ALCOOLUL UCIDE | Iașul deține recordul național la alcoolemie. Explicații medicale: cum pot rezista unii oameni la valori ce ucid și un hipopotam, iar alții „cad” la două pahare

Iașul deține recordul la consum de alcool în țară, potrivit cifrelor prelucrate în timp de medicii de la UPU „Sfântul Spiridon”, cel mai mare spital din Moldova. De-a lungul timpului, aici s-au înregistrat două recorduri naționale.

Primul, în urmă cu câțiva ani, a fost stabilit de o femeie de 70 de ani din Țărărași, cu o alcoolemie de 740 mg/dl (aproape 7,5 „la mie”). Anul acesta, recordul a fost depășit de un bărbat de 40 de ani din Iași, care a ajuns la spital cu o alcoolemie de 949 mg/dl, cea mai mare înregistrată vreodată în România, din cifrele existente în spațiul public. Cum sunt posibile asemenea alcoolemie care au ucide și un hipopotam, în mod normal?

Medicii atrag atenția că, zilnic, la UPU ajung pacienți cu probleme cauzate de consumul de alcool, unii revenind de mai multe ori pe parcursul anilor.

În cadrul dosarului dedicat dependenței de alcool, „Ziarul de Iași” a discutat cu medicul-șef UPU-SMURD despre cum sunt posibile aceste „recorduri” și cum reușesc unii pacienți să supraviețuiască unor astfel de valori extreme, reluându-și apoi activitatea, spre deosebire de cei care trebuie să se oprească la primul pahar.

O astfel de stare poate provoca leziuni grave, în special la nivel cerebral

Prof.dr. Diana Cimpoeșu, șefa UMU-SMURD, a precizat că bărbatul cu alcoolemia record național, peste 9 „la mie”, fusese internat și în garda anterioară, fiind tratat pentru etilism acut într-o formă ușoară, însă a plecat la cerere, refuzând trimiterea către consult psihiatric. De această dată, a fost nevoie de eforturi considerabile, întinse pe mai multe ore de monitorizare și tratament. În plus, s-a constatat o afectare pancreatică, care a fost diagnosticată și tratată corespunzător.

„În ceea ce privește enzimele hepatice, acestea sunt destul de bune, ceea ce i-a permis organismului să metabolizeze alcoolul. După 3 ore, valoarea a scăzut la 500”, a explicat medicul.

Diana Cimpoeșu explică faptul că o astfel de stare poate provoca leziuni grave, în special la nivel cerebral, conducând la afectări severe ale creierului. Cel mai mare risc apare atunci când o persoană ajunge în comă, cade pe stradă și devine inconștientă, pierzând reflexul de deglutiție. Astfel, aceasta poate vărsa și poate aspira lichidele, ceea ce poate duce la un stop respirator sau cardiovascular, care poate să nu răspundă la manevrele de resuscitare. Medicul explică faptul că o pneumonie de aspirație poate duce, de asemenea, la insuficiență respiratorie și comă.

„Avem cazuri de acest tip care au necesitat tratamente îndelungate în terapia intensivă, folosind resurse medicale semnificative. Pe termen lung, sunt bine cunoscute efectele asupra sistemului cardiovascular și hepatic, iar complicațiile pot fi severe. Chiar dacă, în acest caz extrem de grav, pacientul a fost descoperit și tratat la timp, cu un tratament adecvat și o evoluție favorabilă, riscul ca un astfel de episod să se repete poate duce la o evoluție mai puțin favorabilă”, a declarat prof. dr. Diana Cimpoeșu.

„S-a îmbătat din nimic” – asta se explică prin lipsa acestei enzime hepatice

Prof.dr. Diana Cimpoeșu explică faptul că există pacienți care au un metabolism al alcoolului mult mai eficient datorită unei enzime hepatice care îl procesează rapid. Acești oameni s-au născut cu această particularitate și pot metaboliza cantități mai mari de alcool într-un timp mai scurt, ceea ce le permite să bea mai mult fără să prezinte imediat semne de intoxicație. Pe de altă parte, medicul spune că există, dimpotrivă, și persoane care manifestă rapid simptome de intoxicație acută, fie adorm, devin comatoase sau abia se mai pot ține pe picioare, și se opresc la cantități mult mai mici.

Potrivit medicului, cazurile celebre, prezentate în presă sau în literatură, în care cineva „s-a îmbătat din nimic”, se explică prin lipsa acestei enzime hepatice. Prof. Dr. Cimpoeșu amintește chiar și anecdote, precum cea a politicianului despre care s-a spus că s-a îmbătat după ce a mâncat mere verzi aflate în fermentație. Medicul adaugă că, în țările europene, legislația permite în multe cazuri conducerea autovehiculelor după consumul unei cantități mici de alcool, deoarece metabolizarea la persoanele cu funcție hepatică normală este rapidă, iar reflexele și acuitatea vizuală nu sunt afectate semnificativ. În România, însă, s-a mers pe principiul toleranței zero, deoarece mulți șoferi nu s-ar opri la cantități mici, invocând scuza „am băut doar un pahar de vin”.

„Important este ca persoana să se oprească la o anumită cantitate de alcool. În cazul românilor, s-a constatat că acest lucru nu se întâmplă. Probabil acesta a fost și motivul care a stat la baza acestei decizii, una corectă în contextul actual. Poate că, odată cu o populație mai bine educată, lucrurile se vor schimba și la noi. Dar, deocamdată, aceasta este realitatea”, a declarat medicul.

