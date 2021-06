Alexandru Creţu a semnat cu FCSB: “M-a convins cu două telefoane să vin aici”

”A fost simplu. Am ajuns la un club puternic în România. Un club cu condiţii foarte bune şi liniştea banilor, pentru că până la urmă este foarte important şi asta. A fost simplu să mă convingă. Simţeam că era momentul să ajung aici. Sper să fie într-un ceas bun. Domnul Becali este un om bun, iar oamenii buni nu se inhibă între ei. Este un om special, pentru voi, dar şi pentru noi. Dar este un om bun. Nu mă descurajez. Am 29 de ani, într-adevăr este presiune, dar în fotbal aşa este. Presiune am avut şi la Maribor. Nu ai rezultate, normal că ai presiune. Când ai rezultate, având în vedere că FCSB este o formaţie care se bate an de an la campionat, e clar că domnul Becali vrea performanţă. Nu am negociat mult. M-a convins cu două telefoane să vin aici. Am fost jucător liber de contract şi am ales cea mai bună ofertă. Am fost căutat de CFR, le mulţumesc pentru oferta făcută, dar am ales acest drum. Iar până acum, niciodată nu am dat greş cu alegerile. Vreau să câştig campionatul, îmi doream să câştig în România un titlu. E clar că asta vreau şi vreau să-l câştig cu FCSB. De asemenea,fiind primul an cu această nou înfiinţată ligă, Conference League, cred că avem şanse mari să facem un parcurs bun. Nu am vorbit cu Todoran încă”, a declarat Alexandru Creţu, noua achiziţie a FCSB-ului.

Internaţionalul român a jucat în ultimii ani în Slovenia, pentru Olimpja Ljublijana şi Maribor. Campion al Sloveniei în sezonul 2018-2019, Creţu este un mijlocaş defensiv foarte puternic, cotat în prezent la 450 de mii de euro. În Liga 1 el a mai evoluat pentru Poli Iaşi. La Maribor, inchizătorul a însumat 94 de apariţii, în care a punctat de 5 ori şi a oferit 6 pase decisive.

La rândul său, finanţatorul Gigi Becali a afirmat că l-a dorit pe mijlocaş încă de acum 6-7 ani.

"El nu ştie, dar ce m-a încântat pe mine. Nu mi s-a întâmplat niciodată să-mi spună unul când îl sun 'Hristos a înviat'. Niciunul nu mi-a spus până acum. Cu tărie, cu bărbăţie şi cu atitudine. A avut-o, bravo lui, că ştiţi cum sunt eu. Ştiţi că Todoran era în biserică când l-am sunat şi l-am pus antrenor. Aşa lucrez eu, alţii sunt mai deştepţi ca mine şi după aia intră în faliment. Eu lucrez după ce zice Domnul. Hai să vedem şi cu campionatul ăsta, că face Domnul ceva mai bine pentru tine, că poate nu eram pregătiţi să luăm campionatul. Poate face Domnul, punctaj, coeficient, Liga Campionilor. L-am văzut pe Creţu acum 6-7 ani şi nu era el mare mingicar, dar dădea cu capul. Am tot vorbit despre Creţu, l-am vrut acum 6-7 ani, aşa a fost atunci să nu vină, vine acuma. El spune că acum e mai bine, că e mult mai bun. Am vorbit cu el, cred că o să fie bine. Îmi place comportamentul lui. N-are nicio emoţie, nimic, mi-a spus că vrea să câştige toţi banii din contract, să fie linişte. Are 3 ani, 3 campionate vrea să ia. Şi vrea să ia şi din Liga Campionilor toţi banii. Ştiţi, v-am spus până acum că vreau 2 fundaşi centrali. El este unul", a menţionat Gigi Becali.

