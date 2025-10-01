Alegerile legislative din Republica Moldova: câteva observații

După trei zile de la scrutinul legislativ din Republica Moldova, presiunea politică și psihologică este pe cale să scadă și, într-un fel, vine momentul comentariilor. Cele de mai jos sunt prezentate într-o manieră nestructurată și sunt doar reflecții de politolog comparatist, fără pretenții de cunoaștere aprofundată a scenei politice de la Chișinău.

Să începem cu ideea-cheie, cea care a fost preluată în nenumărate titluri din mass-media românească și internațională: Republica Moldova a rezistat presiunii ruse. Este adevărat că putem face apel și la formulări mai curajoase și mai acide, de tip „victorie împotriva lui Putin”, și evident că rezultatele au provocat o mare bucurie tuturor celor care detestă imperialismul rus, stilul de guvernare al lui Putin și, nu în ultimul rând, pe servanții săi din diverse țări (inclusiv Republica Moldova, inclusiv România). În realitate, însă, este un succes de etapă.

Cea de-a doua idee importantă, preluată și la noi, a fost aceea că autoritățile de la Chișinău au știut foarte bine să facă uz de forța instituțiilor pentru a combate infiltrările din exterior. Că asta a dus la încălcări procedurale care, în alte vremuri, ar fi fost aspru denunțate inclusiv de partenerii europeni, este clar pentru aproape toată lumea. Dar la fel de clar este și că o democrație nu poate fi o „țintă fixă” – ceea ce anglo-saxonii numesc sitting duck – pe care adversari cinici să o atace când și cum vor. Republica Moldova rămâne un stat fragil, fără îndoială, dar a dovedit că poate folosi sprijinul partenerilor occidentali pentru a-și construi linii defensive bune în fața provocărilor.

În fine, să notăm faptul că în cazul voturilor „geopolitice” pe care moldovenii le tot dau din 1991 încoace, un rol important îl joacă frica. Am vorbit și în acest colț de pagină despre rolul ei în stabilirea învingătorului în recentele alegeri prezidențiale din România, desfășurate în luna mai. Cu atât mai mult trebuie recunoscut rolul fricii în cazul Republicii Moldova, unde ea reprezintă cel mai bun factor de mobilizare nu doar pentru tabăra pro-occidentală, ci și pentru ceilalți. Au reușit mult mai bine partidul de guvernământ și administrația președintei Maia Sandu – ceea ce reprezintă, desigur, un motiv de satisfacție și pentru românii care nu-și doresc un regim pro-rus în stânga Prutului.

Rezultatele au fost, se știe, dezechilibrate, iar scorul partidului de guvernământ (PAS) nu a fost aproape deloc afectat de ceea ce numim uzură politică, normală pentru cei de la putere. Poate că un rol important îl joacă persoana Maiei Sandu, cu care susținătorii săi au creat deja o legătură afectivă remarcabilă. Poate că trebuie acordate meritele cuvenite și premierului Dorin Recean și colegilor săi din guvern, ale căror misiuni n-au fost deloc ușoare. Dar este evident că de partea cealaltă a baricadei a existat o mare criză de personalități. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, n-a fost capabil să joace rolul opozantului loial, iar șefii (neo)comuniști veniți din vechiul sistem sunt mult, mult în urma a ceea ce trebuie să fie un politician modern, fie el și pro-Putin. Criza umană este la fel de importantă ca și aceea a valorilor, în cazul opoziției roșii de la Chișinău.

După ani de obișnuire cu realitățile războiului de la graniță și cu perspectivele integrării în Uniunea Europeană, locuitorii Republicii Moldova au condiții mai bune decât acum cinci sau zece ani să evalueze alternativele puse în joc. Dacă aleg sau nu să o facă este problema lor, așa cum este a cetățenilor din orice democrație, fie ea consolidată sau în formare. Oamenii pot alege să nu se lase cumpărați, să nu urmeze instinctiv învățăturile vreunui guru de ocazie – într-un cuvânt, pot alege să fie cetățeni. Nu e ca și cum ar exista o rinocerizare inevitabilă adusă cu sine de epocă. Oamenii pot greși, pot vota fără a pricepe foarte bine politicile propuse, dar la baza votului stă întotdeauna simțul moral.

În fine, și această observație însoțește de multă vreme alegerile din Republica Moldova, componenta de politici publice tinde să fie fragilă, în condițiile în care votul este o exprimare și o reflectare a aspirațiilor geopolitice. Dar chiar și la acest capitol, apropierea de Europa a întărit cumva tabăra pro-occidentală, pentru că discursul politic și electoral preia – trebuie să preia – repere din agenda de reforme convenită cu Uniunea Europeană. Adversarii ei, pe de altă parte, sunt învechiți și rudimentari chiar și în descrierea pașilor către Moscova și, astfel, către servitute.

Publicitate și alte recomandări video