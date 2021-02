Alcoolul i-a dat aripi: fotografiat de radar şi probe de sânge la spital

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal, fiind cercetat pentru conducerea unui autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice. "La data de 24 februarie, poliţiştii din cadrul Serviciului Rutier Iaşi au oprit pentru control, pe DE 583, un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani, din municipiul Iaşi, care a fost depistat circulând cu viteza de 95 km/h control radar, sectorul de drum fiind limitat la 60 km/h. Întrucât emana halenă alcoolică, bărbatul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, iar cercetările continuă", au declarat reprezentanţii Poliţiei Iaşi.