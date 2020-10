Alegerile parlamentare ar putea avea loc in martie 2021

La Senat a fost inregistrata vineri, 2 octombrie, o propunere legislativa pentru stabilirea datei alegerilor parlamantare. Data propusa este 14 martie 2021. Initiatorul este deputatul independent Adrian Dohotaru, fost membru USR. Proiectul a fost depus in procedura de urgenta.

"Contextul epidemiologic actual este caracterizat prin cresterea alarmanta a infectarilor cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) atat in Romania cat si in alte tari din Europa si din intreaga lume (asa-numitul "val 2", mai puternic decat cel initial din primavara anului 2020). De asemenea, spitalele destinate COVID-19 si in special sectiile de terapie intensiva care trateaza pacienti cu COVID-19, au o capacitate care nu poate fi practic semnificativ extinsa curand din cauza deficitului de personal medical specializat pentru terapie intensiva. In plus, trebuie avuta in vedere si apropierea sezonului rece, care face putin fezabile solutiile temporare de tip servicii medicale acordate in corturi, in schimb face iminenta cresterea incidentei cazurilor de gripa sezoniera si a diverselor infectii respiratorii sezonier", se arata in expunerea de motive.

