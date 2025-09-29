Al șaptelea deces din cauza bacteriei Serratia marcescens. Copilul a fost transferat de la Iași la București, decesul confirmat de medicii bucureșteni

Numărul copiilor care au murit din cauza bacteriei Serratia marcescens a ajuns la șapte.

Un pacient internat la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, confirmat cu această infecție, a fost transferat la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, unde a decedat. Atât medicii de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, cât și asistenții de la morgă au confirmat pentru „Ziarul de Iași” decesul.

Copilul, despre care surse medicale spun că ar fi fost o fetiță, a fost transferat în weekend de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași la București. Toți pacienții infectați se aflau internați în secția ATI a unității ieșene și prezentau afecțiuni grave, asociate cu multiple comorbidități.

Contactați de „Ziarul de Iași”, reprezentanții DSP Iași au transmis că încă nu au fost informați despre un al șaptelea deces. „Nu avem informații. Nu avem informare în acest sens”, a transmis Marius Voicescu, purtător de cuvânt al DSP.

UPDATE – Reprezentanţii Spitalului „Grigore Alexandrescu” din București au precizat, într-un comunicat, că este vorba despre o fetiţă în vârstă de 3 luni, cu malformaţie de esofag: Atrezie de esofag tip III – multiplu operată, internată în pe data de 13.09.2025, în secţia ATI a unităţii sanitare.

”Încă de la internare, copilul prezenta stare generală extrem de gravă, cu tablou clinic şi paraclinic de disfuncţie multiplă de organe. Rezultatele secreening-ului microbian la admisie au evidenţiat: hemocultură (sânge): SERRATIA MARCESCENS multi-sensibilă; plagă şi urocultură: Candida guilliermondii”, afirmă sursa citată.

Potrivit reprezentanţilor unităţii sanitare, „copilul a beneficiat de investigaţii complexe, imagistice şi biologice, şi tratament ce a inclus: terapie antiinfecţioasă ţintită, conform antibiogramei, transfuzii, măsuri de izolare epidemiologică şi precauţii universale, la îngrijirea acestuia participând echipa multidisciplinară formată din specialişti: medici ATI, infecţionist, chirurg, cardiolog, radiolog, chirurg cardiovascular, neurolog, oftalmolog”.

În ciuda eforturilor depuse, din nefericire, în data de 27.09.2025, ora 16:55, a fost înregistrat decesul.

Diagnosticele de deces sunt: stop cardiac prin asistolă sub suport ventilator, disfuncţie multiplă de organe (cardiocirculatore, respiratorie, hepatică, renală, hematologică şi metabolică), atrezie esofagiană tip III multiplu operată, infecţie asociată asistenţei medicale în altă unitate spitalicească.

