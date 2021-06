Albastru de Sassolo şi delicatese de Bruxelles

Italia este prima reprezentativă calificată în optimile de finală ale Euro2020, după o nouă victorie convingătoare, scor 3-0, dar de această dată contra unui adversar de alt calibru decât al Turciei, naţionala helvetă. Mai interesant şi mai plăcut pentru suporterii „azzurri”, sătui de prejudecăţile altora, este că Italia arată cel puţin până acum cea mai spectaculoasă prestaţie dintre echipele care defilează prin toată Europa sub sigla Euro2020. Vremurile când Italia câştiga titlul mondial cu un singur gol macat în grupe, ori când golgeter era fundaşul Materazzi, iar celălalt stoper, Fabio Cannavaro, lua „Balonul de Aur”. În minutele 26 şi 52, Manuel Locatelli a reuşit prima sa dublă din cariera profesionistă, scorul fiind completat de Ciro Immobile ('89). La primul gol a lui Locatelli, contribuţia esenţială a fost assist-ul lui Berardi, coechipierul său de la... Sassulo. „Squadra” a trimis mingea în plasă mai devreme (min. 19) dar golul fundaşului Chiellini a fost anulat pentru henţ, iar câteva minute mai târziu apărătorul de la Juventus s-a accident, nevoit a fi înlocuit cu Acerbi. Aşa cum s-a menţionat, primul gol a fost „made in Sassuolo”: diagonală Locatelli pentru Berardo, cursă a acestuia şi centrare precisă în apropiere, exact unde aştepta colegul.

Remiza cu Ţara Galilor nefiind liniştitoare pentru ei, helveţii au început să atace după pauză, dar Italia a arătat că are portar de clasă şi după Buffon, chiar dacă Gianluigi Donnarumma are jumătate din vârsta măreţului său tiz, încă în activitate, Al doilea gol a fost marcat tot de Locatelli în min. 52 printr-un şut la colţ de la 18 m, din serviciul lui Barella, iar asul ratărilor, Ciro Immobile a demonstrat că e un vârf de clasă înscriind de la 20 m. Italia are şase puncte din două meciuri şi are calificarea asigurată:

Clasamentul grupei A: 1. Italia – 6 p; 2. Ţara Galilor – 4 p; 3. Elveţia – 1 p; 4. Turcia – 0 p.

Ieri, în grupa C, Ucraina a dispus, pe „Arena Naţională” cu 2-1 (2-0) de Macedonia. Ucraina lui Şevcenko a fost echipa mai bună şi a marcat de două ori până la pauză prin Iarmolenko ('29), în urma unui corner şi o deviere a fundaşului Karavaev şi Iaremciuk, servit de primul marcator ('34). În repriza secundă s-au ratat deouă penaltiuri. În min. 57, Alioski a tras slab, dar portarul Buşcian a respins în faţă şi tot Alioski a reluat în plasă. Şi ucrainenii au ratat un penalty prin Malinovski în min. 84.

În grupa B, Danemarca a întâlnit la Copenhaga marea favorită a grupei, Belgia,care a făcut o primă repriză slabă, a fost suprinsă încă din min. 2, de golul lui Yusuf Poulsen, iar danezii, susţinuţi frenetic de public,s-au întrecut în ratări. La pauză, antrenorul „diavolilor”, Roberto Martinez, îşi introduce rezervele de lux, De Bruyne şi Eden Hazard, şi Belgia a întors rezultatul.Thorgan Hazard ('59) a egalat dintr-o fază desenată de Lukaku şi De Bruyne, iar De Bruyne a marcat de la 18 m ('71) în urma unei combinaţii a fraţilor Hazard. Astfel, Belgia este a doua echipă matematic calificată în optimi, iar şansele Danemarcei sunt foarte reduse

Clasamentul grupei B: 1. Belgia – 6 p; 2. Rusia – 3 p; 3. Finlanda – 3 p; 4. Danemarca. – 0 p.

Aseară, s-a disputat la Amsterdam meciul dintre Olanda şi Austria din grupa C. Scor: 2-0 (1-0) pentru batavi, care s-au calificat și ei în optimi. Au marcat : Depay ('11 – penalty) și Dumfries ('67),

Programul de astăzi:Suedia – Slovacia (grupa E, ora 16;00, St. Petersburg); Croaţia-Cehia (D, 19:00, Glasgow); Anglia – Scoţia (22:00, Londra).