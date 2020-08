Alexe a mutat, se pregăteşte Chirica: Şandru, un pas în faţă

Printre liberalii ieşeni se vorbeşte în ultima vreme că, la o cină de taină, menistrul Alexe şi premarele Chirica ar fi pus la cale un plan parţial de imagine, parţial de înnoire efectivă a partidului la Iaşi, urmând a aduce sânge proaspăt în filială, mai ales din zona universităţilor locale. Iar gurile rele mai zic chiar că din cei noi ar urma să fie alese şi numele care să fie cap de listă la parlamentare, atât la dipotaţi cât şi la senatori, ca să tragă în sus. Dar asta, zice-se, după ce unii dintre ei ar urma să fie folosiţi pentru a sălta listele şi la locale.

Ei bine, dacă mutarea lui Alexe am văzut-o ieri cu toţii, după ce a anunţat-o public (şi, ca s-o recunoaştem, nu e deloc rea), adicătelea anunţul că tinerii şi apreciaţii vniversitari Bogdan Iliescu (neurochirurg şi cadru UMF) şi Alin Andrieş (economist şi cadru la “Cuza”) vor deveni cât de curând liberali cu patalama, auzim că şi Chirica ar pregăti următoarea mutare. Iar din ce se zvoneşte prin piaţă, cică unul din numele pe care premarele vrea să-l promoveze în politichie este Daniel Şandru, pupil de-al vniversitarului privat Tompea, cel care s-a ocupat de Centenar la premărie, personagiu racolat de la PLUS după ce s-a supărat pe Cozet.

Staţi însă puţin şi nu mânaţi: cică Chirica mai are un nume în mânecă. Hmm: mai fumăm o ţigară, mai spargem o sămânţă, mai aşteptăm... Dar, pariu c-o dă direct în gard?

Aţi uitat de Varujan? El, iată, nu a uitat de voi

«Scaldalos! Poliţia înlocuieşte, ca semn distinctiv, însemnele tricolorului cu culorile PNL! Şi nimeni nu se revoltă! În ce ţară trăim???»

Ştiţi cine se scandaliza în aşa hal zilele astea pe facebook, cu fotografiile alăturate (primele două de sus, de fapt), stimaţi participanţi la trafic? Este românul verde Varujan Vosganian, deputat ALDE spre PSD de Iaşi. Bine, ce-a păţit omul pe pagina de Facebook la comentarii, mamă-mamă, nu mai pomenim aicea de ruşinea lui.

Faza haioasă este că cineva i-a postat o maşină a Deutsche Polizei, care, culmea, are identic aceleaşi culori: galben cu verde fluorescent. Daţi naibii liberalii ăştia, nea Văru!

Materialele de mai sus sunt o parodiere umoristică a realităţilor ieşene şi naţionale, realităţi care sunt tratate la modul cel mai serios în articolele de news ale ediţiei noastre. Orice asemănare cu oameni şi fapte din viaţa reală poate fi, aşadar, pur întâmplătoare.