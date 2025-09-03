ALCOOLUL UCIDE | Instituțiile de stat din Iași tratează alcoolismul ca acum jumătate de secol. Dezvăluiri uluitoare din sistem

Dacă ieri am dezbătut statisticile negre ale dependenței de alcool din Iași și costurile pe care le suportăm cu toții pentru acest fenomen, astăzi, în cadrul Dosarelor ZDI, vom urmări ce fac autoritățile, sau mai degrabă ce NU fac, pentru a diminua fenomenul. Medicii psihiatri din Iași cu care am discutat atrag atenția că, deși problema dependenței de alcool este extrem de gravă, centrele specializate funcționează încă după protocoale vechi, datând din anii ’70.

Sistemul este criticat chiar și de specialiști, care susțin că, în realitate, se „mimează” tratarea pacienților, aceștia revenind frecvent în stadii de sevraj. Unde se greșește? Vedem și altceva în spațiul public decât acele reclame fără imaginație, care ne tot repetă că „Alcoolul dăunează grav sănătății”?

„Ziarul de Iași” a discutat cu medici psihiatri de la Institutul de Psihiatrie Socola și din mediul privat, tocmai pentru a înțelege cât mai bine parcursul tratamentului pentru persoanele dependente de alcool. În cadrul celui de-al doilea episod al dosarului „Alcoolul ucide”, au fost analizate opiniile acestora privind situația actuală și măsurile (sau lipsa acestora) adoptate de stat în ultimele decenii pentru combaterea acestei probleme.

Dă dependență psihică, dar și fizică

„Avem protocoale terapeutice învechite. Nu este posibil să aplicăm astăzi protocoale din anii ’70. Mulțumesc lui Dumnezeu, niciun pacient nu mi-a murit”, a precizat dr. Marcel Găină, medic specialist psihiatru care activează acum în mediul privat, dar a lucrat în trecut la „Socola”. Dr. Găină explică faptul că alcoolul se diferențiază de majoritatea substanțelor prin capacitatea sa de a provoca nu doar dependență psihică, ci și dependență fizică.

El subliniază că alcoolul acționează și asupra receptorilor opioizi μ (miu), ceea ce intensifică efectele dependenței fizice. În experiența sa la Institutul de Psihiatrie Socola, dr. Găină a tratat în special cazuri de „delirium tremens”, o afecțiune care poate fi amenințătoare pentru viață. El explică că întreruperea bruscă a consumului de alcool împiedică creierul să-și refacă mecanismele de homeostazie, adică parametrii normali de funcționare ai organismului.

Alcoolul: o nevoie vitală, ca nevoia de aer pe care o resimte cel ținut sub apă

Potrivit dr. Găină, această lipsă a inhibitorului conduce la o excitabilitate extremă a creierului. Ca urmare, pot apărea convulsii sau sevraj complicat, ceea ce face ca dependența de alcool să fie o condiție foarte serioasă. De asemenea, dr. Găină definește dependența printr-o serie de criterii clare: dorință intensă (craving), incapacitatea de a controla consumul, toleranță, persistența consumului în ciuda consecințelor negative și alocarea unei cantități considerabile de timp pentru obținerea și consumul alcoolului. El subliniază că termenul de „craving” este adesea interpretat greșit ca o simplă „poftă”, dar, în realitate, este o nevoie vitală, asemănătoare cu senzația disperată de aer pe care o resimte cineva dacă este ținut sub apă.

„Incapacitatea de control începe cu o singură gură. Dacă vrei să controlezi alcoolul, trebuie să renunți la prima gură. Odată ce începi, se activează mecanisme și enzime care pregătesc corpul pentru consum continuu, iar oprirea devine imposibilă. Ideea că poți să bei «doar o bere» este iluzorie. Sevrajul menține dependența, pentru că fără alcool nimic nu mai aduce plăcere: somnul nu e odihnitor, bucuriile dispar, iar chiar și sexul devine dependent de alcool, luându-ți ceea ce e simplu și firesc”, a specificat psihiatrul.

„Nu se poate să ne prefacem că facem lucrurile bine când de fapt nu le facem cum trebuie”

Dr. Găină explică faptul că, inițial, consumul de alcool poate fi motivat de efecte pozitive, însă, pe termen lung, devine necesar pentru a preveni efectele negative ale sevrajului, creând astfel o adevărată capcană. Această ambivalență și autocritică accentuează cercul vicios al dependenței.

