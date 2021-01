Aleksei Navalnii risca sa fie incarcerat 3 ani 5 luni daca se intoarce in Rusia

Opozantul rus Aleksei Navalnii, o voce critica la adresa Kremlinului, figureaza pe o lista nationala a persoanelor date in urmarire pentru o presupusa incalcare a conditiilor unei pedepse de inchisoare cu suspendare si risca sa fie incarcerat trei ani si cinci luni dupa revenirea sa in Rusia in acest weekend, a declarat joi unul dintre avocatii sai.