LIVE-TEXT Cursă dramatică în SUA. Americanii votează azi noul președinte

UPDATE 22.20 – Campania lui Donald Trump discută în culise despre cum urmează să se desfăşoare noaptea alegerilor a fostului preşedinte la Palm Beach, în Florida, inclusiv dacă acesta va pleca de la Mar-a-Lago, reşedinţa sa pentru a face declaraţii de presă, declară surse la curent cu aceste discuţii CNN. Campania miliardarului recunoaşte că rezultatul alegerilor probabil că nu va fi anunţat marţi seara, potrivit acestor surse.

UPDATE 21.55 – Poliţia federală americană (FBI) anunţă marţi, în ziua alegerilor americane, că ameninţări cu bombă în mai multe state americane provin din domenii de e-mail ruseşti şi că le consideră necredibile, relatează The Associated Press. FBI nu precizează despre care state este vorba.

UPDATE 21. 45 – Pe site-urile de pariuri din România Trump continuă să fie favorit, dar cotele variază ușor în funcție de bookmaker. În acest moment, victoria republicanului este cotată în jurul a 1.55, iar a democratei în jurul a 2.50. Unele site-uri ofera posibilitate de pariu live pe alegerile din SUA, practic cotele vor varia pe tot parcursul nopții, funcție de informațiile care vin dinspre „cabinele de vot”.

UPDATE 21.30 – Rezultatul alegerilor în statul-cheie Georgia urmează să fie cunoscute în noaptea de marţi spre miercuri, a anunţat secretarul de Stat local Brad Raffensperger.

Aproximativ 70% dintre voturile exprimate în acest stat-cheie urmează să fie numărate ”până marţi seara, la ora locală 20.00 (miercuri, 3.00, ora României)”, a declarat el presei.

Este un proces mai rapid decât în anii precedenţi, deoarece legea le permite comitatelor să înceapă să contabilizeze voturile anticipate şi prin corespondenţă mai devreme.

UPDATE 21.15 – Donald Trump, care a votat marţi în alegerile americane la Palm Beach, în Florida, refuză să spună cum a votat cu privire la un proiect de lege privind avortul în acest stat, relatează The Associated Press.

Întrebat cum a votat cu privire la o menţinere a restricţionării avortului după şase săptămâni de sarcină, el a evitat să răspundă în mod direct. El a spus că a făcut ”o treabă bună dând înapoi statelor” dreptul de a legifera cu privire la avort. Întrebat din nou, fostul preşedinte republican s-a răstit la un jurnalist. „Trebuie să încetezi să vorbeşti despre asta”, s-a răstit Trump.

Ce trebuie să știi despre sistemul de vot american

Analistul român Radu Hossu a explicat, într-o amplă postare pe pagina sa de socializare, cum funcționează sistemul electoral american și unde ar trebui să fim atenți pentru a avea primele indicii. Iată, așadar, câteva lucruri care se explică prea rar și succint în media despre originalitatea și specificul alegerilor din Statele Unite ale Americii:

Colegiul Electoral:

Spre deosebire de majoritatea democrațiilor pe care le cunoaștem, unde președintele este ales direct de electorat sau Parlament, în SUA el este ales de Colegiul Electoral, prin câștigarea a minimum 270 de electori din cei 538 care sunt împărțiți în mod inegal în cele 50+1 state SUA.

Ce este Colegiul Electoral și cum funcționează?

Este un proces vechi de reprezentare indirectă a votului cetățenilor, conceput de Părinții Fondatori ai Statelor Unite ale Americii, prin care s-a încercat o balansare a influenței statelor și diferitelor zone geografice ale Americii.

Numărul electorilor pentru fiecare stat în parte este dat de numărul reprezentanților acelui stat în Camera Reprezentanților + 2 (care ar reprezenta senatorii). Camera Reprezentanților are un număr fix de 435 locuri, iar Senatul un număr de 100 de locuri. Prin urmare, numărul total al electorilor este de 535 + 3 electori pentru Washington D.C. Electorii nu sunt reprezentanții din Congres, ci de înainte de alegeri, fiecare partid își desemnează în fiecare stat numărul de electori.

Să luăm ca exemplu California: Este cel mai mare stat, 55 de electori (53 echivalent reprezentanților și 2 echivalent senatorilor). Democrații își desemnează 55 de electori. Republicanii își desemnează 55 de electori. Electorii sunt membri de partid, activiști civici sau oameni de încredere din jurul celor două partide. Dacă democrații câștigă statul California (ceea ce se va și întâmpla), în Colegiul Electoral California va fi reprezentată de cei 55 electori aleși de Partidul Democrat. Sistemul general al Colegiului Electoral este winner take all (câștigătorul ia tot), adică partidul care câștigă un stat cu 50%+1 din voturi, câștigă toți electorii, cu 2 excepții: Maine și Nebraska care împart proporțional electorii.

