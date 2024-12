„Alb, roșu, verde, negru”. Cu ce ne îmbrăcăm de Revelion? Sfaturile a două cunoscute creatoare ieșene de modă

Zilele acestea, domnișoarele și doamnele sunt într-o veritabilă goană după ținutele perfecte pentru noaptea de Revelion. Magazinele sunt pline de rochii strălucitoare, ținute elegante și accesorii care promit să aducă un plus de strălucire momentului special. Fiecare detaliu contează, de la alegerea culorii ideale, până la asortarea încălțămintei și a bijuteriilor.

Totuși, chiar dacă toată această agitație face parte din farmecul sărbătorilor, cu ce ne îmbrăcăm pe 31 decembrie? Iată câteva variante!

Alegeți piese în care vă simțiți în largul vostru

Andreea Tincu, creatoarea de modă din Iași, care îi face ținutele lui Carmen Iohannis, a explicat pentru ,,Ziarul de Iași” cum arată tendințele cromatice pentru aceste sărbători, subliniind că paleta de culori cuprinde roșu, verde, albastru, dar și alb, negru.

,,Cromatica Sărbătorilor este alb, roșu, verde, negru și ținute de albastru. Alegeți piese în care vă simțiți în largul vostru, din materiale bune, în care să vă simțiți minunat în cea mai lungă noapte din an!”, a declarat aceasta.

Pentru Revelion, specialistul recomandă să alegem ținute în care ne simțim bine și vrem să fim admirate. Se poartă în mod deosebit nuanțele de auriu, argintiu și roșu intens, dar și combinațiile de culori îndrăznețe, care aduc un aer modern și festiv.

,,Rochia cu paiete este o alegere excelentă. Puteți opta pentru cromatică argintie, aurie sau neagră”, a declarat aceasta.

„Au revenit în forță paietele, o rochie mini cu tunică sau una maxi cu spatele decupat”

Și ieșeanca Silvia Negulescu, o cunoscută creatoare de modă în București, mizează de Revelion pe paiete. ,,Nu excludem, mai cu seamă că au revenit în forță paietele, o rochie mini cu tunică sau una maxi cu spatele decupat, din paietaj sau din materiale cu nuanțe metalice, la care adăugăm accesorii masive și încălțări fine, dar și dres see through negru, bineînțeles”, a declarat aceasta.

Mai sunt chic fundele mari, aplicate pe rochii sau pe sacouri minimaliste.

,,O rochie simplă de catifea cu o fundă mare de mătase este foarte chic, e feminină și o puteți purta și ulterior”, a adăugat Andreea Tincu.

De asemenea, catifeaua reprezintă o alegere excelentă, în noaptea dintre ani. ,,Rochia de dantelă combinată cu un sacou din satine este cu siguranță o alegere foarte bună. La fel și rochia fit cu decolteu generos și mâneci lungi, din catifea”, a menționat aceasta.

Mai mult, potrivit Andreei Tincu, dacă trebuie să cumpărăm ceva pe ultima sută de metri, este indicat să alegem ținute simple, însă cu detalii sofisticate.

Creatoarea de modă a oferit și variante de styling pentru cele care preferă pantalonii în noaptea de Revelion, subliniind că există multe opțiuni elegante. ,,Dacă vă plac ținutele cu pantaloni, puteți alege o pereche de model palazzo, cu tocuri stiletto, un corset prețios și pe umeri chiar un sacou”, a evidențiat aceasta.

Ținute anti-frig

Și pentru a ne proteja de frig, există variante sofisticate. ,,Este foarte bună și capa din blană eco, chiar cea cu mâneci până la cot și mănuși lungi, atunci când rochia nu are mânecile lungi. Veți mai ieși afară și este bine să aveți la voi această piesă vestimentară”, a conchis creatoarea.

Pe de altă parte, indiferent dacă apucăm să mergem la cumpărături, ori alegem câte ceva din dulap, o ținută reușită depinde mai ales de contextul în care participăm, dacă este cină, cocktail, petrecere, etc.

,,În principiu, la oricare dintre evenimentele mai sus menționate putem să alegemo rochie bazică neagră (little black dress), de preferat cu tăieturi asimetrice, la care putem plusa cu o centură sau brâu din piele naturală și pereche de cercei statement pentru strălucire, pantofi sau cizme fine peste genunchi și dres negru see through (tip 20 den).

De asemenea, pantalonii cu talie înaltă, lejeri, chiar și din paiete, cu un top din mătase, o bustieră sau corset din piele naturală și un sacou tip croi minimal, alături de pantofi din piele sau satin, în funcție de texturile celorlalte piese”, a menționat creatoarea Silvia Negulescu.

