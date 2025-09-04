ALCOOLUL UCIDE | România, campioană la toleranță zero, dar și la impunitate: de ce bețivii nu se tem de lege

Atitudinea legiuitorului român față de consumul de alcool la volan a variat mult de-a lungul timpului. Acum 100 de ani, „obiceiul pământului” era tolerat, ba chiar considerat o circumstanță atenuantă. Acum, România are una dintre cele mai dure legislații în domeniu din Europa, egalată doar de Germania, fără însă ca acest lucru să-i sperie prea mult pe bețivi.

Principiul „doar n-o să mă prindă tocmai pe mine” și blândețea instanțelor, care ezită să aplice legea cu toată fermitatea, fac ca problema să rămână la fel de necontrolată. Orice șofer știe că nu va fi trimis la închisoare la prima abatere și nimeni nu a văzut până acum vreun judecător pronunțând sentința maximă, de 5 ani de detenție, pe care i-o permite legea, nici când șoferul vinovat se afla literalmente în comă alcoolică. Doar concursul de infracțiuni, adică situația în care sunt comise mai multe fapte penale concomitent sau la mică distanță în timp una de cealaltă, poate trimite un șofer băut după gratii chiar având cazierul curat.

Ce pedepse se aplicau în secolul al XIX-lea

Primele reglementări rutiere apar în România în secolul al XIX-lea și îi vizau, evident, doar pe birjari, acestora fiindu-le interzis de diverse regulamente orășenești să conducă în stare de ebrietate. Aprecierea acesteia se afla la latitudinea agentului constatator și nu avea consecințe penale, ci doar administrative. Prima lege dedicată circulației pe drumurile publice a apărut abia în 1929, dar alcoolul abia dacă era menționat. Fuga de la locul accidentului, condamnată acum cu închisoarea de până la 7 ani, era o simplă contravenție, pedepsită cu o amendă cuprinsă între 4.000 și 10.000 de lei. E drept, la acea dată leul era convertibil în aur, amenda echivalând cu prețul a 40-100 de grame de aur. La cursul actual al aurului, amenda pleca de la 18.600 lei, ajungând la 46.500 lei. În cazul recidivei în termen de un an de la prima abatere, se aplica maximul amenzii. La următoarea recidivă, maximul se dubla. Ceea ce nu se mai întâmplă acum, contravențiile erau soluționate cu promptitudine. Ele trebuiau analizate de Judecătoria locală în cel mult 20 de zile de la data constatării. Astăzi, procesele pot dura și 2-3 ani.

Beția voluntară era o circumstanță atenuantă

Legea din 1929 prevedea pedeapsa cu închisoarea pentru doar două fapte. Prima era folosirea vehiculului fără încuviințarea proprietarului, faptă tratată ca abuz de încredere și pedepsită cu închisoarea între 6 luni și 2 ani. A doua, era suspendarea permisului în timpul campaniei electorale. Polițistul care comitea această faptă era pasibil de închisoare pe un termen de 3-6 luni și pierderea drepturilor politice. Se considera că restrângerea dreptului la circulație putea fi abuzivă, menită să influențeze desfășurarea campaniei electorale și a alegerilor. Singura referire la alcool în textul legii viza condițiile de acordare a permisului de conducere. El nu putea fi eliberat celui care suferise deja două condamnări pe linie rutieră, dacă la data comiterii faptelor se aflase în stare de ebrietate.

Lucrurile nu s-au schimbat mult nici în anii următori. Departe de a considera alcoolul ca o circumstanță agravantă, Codul Penal din 1936 supranumit „Codul Carol al II-lea”, în vigoare până în 1948, prevedea că cel care săvârșise o infracțiune „în stare de beție completă, provocată prin alcool sau alte substanțe toxice ori stupefiante”, era scutit de pedeapsă dacă starea sa era involuntară. Cauza de nepedepsire în caz de beție involuntară există, într-o formă asemănătoare și astăzi. Codul din 1936 prevedea însă că și beția voluntară era o circumstanță atenuantă, maximul pedepsei fiind redus la jumătate. Infractorul era pedepsit doar dacă se putea demonstra că se îmbătase intenționat, pentru a beneficia de reducerea de pedeapsă.

