele antrenorului de portari, după refuzul lui Ioan Cîmpeanu de a reveni la echipa mare, ieri se trata cu Cezar Lungu (33 ani), care a fost legitimat la Poli în sezonul 2012-2013. Lungu a mai fost legitimat la FCSB, Astra, Sportul Studenţesc, Academica Argeş, Dunărea Călăraşi, Petrolul Ploieşti şi Concordia Chiajna şi ar putea să mai şi apere, la nevoie.