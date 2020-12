Alege sa folosesti mopuri cu aburi si profita de curatenie la superlativ! (P)

Cererea de mopuri cu aburi a crescut foarte mult in ultimii ani. Pentru a intelege, insa, acest fenomen, trebuie sa ne indreptam privirile spre avantajele aduse de aceste aparate fata de alte metode traditionale de curatare. In acest articol, vom incerca sa oferim detaliile necesare despre modul de functionare, beneficiile si caracteristicile speciale, care separa mopurile pe baza de abur de predecesorii acestora in materie de curatenie.

Cum functioneaza mopurile cu aburi in lupta cu murdaria?

Principiul este pe cat de simplu, pe atat de eficient. Atunci cand aburul este pulverizat pe suprafete, moleculele de apa supraincalzita penetreaza porii materialelor. Vaporii se expandeaza cu repeziciune, fortand practic scoaterea murdariei, grasimilor, alergenilor sau a altor particule care nu adera la suprafata respectiva.

In plus, temperaturile ridicate permit eliminarea bacteriilor si a altor microorganisme, precum si a surselor de alergii (acarieni, polen, praf, oua de insecte, par de animale etc). La finalul operatiunii, vei avea parte de o suprafata curata, igienizata si dezinfectata!

Fata de metodele traditionale de curatenie, care presupun utilizarea substantelor chimice, cele mai multe mopuri cu aburi folosesc doar apa (si curentul necesar pentru a o incalzi), fiind solutia cea mai economica, dar si prietenoasa cu mediul inconjurator.

Ce trebuie sa stii inainte de a le folosi?

Mopurile electrice cu aburi sunt foarte usor de utilizat, asemanandu-se in esenta cu un aspirator vertical. Unele modele au o baza de reincarcare, la care trebuie sa revii pentru a reimprospata laveta mopului, altele, precum Vaporetto, de la producatorul italian Polti, au un boiler incorporat, care furnizeaza tot aburul necesar curateniei. Asadar, vei descoperi ca eforturile depuse in timpul operatiunii de curatenie sunt considerabil mai scazut decat in cazul folosirii mopului cu galeata, a maturii, carpelor etc.

Un alt avantaj putin cunoscut este faptul ca mopurile cu aburi pot elimina murdaria si de pe suprafetele verticale, precum faianta din bucatarie/baie, usile dulapurilor etc. De asemenea, in functie de accesoriile din dotare, dar si de specificatii, aceste dispozitive de curatare pe baza de abur se preteaza curatarii unei largi game de obiecte si spatii din casa!

Unele inconveniente ale folosirii metodelor traditionale de curatenie pot fi trecute usor cu vederea, pana la folosirea unui mop cu aburi! Dupa ce vei utiliza pentru prima data acest produs, vei fi cu siguranta cucerit de eficienta, rapiditatea si convenienta unor astfel de mopuri.

Poti sa uiti de folosirea manusilor de cauciuc, in care iti transipra mainile constant, sau de plimbarea galetii cu apa de colo-colo, riscand oricand sa o rastorni. Mai mult, scoaterea de pe lista a produselor chimice inseamna ca vei elimina atat riscul de toxicitate din spatiul tau, cat si faptul ca vei economisi o buna parte din banii alocati achizitionarii acestora!

Odata ce ai optat pentru mopuri cu aburi, vei avea parte de un instrument rapid si eficient, capabil sa indeplineasca orice sarcina dificila!

Nu in ultimul rand, folosirea acestor produse conduce la un mediu mai sigur pentru cei apropiati. Temperaturile ridicate elimina orice sursa de alergii care se poate dezvolta in spatiul locuit de noi, majoritatea alergenilor fiind termosensibili. Alege si tu aceasta metoda ecologica si economica de curatare si beneficiaza de toate avantajele!