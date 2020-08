Alegere pentru Poli: Întărirea lotului sau retrogradarea

Politehnica Iaşi a pornit cu dreptul, însă are nevoie urgentă de rezolvarea problemelor financiare şi de jucători dacă vrea să aibă linişte în actualul campionat

Politehnica Iaşi a început cu dreptul sezonul 2020-2021 al Ligii I de fotbal. Duminică, Iaşul a învins cu 1-0 pe Chindia Târgovişte, în Copou, la debutul ca antrenor al lui Daniel Pancu. După cum am precizat în cronica meciului, cheia succesului, apărut la capătul unui joc modest din punct de vedere spectacular, a fost dăruirea gazdelor, mesajul mobilizator transmis de Pancu ţintind perfect. Astfel, o echipă extrem de subţire valoric şi numeric (cu tot cu cei puşi pe lista de transfer, Poli a avut doar 14 jucători, între care 5 under 21, 3 peste 35 de ani şi unul rupt încă din start!), care nu a avut când să elimine carenţele fizice pe care le-a etalat în sezonul trecut, a reuşit să compenseze prin determinare tarele sale multiple.. Pancu a trecut la debut şi testul tactic, ştiind să ducă jocul aşa cum trebuie: a dominat în start, a deschis scorul, a ştiut apoi să conserve avantajul, ba chiar să aibă şi câteva contre periculoase pe final. Astfel, chiar dacă statistica a fost la multe capitole de partea oaspeţilor (0-6 la cornere şi 11-17 la şuturi), pe direcţiile importante, goluri, şuturi cadrate (4-2), ocazii (4-3), avantajul a fost de partea Politehnicii. Asta chiar dacă, în condiţiile crizei inimaginabile de efectiv, antrenorul a trebuit să inoveze în permanenţă, mai ales în bizara linie de atac, cu Assulin, Popadiuc, Fr. Cristea şi Onea acţionând pe flancuri. În plus, Mihalache a jucat şi la mijloc şi pe fund, iar grecul Baxevanos a fost silit la debut să joace şi fundaş stânga, nu numai stoper.

Chinurile prin care a trecut Iaşul pentru a trece de formaţia care anul trecut s-a clasat pe ultimul loc în Liga I şi peisajul existent în Copou ar trebui să fie un mare semnal de alarmă. Chiar dacă multe echipe din Liga I se caută încă, este inadmisibil ca la un meci oficial de primă ligă să nu poţi avea decât patru rezerve, este inadmisibil să existe salarii neplătite din februarie, este inadmisibil să nu ai bani decât pentru întăriri modeste, cu titulari care câştigă 1 500 de euro lunar. Şi lista ar putea continua!

În concluzie, dacă Iaşul vrea cu adevărat să aibă fotbal de Liga I, macazul trebuie schimbat rapid în Copou. Fără întăriri rapide, serioase, fără rezolvarea problemelor financiare, Poli riscă nu numai ca antrenorul să rămână fără tricou pe el (duminică, Pancu, dus la exasperare de unele execuţii ale unor jucători, a testat des rezistenţa îmbrăcămintei sale), ci şi retrogradarea!

Poli-catalog

Axinte (5) – şi-a făcut treaba.

Cabral (4,5) – depăşit în câteva rânduri.

Frăsinescu (5,5) – o singură eroare notabilă.

Baxevanos (5,5) – debut promiţător, s-a descurcat bine şi stoper şi fundaş stânga.

Onea (5,5) – a confirmat finalul bun din sezonul trecut, descurcându-se şi ca fundaş şi ca aripă.

Fr. Cristea (5) – a pasat decisiv, incomodat că a fost silit să joace aripă.

Mihalache (5,5) – util şi la mijloc şi în apărare.

Passaglia (6) – puţin prezent în joc, nu a greşit; a marcat golul decisiv.

Assulin – s-a accidentat repede şi a fost schimbat în minutul 11.

A. Cristea (5,5) – joc tactic bun.

Popadiuc (5) – amestec de dăruire şi nerealizări.

De Iriondo (4) – o mulţime de erori, inclusiv la pase simple.

Acka (5) – dârz, haotic.

Al. Zaharia a intrat în minutul 90^3.

foto: Adrian CUBA // Agerpres