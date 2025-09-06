Alba: Mobilizare pentru recuperarea unui motociclist care a căzut într-o râpă

Pompieri, salvamontişti şi un elicopter SMURD au intervenit, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui motociclist care a căzut într-o râpă, în judeţul Alba. Pentru că intervenţia terestră ar fi fost una foarte dificilă, la faţa locului a fost chemat un elicopter, pentru ca victima să fie preluată cu ajutorul troliului.

Autorităţile din judeţul Alba s-au mobilizat, sâmbătă după amiază, pentru salvarea unui motociclist care a căzut în pădure, în zona Căpâlna de Sebeş.

Accidentul a avut loc într-o zonă greu accesibilă, motociclistul fiind găsit de către salvatori conştient, cooperant însă cu leziuni la unul dintre braţe.

„Din cauza faptului că, zona este greu accesibilă, pentru evacuarea persoanei a fost solicitat elicopterul SMURD Târgu Mureş cu troliu”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Alba.

