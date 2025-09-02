ALCOOLUL UCIDE | Zece dependenți de alcool ajung zilnic la Socola. Zece alcoolici sunt tratați zilnic în Urgențe. Costurile le suportăm cu toții

În fiecare zi a anului, la Institutul de Psihiatrie „Socola” din Iași se internează cel puțin zece persoane care suferă de dependență de alcool. Într-un an sunt peste 3.000. Acestea sunt cazurile extreme, în care autoritățile și familiile ajung la concluzia că nu mai există altă soluție.

Consumul de alcool până la nivelul dependenței, exact ca cea de droguri, este una dintre cele mai mari probleme de sănătate publică din lume. România, respectiv Iașul, nu fac excepție. Medicii consultați de Ziarul de Iași atrag atenția asupra riscului: acceptarea socială a consumului de alcool e mult mai mare decât la droguri. Dependența are consecințe extrem de grave, care duc adesea la moarte. Iar Iașul are doar patru centre specializate în tratarea dependenței de alcool, cu protocoalele medicale care nu au mai fost actualizate din anii ’70.

Strict statistic, dependența de alcool duce la decesul a circa trei milioane de oameni anual la nivel global, la apariția a 230 de tipuri diferite de boli. Este principalul factor de risc pentru mortalitatea prematură și invaliditatea în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 15 și 49 de ani și reprezintă 10% dintre toate decesele de la această grupă de vârstă.

La Institutul de Psihiatrie Socola din Iași, în anul 2023 au fost tratați 2.984 de pacienți cu dependență de alcool, înregistrându-se o creștere de 30% comparativ cu anul 2019, de exemplu. Cu toate acestea, în capitala Moldovei există doar patru centre dedicate sprijinirii persoanelor dependente: Socola (public), NoAddict, ACAR „Don Orione” și Centrul „Sf. Nicolae”.

Totodată, la Unitatea de Primiri Urgențe din Iași, ajung în fiecare zi numeroși pacienți afectați de consumul excesiv de alcool. În medie, cel puțin cinci dintre aceștia suferă de boli cronice de ficat, iar alți cinci se confruntă cu episoade de etilism acut. Pe lângă aceste cazuri, sunt și persoane care ajung la spital în urma traumelor provocate de episoade violente generate de alcool, fie în familie, fie între prieteni sau vecini.

În total, numărul pacienților cu astfel de probleme depășește zece în fiecare zi. Iar tratarea acestora la urgențe, unde totul este foarte costisitor, cade tot în sarcina bugetelor de sănătate publică.

Alcoolul, responsabil pentru unul din patru decese în rândul tinerilor

Institutul Național de Sănătate Publică a realizat un amplu studiu anul acesta care a arătat că alcoolul este una dintre cauzele cele mai mari ale afecțiunilor de sănătate din România. Riscurile apar încă dinaintea nașterii: expunerea fătului din viața intrauterină la alcool poate duce la tulburări din spectrul sindromului alcoolic fetal.

De asemenea, INSP precizează că alcoolul este responsabil pentru unul din patru decese în rândul tinerilor cu vârste între 20 și 24 de ani. Un alt aspect grav este legătura cu cancerul. Reprezentanții institutului au transmis că alcoolul provoacă aproximativ 17% din cazurile de cancer asociate consumului, iar chiar și consumul moderat (sub 20 grame alcool pur pe zi) a dus la peste 23.000 de cazuri noi în Europa, doar în anul 2017.

Situația din România este alarmantă. Conform INSP, românii au consumat, în medie, 10,3 litri de alcool pur pe cap de locuitor în 2023, iar peste o treime dintre adulți au declarat că au băut în exces cel puțin o dată pe lună, potrivit datelor din 2019. Aceasta este a doua cea mai mare rată din Uniunea Europeană, dublă față de media UE (35% față de 18,5%).

Mai mult, există o diferență mare între bărbați și femei. Institutul spune că peste jumătate dintre bărbați (53,1%) consumă alcool în exces, față de doar 18% dintre femei. În rândul adolescenților, 17% au raportat stări repetate de ebrietate, un nivel apropiat de media europeană.

Cum distruge alcoolul întregul organism

Prof.dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, a explicat că alcoolul afectează întregul organism, toate organele și sistemele fiind expuse riscului de afecțiuni grave. Cea mai frecventă boală provocată de alcool este boala hepatică cronică, care poate evolua până la ciroză. În regiunea Iași, această afecțiune este, de cele mai multe ori, determinată de consumul de etanol, iar numărul pacienților diagnosticați este foarte mare.