„Dacă la început efectele pot fi limitate, odată cu repetarea obiceiului persoana dezvoltă un fel de atașament față de substanță, similar cu un sindrom Stockholm. Chiar și cei care beau «doar o bere» resimt efectele unei politici deficitare. Avertismentele de tip «Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății» sunt insuficiente. Un pacient mi-a spus că, pentru el, mesajul era doar un simplu reminder să-și ia berea din frigider. De 20 de ani, atât s-a putut? Reclamele care par să combată consumul sunt doar de formă: control există doar pentru prima gură, după aceea nu mai e control. Industria știe foarte bine că 95% din profituri vin de la 5% dintre consumatori și profită deliberat de dependența acestora. Nu se poate să ne prefacem că facem lucrurile bine când de fapt nu le facem cum trebuie”, a declarat medicul psihiatru.

Dr. Marcel Găină spune că apar și situații aparent inofensive, cum este berea fără alcool. Când este consumată, în organism începe să se producă alcool dehidrogenază, o enzimă relativ nouă, apărută acum aproximativ 10.000 de ani în codul nostru genetic. Conform medicului, această adaptare lipsește populațiilor asiatice, motiv pentru care, dacă beau bere, se înroșesc, li se face rău și, de obicei, nu mai beau niciodată. Noi, însă, beneficiem de această adaptare, ceea ce complică mecanismele dependenței și toleranței.

Capcana alcoolului oferit gratuit

„Vinul de țară poate conține de până la 100 de ori mai mulți sulfiți. Nu există filtre de sulfiți, așa că ideea de «vin curat» este o mare aberație. Nimic nu este mai nociv decât vinul «curat», pentru că pe orice sticlă scrie «conține sulfiți». Persoanele care fac vin în curtea lor nu folosesc filtre pentru sulfiți, așa că acolo nu există deloc un vin «curat»”, a precizat dr. Găină.

Riscul consumului de alcool este și mai mare dacă îl asociem cu jocurile de noroc. În realitate, nimeni nu bea pentru a-și crește capacitățile cognitive; consumul este folosit pentru a obține o stare de relaxare, ceea ce îi face pe oameni mai predispuși să joace mai mult.

„Există foarte puține centre de reabilitare, iar eu fac voluntariat de aproximativ 8 ani ca medic voluntar într-un astfel de centru. Din punctul meu de vedere, eliberez peste 800 de rețete gratuite pe lună. Da, dacă cineva vrea cu adevărat să se lase, este gratuit, însă partea de rețetă este doar un prim pas, fără post-cură și suport ulterior șansele de reabilitare sunt minime”, a declarat el.

Dr. Marcel Găină explică faptul că, dacă pacientul revine imediat în mediul său familial după tratament, riscul de recidivă este foarte mare. Persoanele din jur fie nu se schimbă și îl readuc la obiceiurile și starea inițială. Potrivit lui, doar combinarea tratamentului inițial cu post-cura și participarea la grupuri de suport poate aduce rezultate, chiar dacă procentul de succes rămâne relativ scăzut.

„În Bucureștiul fără centre de adicții, ce fac ei acum? Mimează că se face ceva. Înțeleg că niciun sistem de sănătate nu are această structură perfect pusă la punct, dar la noi este practic inexistentă și prevăzută doar formal în legislație. În trecut, puteam să ofer pacientului și post-cură și suport, dar astăzi nu mai e posibil. Nu există soluții rapide sau miraculoase, nu pui pe cineva pe tratament și se vindecă”, a specificat medicul.

Combinația dintre alcool, aparate de joc și alte substanțe este fatală

Dr. Marcel Găină compară situația cu modelul francez, unde problema consumului de alcool era gravă în anii ’70. Însă, odată ce s-a promovat ideea că oricine poate consuma alcool, chiar și persoanele fără adăpost puteau să-și asigure un consum zilnic, uneori chiar de calitate. Potrivit dr. Găină, adevărata provocare este să nu bei, iar când francezii au înțeles acest lucru, rata dependenței a scăzut considerabil.

