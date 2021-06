Alain Delon mărturiseşte că vrea să facă un "ultim film" cu o regizoare

Alain Delon, în formă, apare pe coperta Paris Match, săptămâna aceasta. Actorul în vârstă de 86 de ani, i-a acordat lui Cyril Vinguier pentru TV5 un lung interviu pe care săptămânalul l-a publicat în avanpremieră. Actorul vorbeşte în special despre AVC-ul său, de acum doi ani, şi viaţa sa, dar şi despre proiecte. Actorul de neuitat din "Ghepardul" mărturiseşte dorinţa de a juca din nou.

"Îmi doresc să fac un film şi mai ales să fac ultimul film. Cel care va rămâne pentru totdeauna. Şi după, pot să plec, nu mai am nimic altceva de făcut". Alain Delon explică de asemenea că are în proiect "mai multe poveşti". Acest film "va trebui să fie excepţional, realizat de un regizor excepţional", a adaugă el. Actorul care a lucrat cu Visconti, Melville sau Deray, îşi doreşte să lucreze ultimul său film "cu o femeie". "Mi-am dorit şi visez să filmez cu Lisa Azuelos", a precizat el.

Alain Delon, care trăieşte în prezent pe proprietatea sin Douchy în Loiret şi în Elveţia, a vorbit în interviu şi despre moartea fostei soţii Nathalie Delon, în ianuarie. "Ştiam că va pleca, ştiam că aşa a hotărât", morturiseşte el. "Ea credea că nu mai merită să fie aici dacă nu mai putea face nimic. I-am spus că avea dreptate".

El revine pentru prima dată la AVC-ul din iunie 2019. "M-am simţit rău şi am plecat cu ambulanţa la spital. Nu am ştiut dece, nici ce aveam cu exactitate (...). Am ştiut atunci că am făcut un AVC". Este prima dată când actorul vorbeşte şi despre cea cu care-şi împarte viaţa, Hiromi, partenera sa de origine japoneză, care a fost "foarte prezentă în timpul convalescenţei". Un simbol al industriei cinematografice europene, Alain Delon a jucat în peste 80 de filme, sub îndrumarea unora ca Michelangelo Antonioni, Luchino Visconti, Jean-Pierre Melville şi Jean-Luc Godard, şi alături de actori precum Romy Schneider, Jean Gabin, Yves Montand şi Lino Ventura.