Arest de până la cinci zile pentru cei care „mânau prea iute”

Fuga de la locul accidentului devenea infracțiune, pedepsindu-se însă cu închisoarea doar pe un termen de una până la trei luni. Erau sancționate depășirea neregulamentară și viteza excesivă. „Acela care conducând un vehicul, pe străzi sau pe drumuri, nu ţine rândul sau mână prea iute” era pedepsit cu până la 5 zile de arest și o amendă cuprinsă între 100 și 1.000 de lei. Conducerea fără permis, sancționată astăzi cu până la 5 ani de detenție, era pedepsită cu arestul de până la 15 zile și amenda cuprinsă între 500 și 1.000 de lei. Era pedepsită și încredințarea vehiculului unei persoane fără permis, cu arestul de până la 10 zile și o amendă cuprinsă între 100 și 1.000 de lei. La acea dată, salariul mediu lunar brut se ridica la 168 de lei.

Conducerea sub influența alcoolului a devenit faptă penală abia după ce numărul autovehiculelor crescuse semnificativ, iar mijloacele tehnice permiteau calculul precis al alcoolemiei. Decretul 328 din 1966, privind circulația pe drumurile publice a fost prima reglementare legală ce trata conducerea unui vehicul sub influența alcoolului ca o contravenție sau ca o infracțiune, în funcție de concentrația de alcool din sânge. Pedeapsa penală era aceeași ca și azi, închisoarea de la unul la cinci ani, ca și în cazul refuzului de prelevare a probelor biologice. Dacă șoferul vinovat conducea un mijloc de transport în comun sau transporta materiale periculoase, pedeapsa se ridica la 2-7 ani de închisoare.

Când a devenit consumul de alcool circumstanță agravantă?

Decretul din 1966 și Codul Penal din 1968 au reprezentat vârful de duritate a legislației române în domeniul tratamentului juridic al alcoolului la volan. În cazul uciderii din culpă, starea de ebrietate a șoferului reprezenta o circumstanță agravantă sancționată sever. În mod obișnuit, uciderea din culpă era pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, ca și acum. Fapta comisă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale, paragraf în care se încadra și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, se pedepsea cu până la 7 ani de închisoare, tot ca și acum. În schimb, starea de ebrietate, respectiv depășirea limitei de 0,8‰, ducea la o pedeapsă cuprinsă între 5 și 15 ani de detenție. Dacă prin fapta săvârșită se cauza moartea a două sau mai multor persoane, maximul pedepsei putea crește cu până la 3 ani.

Timp de peste 30 de ani, regimul juridic al alcoolului la volan a rămas același. Ulterior, prin Ordonanța de Urgență 195/2002, el chiar s-a relaxat, deși traficul devenea tot mai intens și tot mai haotic. În baza noii reglementări, șoferii prinși băuți la volan nu mai erau neapărat pasibili de închisoare. Puteau scăpa și cu o simplă amendă penală. În plus, depășirea limitei de 0,8‰ alcool în sânge nu mai reprezenta o problemă în cazul uciderii din culpă, limita maximă a pedepsei rămânând 7 ani, indiferent dacă șoferul era beat clește, ori numai ușor amețit. Noul Cod Penal, adoptat în 2009, a preluat prevederile OUG 195, fără modificări.