Un studiu realizat pe biobaza Băncii Genetice a Marii Britanii, cea mai mare din lume, a arătat că nicio cantitate de alcool nu are efecte benefice asupra organismului. „Nu este nimic benefic, nu trebuie să ne mai mințim”, a subliniat dr. Marcel Găină.

În plus, acesta atrage atenția că combinația dintre alcool, aparate de joc și alte substanțe este fatală. Consecințele sunt devastatoare: indivizii care ajung în această situație se dezintegrează social complet.

„La Socola, același pacient revenea mereu mai rău decât inițial. Așa ceva nu poate funcționa. Din punct de vedere economic, se pierd foarte mulți bani, iar social efectele sunt grave: persoana devine asistată permanent, iar impactul se resimte și asupra familiei, copiii, soția și mediul apropiat sunt afectați de abuzurile care apar pe măsură ce consumul de alcool continuă. Nu știu dacă există o dorință reală de a aborda această problemă ca prioritate, dar la noi ea este foarte acută”, a declarat. dr. Găină.

De la ce cantitate încolo vorbim despre dependență?

La rândul său, medicul psihiatru Ovidiu Alexinschi, de la Institutul de Psihiatrie Socola, explică că orice cantitate de alcool poate fi problematică, deși aceasta nu înseamnă automat că persoana este dependentă. În ultimii ani, viziunea asupra dependenței s-a schimbat semnificativ: nu mai este neapărat vorba despre cantitate sau frecvență, ci despre afectarea funcționalității persoanei și starea ei de sănătate. Potrivit dr. Alexinschi, dependența implică și apariția toleranței: individul are nevoie de cantități tot mai mari de alcool pentru a obține aceleași efecte de euforie sau relaxare. În plus, la câteva zile după întreruperea consumului, pot apărea simptome de sevraj, precum iritabilitate, insomnie, stare generală de rău sau tremurături, semne că organismul reacționează la lipsa alcoolului.

„Județul Iași stă foarte bine la acest capitol. Toată lumea vine aici pentru formare, iar eu sunt coordonator național pe medicina adicțiilor. Practic, toți specialiștii în domeniu vin la Iași pentru a se pregăti. Situația este mult mai gravă în alte județe, așa că Iașul poate fi considerat o excepție pozitivă”, a declarat dr. Alexinschi.

Primului contact cu alcoolul a scăzut dramatic în ultimii ani: sub 13 ani

Conform medicului, dependența afectează mai multe planuri ale vieții unei persoane. Mulți reușesc să mascheze problema o perioadă, inclusiv la locul de muncă, iar în familie există adesea o „conspirație a tăcerii”: soțul sau soția încearcă să ignore sau să ascundă situația. Persoanele dependente pot să se retragă din cercurile sociale pentru a evita momentele jenante sau să își mascheze problemele la serviciu. Totuși, pe măsură ce dependența avansează, lucrurile scapă de sub control: apar absenteism, concedii medicale, probleme somatice și psihice. Comportamentul devine greu de ascuns, iar efectele negative ale alcoolului devin evidente pentru cei din jur.

„Practic, lucrurile nu sunt suficient de bine puse la punct. După perioada inițială de dezalcoolizare și dezintoxicare, pacienții ar trebui preluați de specialiști în ambulatoriu, incluzi consilieri pentru adicții și psihoterapeuți într-un program de comunitate terapeutică, împreună cu medicul de familie. În realitate, aceste mecanisme nu sunt suficient articulate și funcționale în prezent”, spune dr. Alexinschi.

Medicul a specificat că, în prezent, se află în desfășurare o perioadă de reorganizare a centrelor de sănătate mintală, care va include și prevenția adicțiilor, alcoolismului și altor probleme asociate. Acesta spune că speranța este ca, în timp, aceste lucruri să fie mai bine structurate, coerente și eficiente.

Specialistul atrag atenția că vârsta primului contact cu alcoolul a scăzut dramatic în ultimii ani, ajungând adesea sub 13 ani. Medicul spune că această tendință este deosebit de periculoasă, deoarece creierul este încă în proces de formare și maturizare, iar expunerea timpurie la alcool crește semnificativ riscul de dependență și de afectare cognitivă pe termen lung.

