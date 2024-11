Alexandru Holicov, antreprenorul ieșean care vrea să bage AI în catalogul școlar/VIDEO

Într-un interviu exclusiv în dialog cu Cristina Petrache, în Studioul ZDI TV, Holicov vorbește despre impactul platformei în educația românească, despre modul în care a integrat inteligența artificială în sistemul educațional și despre proiectele inovative care vizează binele elevilor.

Unul dintre cele mai recente module dezvoltate de AdServio este dedicat wellbeing-ului elevilor. Conștient de importanța stării emoționale în educație, Holicov a creat un instrument prin care elevii pot să-și exprime zilnic starea de bine în relația cu colegii, profesorii și părinții.

În acest sens, platforma permite și semnalarea incidentelor de bullying, astfel încât profesorii și psihologii școlari să poată interveni rapid. Un alt aspect remarcabil al platformei este integrarea acestui modul cu inteligența artificială, care va facilita accesul rapid la informații și materiale educaționale relevante.

Un alt beneficiu semnificativ al AdServio este reducerea birocrației în școli.

Platforma automatizează procesele administrative, cum ar fi întocmirea rapoartelor sau gestionarea catalogului, permițând școlilor să se concentreze mai mult pe învățământul propriu-zis.

AdServio a adus o schimbare semnificativă în combaterea absenteismului și îmbunătățirea performanței elevilor. Holicov menționează că, în școlile care folosesc platforma, absenteismul a scăzut cu 64%, iar media pe școală a crescut cu mai mult de un punct.

Însă, spune Alexandru Holicov, după experiența pandemiei, „degeaba o inovăm și degeaba există inovație, dacă ea nu este utilizată. Și cred că acesta este strict exemplul AdServio, și am dovedit de tot asta în pandemie, când am digitalizat peste o mie de școli. În România sunt undeva la 7.000 de școli, maxim, cu personalitate juridică. Adică în 7 luni noi puteam să digitalizăm toată România, dacă ar fi fost deschidere. În 16 ani nici nu mai spun câte s-ar fi putut face”.

Pasul următor în ce privește catalogul digital, în opinia fondatorului AdServio, e arhivarea a catalogului „adică să nu mai trebuiască să printăm hârtii la final de an, ci să le arhivăm electronic. Din nou, cred că e un lanț de „nu se poate”, că așa pornim la noi, până ne dăm seama că „da, se poate”. Găsim o formă legislativă prin care să putem face acel lucru și apoi, ușor, ușor încep să se deschidă și celelalte drumuri în direcția inovației”.

În plus, AdServio a introdus recent un asistent personal cu inteligență artificială pentru directori, care oferă un rezumat zilnic al situației școlare.

În viitor, platforma va personaliza chiar și conținutul educațional în funcție de aptitudinile fiecărui elev, integrând recomandări și resurse adaptate nevoilor individuale.

AdServio nu se limitează doar la România. Platforma a fost implementată în școli din Belgia, Olanda, Luxemburg, Portugalia și chiar în Orientul Mijlociu. Holicov subliniază faptul că succesul internațional al platformei confirmă valoarea inovativă a AdServio:

„Am luptat mult aici, în România, să schimbăm sistemul de educație. Ăsta a fost obiectivul nostru principal, să arătăm că putem schimba ceva în România și să lăsăm ceva mai bun viitoarelor generații. Dar, pe măsură ce am dezvoltat, am început să mergem și la evenimente internaționale. Unul dintre ele este la Londra, e cel mai mare eveniment educațional din lume. De 7-8 ani mergem în fiecare an acolo și vedem ce se întâmplă, care sunt noutăţile în educație la nivel mondial. Ne-am dat seama că ceea ce am realizat și ceea ce am creat nou este foarte bun și peste ceea ce există în alte țări”.