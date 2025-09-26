Alegeri cruciale peste Prut – „Ziarul de Iași” a trimis un reporter în capitala Republicii Moldova. „Urmăriți-ne! Voi sta trei zile printre oameni”

Republica Moldova se pregătește pentru un scrutin parlamentar cu miză uriașă, într-un context geopolitic tensionat și cu așteptări mari din partea cetățenilor privind viitorul țării. Despre emoțiile și gândurile alegătorilor, dar și despre felul în care aceștia privesc opțiunea europeană și realitatea unui război aflat la graniță, veți putea citi relatări în exclusivitate în „Ziarul de Iași”.

În perioada 27-29 septembrie, jurnalista Cristina Petrache, reporter cu experiență al „Ziarul de Iași”, se va afla la Chișinău, unde va urmări îndeaproape procesul electoral. Ea va fi printre oameni, va observa reacțiile alegătorilor și va transmite în timp real impresii despre modul în care moldovenii percep acest moment decisiv.

„Voi urmări alegerile, voi sta printre oameni. Voi fi atentă la reacții, la schimbările de mentalitate. Am lucrat la Chișinău între 2017 și 2019 și sunt curioasă dacă voi simți o transformare. Schimbările începuseră deja când am plecat. Atunci când m-am dus eu, lumea mă oprea pe stradă și mă întreba de oră, de direcție etc. în rusă. Când am plecat, după aproape trei ani, mă întrebau în limba română. Când eram acolo, am prins fuga lui Vladimir Plahotniuc. De atunci nu am mai fost. Sunt curioasă ce voi percepe”, a declarat Cristina Petrache.

Pe lângă relatările directe, Cristina va pregăti un material amplu de final, care va surprinde nu doar evenimentele politice, ci și atmosfera din Republica Moldova în perioada alegerilor parlamentare.

În „Ziarul de Iași” veți afla direct de la cetățenii Republicii Moldova cum privesc, în realitate, parcursul european al țării. Cristina Petrache va fi atentă și la posibile proteste sau semne de dezorganizare.

„Se anunță tot felul de proteste, toată lumea se așteaptă la dezorganizare. Voi fi atentă la genul acesta de evenimente. Vreau să văd ce e acolo, ce se întâmplă”, a mai spus Cristina.

Cine este Cristina Petrache

Cristina Petrache este reporter în cadrul departamentului Economic al „Ziarului de Iași”. Și-a început cariera jurnalistică în anii ’90, la Monitorul (actualul „Ziarul de Iași”), apoi a fost reporter, editor, producător și prezentator la PRO TV Iași. Înainte de a reveni la „Ziarul de Iași” a fost editor și producător de știri la TVR Moldova (Chișinău).

A absolvit Facultatea de Business și Administrarea Afacerilor la Universitatea Hanzehogeschool din Groningen (Olanda) și vorbește engleză și olandeză. Experiențele din presă și anii petrecuți în Olanda și Republica Moldova i-au consolidat convingerea că „fiecare om are o poveste, și că înveți ascultând, nu vorbind”.

