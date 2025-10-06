Alexe îi dă dreptate lui Rogobete: sunt prea puține chiuvete la ATI la Spitalul de Copii. „S-au cheltuit 138 milioane de lei. Crede cineva că ar fi fost un capăt de țară să mai montăm încă 12?”

Secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași dispune de chiuvete, însă acestea nu sunt suficiente și nici conforme cu cerințele legale. „Ziarul de Iași” a verificat la fața locului și a constatat că, deși există chiuvete, acestea sunt, în majoritatea cazurilor, amplasate una la două saloane, fiind situate în grupurile sanitare destinate pacienților, nu în spațiile de îngrijire. În momentul de față, legea din România prevede ca ele să fie mai multe și câte una în fiecare salon.

Potrivit reglementărilor sanitare în vigoare, inclusiv Ordinului Ministerului Sănătății nr. 914/2006 privind normele de igienă în unitățile sanitare, fiecare salon de terapie intensivă trebuie să fie dotat cu cel puțin o chiuvetă destinată exclusiv personalului medical, amplasată în interiorul salonului sau imediat lângă acesta. În aceste condiții, o chiuvetă comună pentru două saloane, amplasată în baia pacienților, nu respectă cerințele minime prevăzute de legislație și nu asigură condițiile necesare pentru igiena mâinilor personalului medical.

„Nu există în unitatea ATI chiuvete pentru dezinfectarea mâinilor personalului”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, după vizita efectuată la secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași. Afirmația ministrului a declanșat un schimb de replici publice între acesta și Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași, care a susținut că secția dispune de chiuvete conforme. Totuși, verificările ulterioare arată că, deși există chiuvete, acestea sunt insuficiente și impropriu amplasate, de cele mai multe ori câte una la două saloane, situate în grupurile sanitare ale pacienților, ceea ce nu respectă normele sanitare prevăzute pentru secțiile de terapie intensivă.

„Orice ghid prevede că fiecare manevră de îngrijire la pacienții din ATI trebuie precedată de igiena riguroasă a mâinilor”

„În principiu, fiecare salon de ATI ar trebui să fie dotat cu o chiuvetă, însă aceasta și zona din jurul ei trebuie să fie amplasate la o distanță corespunzătoare față de paturile de spitalizare. Conform Ordinului 1500 privind organizarea secțiilor de terapie intensivă este obligatorie existența chiuvetelor în astfel de unități. Totuși, utilizarea lor trebuie făcută cu prudență, pentru a evita riscul de contaminare. În timpul spălării mâinilor, jetul de apă sau stropii pot provoca aerosolizarea și dispersarea bacteriilor multirezistente care se pot afla pe suprafețele din apropiere. Astfel, pentru aplicarea corectă a legislației, chiuvetele trebuie să existe, dar amplasarea și utilizarea lor trebuie gestionate cu atenție, astfel încât zona din jur să nu fie contaminată în timpul actului de igienă”, a declarat prof.dr. Doina Azoicăi, medic specialist în epidemiologie.

Medicul precizează că, potrivit literaturii medicale actuale, chiuvetele nu sunt întotdeauna utile în secțiile de terapie intensivă. Aceasta se datorează riscului de diseminare a agenților patogeni care ar putea exista în apă stagnantă sau în sistemele de aprovizionare cu apă. Acesta subliniază însă că, indiferent de prezența chiuvetelor, nicio manevră efectuată la pacienții din ATI nu se realizează fără decontaminarea corectă a mâinilor.

„Orice ghid sau recomandare, națională sau internațională, prevede că fiecare manevră de îngrijire la pacienții din terapie intensivă trebuie precedată de igiena riguroasă a mâinilor. Este esențial ca această igienă să fie realizată astfel încât să se evite prezența surselor care pot aerosoliza apă din sistemele de aprovizionare și să se acorde atenție atât sistemelor de spălare a mâinilor și aprovizionării cu apă, cât și sistemelor de ventilație, care trebuie să fie bine controlate pentru a preveni contaminarea aerului din secțiile ATI. Este nevoie de atenție sporită la toate aspectele siguranței mediului, în special în secțiile de terapie intensivă, unde pacienții sunt cei mai vulnerabili și pot dezvolta infecții severe cu germeni oportuniști”, a subliniat medicul.