Drumul către 270 de electori:

La fiecare rând de alegeri, majoritatea statelor sunt arondate de către experți către un partid sau altul în baza voturilor istorice, analizelor demografice, alegerilor midterms (adică din mijlocul mandatelor președinților) și alte instrumente și indicatori. În general, destul de rar state roșii (adică Republicane) se transformă surprinzător în state albastre (adică Democrate) și invers. Evenimente precum criza din 2008 sunt declanșatoare a unor astfel de comportamente electorale rare. Însă la fiecare rând de alegeri rămân câteva state denumite „swing states” sau „toss up-states”, adică state decisive pentru a ca oricare dintre candidați să ajungă la 270 de electori și care nu sunt „arondate” de experți niciunuia dintre ei.

Statele swing la care spun experții că trebuie să fim atenți la alegerile de astăzi sunt:

– Wisconsin

– Michigan

– Pennsylvania

– Georgia

– Carolina de Nord

Aș mai adăuga eu, în urma sondajului Selzer (un reputat pollster/sociolog):

– Iowa

– Ohio

Și că tot vorbeam despre sondaje…

Sondajele (naționale):

Îmi aduc aminte că o parte din cultura „toate sondajele mint” a venit și în urma alegerilor americane din 2016, când mapamondul a fost șocat de victoria lui Trump, când sondajele naționale o vedeau pe Hillary Clinton câștigătoare cu 3.5% în medie în fața lui Trump. Poate citind aceste rânduri vă vine instinctiv să spuneți: „păi da, se demonstrează că sondajele mint”. Doar că ați greși (cel puțin în acest caz): Hillary Clinton chiar l-a învins pe Donald Trump în 2016, cu 2.1% în votul popular, adică exact ceea ce pot cercetările sociologice să determine.

Prin urmare, este important, dacă ne uităm pe site-uri care ne prezintă sondajele din SUA, să ne uităm la sondajele din fiecare stat în parte, mai ales la statele „swing”, adică cele care pot înclina balanța într-o parte sau alta. Însă și acolo trebuie să ne uităm cu grijă pentru că…

Cine va câștiga?

Pentru că până la ora la care scriu eu aceste rânduri (04.10 AM) peste 82 de milioane de americani au votat deja. 44.5 milioane au votat fizic în early vote și alte 37.7 mil au votat prin corespondență. Pentru a vă face o idee, în 2020 (pandemie), au votat prin vot anticipat 101 milioane de americani.

Un indicator cheie, pe care cred că se bazează și Selzer, care pune la îndoială convingerea că Trump va câștiga Iowa, este că femeile au ieșit la vot într-un număr foarte mare. Începând cu anii ’80 femeile au fost mai prezente la vot decât bărbații, cu o medie de 3% peste. Însă datele votului anticipat arată o discrepanță mult mai mare: 54% femei vs 44% bărbați. Posibilă explicație? Decizia Curții Supreme din 2020 de a elimina Roe vs Wade (adică protecție pentru avort), ceea ce ar putea face femeile să iasă în număr mult mai mare la vot și să voteze anti-Trump.

Dacă ar fi acest subiect singurul factor diferențiator aș putea spune cu o convingere de 100% că vicepreședinta Kamala Harris va fi următorul președinte al SUA, însă multe alte teme sunt importante pentru americani, unele care nici nu ajung la noi și unele pe care noi le-am percepe diferit.

Prin urmare, chiar dacă mi-aș dori să câștige Kamala Harris (doar din perspectiva predictibilității și stabilității SUA), îmi este imposibil să fac o predicție în acest moment. Însă, cum v-am obișnuit deja, voi face mâine noapte o predicție (adică o ghiceală educată/educated guess) înainte de cele oficiale.

Când vom afla rezultatele finale?

Spre deosebire de Republica Moldova, unde sistemul de numărare și mai ales raportare este unul simplu și de bun simț, modern (din care am putea și noi învăța), SUA pare uneori rămasă în urmă, chiar dacă este națiunea-mamă a internetului și tehnologiilor moderne. Așadar, dacă rezultatele sunt asemănătoare cu cele din 2000 sau 2020, am putea afla abia peste câteva zile sau săptămâni.

Dacă în schimb unul dintre candidați va avea un avantaj clar în statele care-i vor aduce 270 de electori, peste aproximativ 24 de ore, Wolf Blitzer ne va putea anunța pe CNN cu ultra-cunoscuta-i voce: „CNN projects that … is the new President of The United States of America”.

Până atunci, răbdare, tutun și speranța că rezultatul acestor alegeri va fi unul benefic pentru România, Ucraina, Moldova, SUA, civilizația occidentală și umanitate în general.

Sper ca această postare să vă fi fost de folos în navigarea următoarelor ore și descifrarea unora dintre mesajele în limbaj specific pe care le veți tot auzi.

Sursă foto: Business-Standard