„O altă patologie severă este cea cardiovasculară, în special cardiomiopatia dilatativă etanolică. În această situație, inima se mărește din cauza toxicității alcoolului, dezvoltă insuficiență cardiacă și se degradează lent. Oprirea consumului poate încetini evoluția bolii, dar nu readuce complet funcția inimii”, a punctat prof.dr. Diana Cimpoeșu.

Ficatul are o capacitate mai mare de regenerare, spune medicul, însă și aici oprirea consumului doar încetinește evoluția bolii, fără a garanta vindecarea. De asemenea, alcoolul crește riscul de accident vascular cerebral, atât hemoragic, cât și ischemic. Dr. Cimpoeșu atrage atenția că alcoolul contribuie semnificativ la accidente rutiere, nu doar în cazul șoferilor, ci și al pietonilor, motocicliștilor și bicicliștilor adulți.

„Acești pacienți sunt frecvent întâlniți în gastroenterologie și au internări repetate. Unii dintre ei ajung să aibă zeci de spitalizări de-a lungul vieții. Sunt cazuri și la persoane foarte tinere, inclusiv decese premature, cum a fost cazul unei femei de 38 de ani care a decedat din cauza consumului de alcool și a cirozei. Majoritatea pacienților cu această patologie ajung să moară în jurul vârstei de 50 de ani; foarte puțini supraviețuiesc până la 80 de ani”

Dependența de alcool e văzută ca o boală gravă, care poate fi letală, însă pentru care nu trebuie căutat un tratament ieșit din comun, spune șefa de la UPU-SMURD. Trebuie oprit consumul.

„Desigur, dacă boala a ajuns în stadii avansate, cu ascită, encefalopatie hepatică, varice esofagiene sau hemoragii digestive, șansele de recuperare sunt foarte reduse. În aceste cazuri, pacienții nu mai pot consuma alcool din cauza stării lor fizice: pot fi imobilizați, comatoși sau dependenți de îngrijirea celor din jur”, a declarat medicul.

Chiar și fără tratament, renunțarea la alcool poate prelungi semnificativ viața

În toate stadiile timpurii, de la modificări ale enzimelor hepatice până la descoperirea unor anomalii în analizele de rutină, oprirea consumului de alcool reprezintă cel mai important pas. Chiar și fără tratament medicamentos, renunțarea la alcool poate prelungi semnificativ viața. Prof.dr. Cimpoeșu menționează că, dacă pacientul respectă recomandările medicale, urmează tratamentul specific pentru bolile hepatice și adoptă un regim alimentar adecvat, rezultatele sunt și mai bune.

Dar medicul subliniază că renunțarea la alcool nu este ușoară. Este nevoie de suport psihologic, uneori de ajutorul unui psihiatru, de sprijinul familiei și de voința pacientului, deoarece dependența trebuie tratată. Totuși, cu ajutor adecvat, pacienții pot opri consumul de alcool și își pot îmbunătăți considerabil supraviețuirea.

„Pe lângă afectarea hepatică, consumul de alcool generează și patologii psihiatrice foarte grave, care pot pune viața în pericol. Acestea se manifestă fie prin delirium tremens atunci când alcoolul este întrerupt, cu convulsii, tulburări de ritm cardiac și risc de deces, fie prin modificări ale personalității care pot conduce la sindroame depresive, dependență accentuată, gesturi suicidare sau comportamente agresive. Astfel, persoana afectată poate deveni un pericol atât pentru sine, cât și pentru familie sau pentru cei din jur. Tratamentul și recuperarea necesită implicarea mai multor specialiști, schimbarea mediului de viață și sprijinul activ al familiei. Este esențial ca în locuință să nu mai existe nicio sursă de alcool, nici băuturi cumpărate, nici vin produs acasă. Implicarea întregii familii și a cercului apropiat de prieteni în acest efort este crucială pentru a sprijini renunțarea la consum și pentru a proteja sănătatea și siguranța pacientului”, a precizat prof.dr. Diana Cimpoeșu.

Ultimul caz complicat a fost cel al unei femei de 51 de ani, găsită inconștientă într-un șanț, în comă, fără documente de identitate. Pacienta ar fi participat la o nuntă, unde a consumat o cantitate mare de alcool, ceea ce a adus-o în starea foarte gravă în care a ajuns la spital. Un trecător a găsit-o, a sunat la 112, iar femeia a fost adusă la urgențe.

O zi de tratament la ATI poate ajunge și la 1.000 lei/persoană

Medicul explică faptul că astfel de cazuri implică doi-trei medici primari, care îi asigură îngrijirea încă de la început. După internare, pacienta a fost monitorizată permanent de un medic primar și o echipă de asistenți. În acest caz, femeia a fost intubată, ventilată mecanic, a primit perfuzii și vitamine, iar medicii i-au făcut mai multe investigații, inclusiv computer tomograf, radiografii și ecografii, deoarece în urma căderii suferise și traumatisme.