Proiectul a fost avizat de specialiști ai Ministerului Sănătății și ai Direcției de Sănătate Publică

Costel Alexe a subliniat în repetate rânduri că lucrările de modernizare ale Spitalului de Copii „Sfânta Maria” au fost realizate conform tuturor cerințelor tehnice și legale. Acesta a explicat că proiectul de reabilitare și eficientizare energetică, derulat pe parcursul mai multor ani, a fost „implementat respectând toate specificațiile tehnice” și avizat de specialiști ai Ministerului Sănătății și ai Direcției de Sănătate Publică (DSP).

„Proiectul de modernizare prin eficientizare energetică a fost implementat respectând toate specificațiile tehnice, care au fost la rândul lor trecute prin mâna tuturor specialiștilor pe care îi are astăzi România, fiind avizat încă o dată și în 2019, pe parcursul lucrărilor și la final, în 2023, când unitatea a primit autorizația de funcționare din partea Ministerului Sănătății”, a declarat Costel Alexe.

„Vom monta (chiuvete și) tot ce este nevoie să montăm sau să cumpărăm”

În legătură cu acuzațiile privind lipsa chiuvetelor din saloanele ATI, Costel Alexe a precizat ieri, în timpul unei vizite făcute la spital împreună cu presa, că secția dispune de grupuri sanitare echipate cu chiuvete, însă a recunoscut că numărul acestora este insuficient. El a adăugat că deficiențele vor fi remediate în cel mai scurt timp, astfel încât secția să se conformeze normelor sanitare în vigoare.

„Astăzi, saloanele de terapie intensivă funcționează și dispun de grupuri sanitare dotate cu chiuvete, așa cum a fost avizat de Ministerul Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică. Proiectul de modernizare a vizat întreaga unitate, inclusiv corpul B, care are patru saloane ATI cu câte o rezervă fiecare, toate fiind prevăzute nu doar cu grup sanitar, ci și cu chiuvete aferente acestor saloane. Doar pe proiectul de reabilitare s-au cheltuit 138 de milioane de lei. Crede cineva că ar fi fost un capăt de țară să mai montăm încă 12 chiuvete în cele șase saloane, care practic au 12 încăperi? Vom monta tot ce este nevoie să montăm sau să cumpărăm, tocmai ca aceste unități medicale din subordinea Consiliului Județean Iași să respecte normativele și solicitările legale ale Direcției de Sănătate Publică Iași”, a precizat acesta.

Costel Alexe a precizat că responsabilitatea privind respectarea normelor medicale și a protocoalelor de igienă revine conducerii spitalului, DSP-ului și Ministerului Sănătății, nu Consiliului Județean. El a subliniat că CJ Iași are atribuții administrative și de investiții, nu de control medical.

„Noi nu facem management medical. Noi nu monitorizăm activitatea sau investițiile în sănătate decât conform proiectelor care ne sunt avizate. În rest, tot ceea ce Ministerul Sănătății, prin Inspecția Sanitară sau DSP, va stipula sau solicita, vom implementa imediat”, a explicat Alexe.

Plângeri făcute la Parchet, după controlul ministerului

Președintele Consiliului Județean a promis public că toți cei care vor fi găsiți responsabili de pierderea de vieți omenești sau de neregulile în aplicarea protocoalelor medicale vor răspunde conform legii.

„Mă bucur și apreciez faptul că Ministerul Sănătății a trimis deja către Poliție și Parchet o informare pentru ca să fie verificate modul în care s-au desfășurat activitățile la Spitalul de Copii”, a transmis Costel Alexe.

