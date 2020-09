Alexandru Rafila: Părerea mea este că redeschiderea şcolilor are legătură cu creşterea numărului de infecţii

Preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, este de părere că numărul mare de cazuri are legătură și cu redeschiderea școlilor și că ”rămâne să vedem dacă creșterea va continua”. La polul opus, premierul Ludovic Orban a declarat că este greu să ai o evaluare a răspândirii datorată şcolii, dar, din evaluarea făcută, nu există o creştere semnificativă a procentului de îmbolnăviri cu noul coronavirus în rândul populaţiei şcolare.

"Părerea mea este că da (redeschiderea școlilor are legătură cu creșeterea numărului de infecții, n.r.), suntem la 10-12 zile de la momentul redeschiderii şcolilor. Spuneam să vedem ce se întâmplă peste 10-12-14 zile. Deocamdată vedem - număr mare de cazuri. Duminică am avut un record pentru ziua de duminică, sâmbătă am aut un record pentru ziua de sâmbătă, astăzi avem un record absolut. Rămâne să vedem dacă în zilele următoare ne stabilizăm şi ajungem pe renumitul platou sau creşterea va continua", a declarat Rafila miercuri la Digi24, potrivit Agerpres.

Potrivit premierului, este greu să spus după două săptămâni de școală dacă creșterea numărului cazurilor de coronavirus este provocată de începerea cursurilor, dar din evaluarea guvernului nu există o creștere semnificativă a îmbolnăvirilor copiilor.

"Primele două săptămâni este greu să ai o evaluare a răspândirii datorată şcolii. (...) Copilul este expus celui mai mic risc de infectare în cadrul şcolii - clasă, sub supravegherea profesorului. Nu se poate face încă o evaluare. Sigur, au apărut cazuri, dar multe din cazurile care au apărut au apărut mai degrabă datorită unei contractări a virusului nu neapărat în şcoală. Oricum, în ceea ce priveşte numărul de cazuri pe populaţia şcolară chiar cu şcolile suspendate sau cu copii în vacanţă numărul de cazuri ca procent a fost în jur de 6,3% pe populaţia şcolară. Deocamdată, pe evaluarea noastră nu există o creştere semnificativă a procentului de îmbolnăviri pe această categorie de vârstă", a spus Orban, după videoconferinţa cu prefecţii şi cu reprezentanţii instituţiilor cu responsabilităţi în gestionarea pandemiei.

El a amintit că, dacă un elev dintr-o clasă este infectat cu noul coronavirus, cursurile se suspendă 14 zile pentru acea clasă.

Premierul le-a Comitetelor Județene pentru Situații de Urgență să urmărească mai multe linii de acțiune, în primul rând în școli să fie respectate toate măsurile de protecție sanitară (portul măștii, păstrarea distanței).