Măsuri timide de înăsprire a tratamentului sancționator al beției la volan

Abia în ultimii ani, menținerea României pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul siguranță rutieră și agravarea constantă a situației a condus la luarea unor măsuri timide de înăsprire a tratamentului sancționator al beției la volan. Anul trecut a fost eliminată posibilitatea aplicării amenzii penale în cazul conducerii sub influența alcoolului. De asemenea, unii procurori au început să trateze accidentele mortale, produse sub influența alcoolului, cu mult mai multă severitate. În locul clasicei încadrări juridice ca „ucidere din culpă”, în unele cazuri s-a ajuns la trimiterea în judecată pentru omor calificat, pentru care pedeapsa maximă este de 25 de ani de închisoare, fără a mai exista posibilitatea suspendării executării.

Doar patru țări din UE au toleranță zero la consumul de alcool în rândul șoferilor

Trebuie menționat totuși că toleranța zero și înăsprirea pedepselor nu par a fi soluții viabile pentru combaterea consumului de alcool la volan. Dintre țările Uniunii Europene, doar România, Ungaria, Slovacia și Cehia mai practică toleranța zero a alcoolului. În cea mai mare parte a UE, o alcoolemie de până la 0,5‰ în sânge nu are consecințe penale. Multe țări îi împart pe șoferi în două categorii: amatori, respectiv profesioniști și începători. În Germania, de exemplu, un șofer „civil” poate conduce cu o alcoolemie de 0,5‰. Limita este însă zero pentru șoferii de camioane ori autobuze sau pentru cei începători. În Franța, este tolerată o alcoolemie de 0,5‰ pentru șoferii amatori și cei profesioniști, cu excepția celor de autobuze, pentru care limita permisă este de 0,2‰. Aceeași limită de 0,2‰ este aplicată și șoferilor amatori.

De asemenea, în Austria, Belgia, Lituania și Slovenia, conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului nu atrage pedepse cu închisoarea. La celălalt capăt al spectrului, România și Germania au cele mai dure legislații în domeniu. Și în Germania, conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare, în situația în care este pusă în pericol proprietatea sau viața cuiva. În România nu se face o astfel de distincție. Teoretic, un șofer băut poate fi condamnat la 5 ani de detenție și dacă a condus perfect și dacă a dărâmat trei stâlpi, un gard și zidul unei case. Practic totuși, limita maximă a pedepsei are o aplicabilitate pur ipotetică. Rareori, judecătorii ieșeni condamnă la mai mult de doi ani de închisoare un șofer băut și niciodată nu s-a aplicat pedeapsa maximă, oricât de ridicată ar fi fost alcoolemia acestuia.

Amenzi de până la 10.000 de euro pentru șoferii prinși băuți la volan

Pentru combaterea fenomenului, majoritatea statelor Uniunii Europene par să fi urmat o rețetă constând în amenzi, combinate cu durate lungi de suspendare a dreptului de circulație, variantă ocolită de țara noastră. În Belgia, amenda pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului poate ajunge la 10.000 de euro, iar suspendarea dreptului de a conduce, până la cinci ani. În Danemarca, Ungaria sau Cehia, șoferii riscă să rămână fără permis timp de 10 ani. În cazuri grave, în Danemarca sau Luxemburg se poate interzice șoferului să se urce la volan întreaga viață. În Olanda, amenda poate ajunge la 67.000 de euro, iar în Suedia se poate dispune chiar confiscarea mașinii.

Lituania reprezintă un caz special. Șoferii băuți nu riscă închisoarea, perioada de suspendare a dreptului de a conduce este de 1-3 ani, iar amenzile nu depășesc echivalentul a 860 de euro. Totuși, în ultimii 10 ani, țara baltică a reușit să reducă la jumătate numărul deceselor cauzate de accidentele auto. În Lituania a fost aplicată o strategie multisectorială. Amenzile relativ mici sunt aplicate însă frecvent, cu ajutorul și al numeroaselor camere video stradale. Infrastructura a fost îmbunătățită radical, prin înlocuirea intersecțiilor periculoase cu sensuri giratorii, construirea de piste separate pentru biciclete și un accent deosebit pus pe semnalizarea stradală și iluminatul public.