Prof.dr. Diana Cimpoeșu subliniază că astfel de intervenții generează costuri extrem de ridicate. O zi de tratament la ATI poate ajunge la câteva sute de lei, chiar până la 1.000 de lei. Dacă pacienta rămâne internată 5–7 zile, iar pe parcurs dezvoltă complicații precum pneumonie de aspirație, costurile cresc considerabil. Totuși, a precizat medicul, sistemul medical din România nu este complet digitalizat, iar evidența exactă a cheltuielilor este dificil de realizat. În unele situații, instanțele solicită aceste date pentru a decide dacă spitalul se constituie parte civilă, însă nu întotdeauna valoarea finală a tratamentului poate fi exprimată clar pe hârtie.

Cum ești tratat în urgențe în alte țări

În multe state europene, sistemul medical nu face diferența între urgențele provocate de consumul de alcool și cele cauzate de alte afecțiuni. Dar există unele diferențe, pe care prof.dr. Diana Cimpoeșu le-a întâlnit în practica specialiștilor în medicină de urgență din Belgia sau Franța.

Acolo, pacientul primește un decont detaliat, iar recuperarea costurilor este responsabilitatea instituțiilor fiscale, precum ANAF sau Casele de Asigurări, nu a spitalului. Medicul a explicat că fiecare pacient are o asigurare medicală, finanțată din salariul sau veniturile sale, care acoperă un anumit pachet de servicii stabilit în funcție de legislația fiecărui stat. Cheltuielile care depășesc acest pachet sunt recuperate ulterior de instituțiile competente, nu unitățile medicale.

„Nu poți spune că cineva care a plătit mai mult trebuie să aibă mai multe șanse decât altcineva care a plătit mai puțin”

Prof.dr. Diana Cimpoeșu spune că, în unele țări, există și sisteme în care investigațiile medicale sunt limitate la un anumit nivel. Dacă pacientul are nevoie de proceduri suplimentare sau investigații de înaltă performanță, acestea trebuie plătite separat, încă de la început. Medicul a subliniat că în România aceste mecanisme lipsesc, iar cheltuielile nu sunt evidențiate la fel de precis, ceea ce face dificilă recuperarea sumelor mari rezultate din tratamente complexe.

„Eu tratez toți pacienții în mod egal. Coma este comă, indiferent de cauză, toate cazurile de comă necesită măsuri de terapie intensivă, investigații imagistice precum CT și analize complexe. Nu contează dacă pacientul a contribuit o viață întreagă la Casa de Asigurări, are un salariu mare și studii superioare sau dacă a trăit din ajutor social. În momentul în care ajunge la urgență, criteriile mele sunt strict medicale. Îmi pare rău dacă cineva se simte jignit că stă pe o targă lângă o persoană găsită pe stradă, dar regulile noastre sunt clare: comă înseamnă comă, insuficiență respiratorie înseamnă insuficiență respiratorie. Indiferent de cauză, fie că este vorba despre o pneumonie de aspirație la un pacient care a consumat alcool, cu modificări severe ale gazelor arteriale, tratamentul este același”, a precizat prof.dr. Diana Cimpoeșu.

Acest principiu al egalității este benefic pentru că oferă fiecărei persoane șansa de a primi îngrijire și de a supraviețui, indiferent de contribuțiile financiare anterioare. „Nu poți spune că cineva care a plătit mai mult trebuie să aibă mai multe șanse decât altcineva care a plătit mai puțin”, a subliniat medicul.

Diana Cimpoeșu precizează însă că, în același timp, ar fi ideal ca statul să creeze mecanisme prin care să reducă aceste inechități sociale și economice. Specialistul spune că astfel de mecanisme nu se aplică în urgență și nici în cadrul spitalizării într-un spital de urgență; acestea țin de politicile de sănătate publică și de finanțarea sistemului de sănătate, domenii în care există specialiști care se ocupă de astfel de strategii.

În practică, medicul explică faptul că tratăm în mod egal pacienții aflați în stare gravă: atât pe cel care se află în comă, căzut beat într-un șanț, cât și pe cel care a dezvoltat o boală respiratorie severă ca urmare a muncii într-o mină sau într-o fabrică cu expunere toxică. Criteriile de tratament sunt strict medicale, nu sociale sau economice, astfel încât toți pacienții primesc șanse egale de supraviețuire și îngrijire.

